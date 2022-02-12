От монокристаллов до Lego: 10 странных вещей, хранящихся в гигантских хранилищах

Самое странное в самых гигантских хранилищах.
В этом бренном мире огромное количество ценных предметов, которые их владельцам хочется спрятать подальше и понадёжнее. Но оказывается, в тайных огромных хранилищах можно найти не только золото и драгоценности, но и откровенно странные предметы.
1. Набор LEGO
Образец каждого из существующих наборов LEGO.
В Дании есть большое подземное хранилище, в которое мечтал бы попасть любой ребенок. В нем хранится по 5 экземпляров каждого набора LEGO, когда-либо сделанного с момента создания компании до сегодняшнего дня. Наряду со всеми наборами LEGO, хранилище содержит копии редких рекламных материалов копии уникальных наборов LEGO, сделанные для индивидуальных клиентов, и копии исключительно редких предметов, которые больше не производятся.
В связи с тем, что каждый отдельный фрагмент LEGO, когда-либо созданный в истории компании, по-прежнему сочетается друг с другом, теоретически человек, имеющий доступ к хранилищу, может объединить каждый набор, чтобы создать единое супер-творение, включающее все аспекты поп-культуры за последние пять десятилетий.
2. «Коллекция пигментов Forbes»
Краска из мумий.
В недрах Гарвардского художественного музея скрывается необычная коллекция, известная как «Коллекция пигментов Forbes». Здесь содержатся образцы цвета, сделанные буквально из всего: от земли до мумий и вымерших разновидностей цветов.
Наряду с ценностью для художников, коллекция пигментов имеет еще одну функцию — она выступает в роли исторического репозитория для уникальных оттенков краски, которые могут использоваться для аутентификации искусства. К сожалению, редкость многих красок, размещенных в музее, означает, что об их использовании не может быть и речи.
3. Осмотека
Одеколон Наполеона.
Тем, кому когда-либо в голову приходил вопрос, как пахли подмышки Наполеона, стоит отправиться в Осмотеку. Осмотека (Osmotheque) или «архив запахов» по существу является хранилищем каждого аромата, когда-либо созданного или близкого к нему. Наряду с образцами практически всех современных духов и одеколонов (Осмотека может запросить образец любого аромата, произведенного во Франции, независимо от того, является ли тайной его формула), в хранилище есть и исторические запахи.
В хранилище Осмотеки можно понюхать духи, которыми пользовались такие исторические фигуры, как Наполеон и Мария Антуанетта, и даже ароматы, созданные из ныне исчезнувших или запрещенных ингредиентов. Запрещены они были, поскольку вызывали аллергические реакции и различные побочные эффекты.
4. Пармиджано-Реджано
Сыр «Пармиджано-Реджано».
Некоторые люди не представляют жизнь без сыра Пармезан и чесночного хлеба. Один из этих продуктов явно считается настолько ценным, что его хранят в огромном хранилище - и это сыр. В Италии есть особый сорт сыра Пармезан под названием Пармиджано-Реджано, считающийся настолько ценным, что есть целый банк, в хранилище которого нет ни денег, ни бриллиантов, а хранится только этот сыр.
Во время процесса затвердевания сыра, который может занять три года, банк держит его в специальном хранилище с кондиционерами, а владелец может оплатить «дополнительный уход за сыром». Сыр, содержащийся в подвалах банка, оценивается более чем в 100 миллионов долларов, и банк грабили уже 3 раза.
5. Музыка Принса
Хранилище Принса хранит музыку Принса.
Принс был настолько талантливым и талантливым артистом, что часто писал песни для других исполнителей, когда ему было скучно. Оказывается, что Принс собирал большую часть музыки, которую он написал в секрете от всех, в хранилище с контролем температуры, буквально до краев забитое музыкой, текстами песен, и даже фильмами в главной роли с ним. Он никому не рассказывал об этой музыке, поскольку считал, что мир не готов к ней.
