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Как правильно ухаживать за кожаной обувью

Близкая подруга показала, как ухаживает за кожаной обувью, любимые лодочки теперь как новые, а изящные туфли больше не натирают. Уверена, что именно такие хитрости полагается знать каждой женщине, особенно в канун весны!
Сегодня мы предлагаем ознакомиться с лайфхаками по уходу за обувью. Так пчелиный воск ты точно не использовал!

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖАНОЙ ОБУВЬЮ


Чтобы потливость ног не стала причиной твоего плохого настроения, достаточно перед выходом в свет приклеить ежедневные прокладки вместо стелек.

Как правильно ухаживать за кожаной обувью

Удалить царапины с поверхности обуви из лаковой кожи поможет вазелин. Просто нанеси вазелин ватной палочкой на место царапины и мягко его вотри.

Даже текстильную обувь можно сделать непромокаемой, если натереть ее кусочком пчелиного воска! Просто натри ткань воском, а затем прогрей горячим феном. Воск должен полностью расплатиться и создать влагоотталкивающий слой.

Также натуральный пчелиный воск сможет обеспечить надлежащий уход за кожаной обувью. Применяй его в качестве крема для обуви.
Чтобы вернуть блеск потускневшей лаковой обуви, нанеси на нее любой стеклоочиститель, а затем отполируй мягкой тканью.

Даже по-настоящему глубокая дырка в твоих кожаных сапогах может стать невидимой, если ты используешь суперклей.


Также удалить и сгладить царапины и потертости с кожаной обуви поможет оливковое масло. Оно может подарить коже шикарный блеск и позволит снова выглядеть как новой! Для этого с помощью сухой и чистой тряпки нанеси на места царапин немного оливкового масла.
Используя легкие круговые движения, натирай обувь, пока масло полностью не впитается и обувь не станет сухой.

Любимые туфли стали малы? Не расстраивайся! Просто заморозь туфли, чтобы разносить их. Наполни герметичные пакеты водой, положи их в туфли и отправь в морозилку на несколько часов. Способ немного странный, но 100 % рабочий!

Кожаную или дерматиновую обувь, которую ты давно не обувала, смажь касторовым маслом. После обработки начисти ее и убери излишки масла.
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