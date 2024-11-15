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С нами не соскучишься!

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В кадре и за кадром: вся правда об идеальных снимках


Следуй за мной. А вот так, это на самом деле выглядит в реале.

Следуй за мной. А вот так, это на самом деле выглядит в реале.

 

Чаще всего Интернет пестрит красивыми, необычными и яркими снимками, глядя на которые испытываешь не только восторг, но и чувство зависти, коря себя за то, что твои работы далеки от увиденного. И вместо того, чтобы включить фантазию и воображение, зритель начинает придаваться собственным размышлениям на тему никчемности, не задумываясь над тем, что за каждым удачным кадром стоит не только живописный пейзаж, милое личико и всемогущий фотошоп, но и непосильный труд, а вместе с ним и безудержные эксперименты, позволяющие достичь нужного эффекта. В нашем обзоре представлена серия фотографий, раскрывающая всю правду об идеальных изображениях...

Но как бы там ни было, не стоит отчаиваться, если что-то пошло не так и замысел не удался. Черпайте вдохновение, а вместе с ним и идеи из данной серии работ, в которой приведены хорошие примеры того, как из подручных средств можно сделать отличные фотографии, глядя на которые друзья и знакомые скажут «Вау!»

Зеркальное озеро


Озеро тысячи зеркальных осколков.

Озеро тысячи зеркальных осколков.

 
Не спешите выбрасывать битые зеркала, они могут вам ещё пригодиться.

Не спешите выбрасывать битые зеркала, они могут вам ещё пригодиться.

 

Ретро автомобили


Великолепные ретро автомобили на улицах города.

Великолепные ретро автомобили на улицах города.

 
Игрушечные модели автомобилей поистине творят чудеса.

Игрушечные модели автомобилей поистине творят чудеса.

 

Потаённая дверь


Добро пожаловать в волшебный мир сюрреализма.

Добро пожаловать в волшебный мир сюрреализма.

 
Ловкость рук, красочный пейзаж и игрушечный шкаф, творят чудеса.

Ловкость рук, красочный пейзаж и игрушечный шкаф, творят чудеса.

 

Горящая лава


Огненные реки лавы.

Огненные реки лавы.

 
А вам слабо?

А вам слабо?

 

Подводный фотосет


В объятиях воды.

В объятиях воды.

 
Давайте привяжем её за ногу, а не то сбежит!

Давайте привяжем её за ногу, а не то сбежит!

 

Левитация


Держи меня крепче!

Держи меня крепче!

 
Главный секрет полёта раскрыт.

Главный секрет полёта раскрыт.

 
Ближе к свету.

Ближе к свету.

 
Без помощи друзей не обошлось.

Без помощи друзей не обошлось.

 

Разноцветные капли воды


Разноцветный капли-микс.

Разноцветный капли-микс.

 
M&M's и мокрое стекло сделали своё дело.

M&M's и мокрое стекло сделали своё дело.

 

Летний дождь


Девочка наслаждается летним дождём.

Девочка наслаждается летним дождём.

 
Лейка и дружная команда, ловко справились с поставленной перед ними задачей.

Лейка и дружная команда, ловко справились с поставленной перед ними задачей.

 

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