Как утверждают люди, которые владеют данной информацией, музыка, содержащаяся в хранилище Принса, была одной из лучших, когда-либо написанной художником. До сих пор никто не знает, какие инструкции оставил музыкант по поводу содержимого своего хранилища. Что самое невероятное, в нем есть достаточно музыки, чтобы каждый год выпускать по новому альбому в течение... всего следующего века.
6. Музыка Майкла Джексона
7. Сайентология
Сосуд для бессмертного чужеродного духа.
По словам саентологов, человеческое тело - всего лишь сосуд для бессмертного чужеродного духа, обреченного на вечность скитания в космосе, частично благодаря действиям «Властителя Ксену». Основываясь на идее о том, что души могут жить вечно, саентологи начали хранить свои знания в пустыне Нью-Мексико в хранилище, защищенном от любых катаклизмов, угрожающих миру, таких как ядерные бомбы или столкновение с метеором.
Сентологи начали создавать копии всех записанных материалов по саентологии путем вытравливания их на больших пластинах из нержавеющей стали. Эти пластины, в свою очередь, хранятся внутри титановых капсул, которые предназначены для того, чтобы «пережить человечество».
8. Хранилище Судного дня
Хранилище Svalbard Global Seed Vault.
Все крупные страны объединили свои ресурсы для создания так называемого Хранилища Судного дня, в котором содержатся не деньги или золото, а семена. В частности, семена сельскохозяйственных культур и основных продуктов питания. Идея состоит в том, что если произойдет худшее, и какая-то будущая «чума» уничтожит, к примеру, всю кукурузу, у людей был нетронутый пример семян, которые можно использовать для выращивания, чтобы начать новую жизнь.
Расположенный всего в двух шагах от Северного полюса на острове в Норвегии, Svalbard Global Seed Vault является одним из самых безопасных мест на Земле и может пережить все, от простого атомного взрыва до ударов Годзиллы. Даже если объект будет полностью отрезан от внешнего мира, местоположение хранилища означает, что семена будут оставаться замороженными на протяжении веков, позволяя хранилищу служить неприкосновенным запасом на случай Апокалипсиса.
9. Монокристалл кремния-28
Совершенная сфера монокристалла кремния-28.
В хранилище на окраине Парижа можно найти кусок металла, неотъемлемо связанный с миром физики, - «мяч» из полированной платины и иридия, который на протяжении более века служил международным стандартом для килограмма. Проблема в том, что вес шара и 40 его копий, которые существуют, постоянно продолжают меняться на почти бесконечно малую величину. Чтобы исправить это, «яйцеголовые» создали нечто самое близкое к идеальной сфере, известной человечеству, в качестве нового стандарта.
Созданный из монокристалла кремния-28 шар настолько невероятно гладкий, что если бы он был размером с Землю, то самая высокая гора на нем была бы всего 3 метра. В отличие от предыдущего стандарта, новый сверхгладкий шар имеет неизменный вес из-за специфики атомов кремния-28. Однако ученые не уверены в том, что этот мяч является идеальным килограммом, поэтому его до сих пор не сделали новым стандартом. Но в любом случае, есть хранилище, в котором находится почти идеальная блестящая сфера , окруженная научным оборудованием.
10. Реслинг
Компания WWE владеет всеми записями профессиональных реслинг-матчей.
В 2013 году WWE опубликовала статью, в которой утверждается, что компания владеет сотнями тысяч пленок, содержащих кадры почти каждого профессионального реслинг-матча, когда-либо поставленного за всю историю. Наряду с кадрами из собственных архивов, WWE также владеет записями конкурирующих компаний, которые она выкупила. Большинство пленок (сейчас их переводят в «цифру») хранятся внутри гигантского бомбоустойчивого хранилища внутри горы в Катскиллсе. Оно способно выдержать даже ядерный взрыв.
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