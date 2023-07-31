9 концептуальных «автомобилей XXI века» родом из 1950-х, от красоты которых перехватывает дух

Авто будущего из середины XX века.
Начало XXI века принесло нам много всего нового. Несмотря на это, технологический прогресс человечества на сегодняшний день оказался не столь «радикальным», как этого хотелось еще в 90-е годы. Каким видели люди грядущее столетие в середине XX века, можно судить по созданным концептуальным автомобилям.
1. Lincoln Futura
Стал Бэтмобилем.
Концептуальный автомобиль Lincoln Futura был разработан компанией Lincoln. А собрана машина была вручную итальянской Ghia в 1954 году для Ford Motor Company. Благодаря своему необычному дизайну, автомобиль принял участие в нескольких телевизионных проектах. Одним из самых громких проектов стал сериал «Бэтмен», для которого на основе Futura создали «Бэтмобиль».
2. GM Firebird II
Семейное авто.
Концепт GM Firebird II является ярким представителем того, как дизайнеры и инженеры General Motors в конце 50-х годов прошлого столетия пытались представить себе автомобиль будущего. Позиционировался этот причудливый монстр как семейный автомобиль. Все его модификации, в том числе и последующие, были рассчитаны на четырех человек.
3. Ford X-2000
Взгляд в будущее.
Автомобиль Ford X-2000 был разработан дизайнером Алексом Тремилисом. Дизайн кузовам этого автомобиля был вдохновлен тарелками инопланетян, которые пользовались в 50-е годы необычайно популярностью на американском ТВ. Сам конструктор утверждал, что именно так должны будут выглядеть машины в XXI столетии.
4. Cadillac LaSalle II
Мал, да удал.
Этот автомобиль был создан в 1955 году. В компании необычных автомобилей, этот концепт, пожалуй, самый «заурядный». Впрочем, нельзя не отметить его «карликовые» габариты.
5. GM Le Sabre
Кабриолет для XXI столетия.
Двухместный кабриолет GM Le Sabre был создан в 1951 году и стал ярким сочетанием концептуальных и общепринятых элементов в своем дизайне. В нем хорошо уживались задние «плавники» на кузове характерные для автомобилей 50-х с «самолетным» панорамным ветровым стеклом. Впрочем, главная особенность этого автомобиля GM скрывалась «под капотом». Впервые в своей истории GM установили коробку передач в задней части кузова.
6. Cadillac Cyclone
Последний из дримкаров.
Автомобиль Cadillac Cyclone стал последним «дримкаром» созданным под началом легендарного автомобильного дизайнера Харли Эрла. Машина завершила целую эпоху концептов, а ее «авиационный» дизайн совершенно очевидно впитал в себя атмосферу освоения космоса 50-60-х годов. Создано авто было в 1959 году.
7. Ford Nucleon
На мирном атоме.
Наряду с освоением космоса, 40-60-е годы XX века «отличились» стремлением человечества к освоение атома. Найти «атому» хотели не только военное, но и мирное применение. Благодаря таким стремлениям на свет появился концептуальный Ford Nucleon – первый автомобиль на миниатюрном атомном реакторе. Ни одной такой машины по понятным причинам так и не было произведено.
8. Alfa Romeo BAT 9
Лучшая аэродинамика.
Автомобиль Alfa Romeo BAT 9 был разрабатывался как машина с наименьшим аэродинамическим сопротивлением. За все время было разработано несколько моделей BAT: 5, 7 и 9. Большинство этих красавцев, так и осталось на чертежной доске, однако элементы их дизайна, равно как и некоторые технические решения, инженеры впоследствии стали применять для других авто. Девятая модель BAT была наиболее успешной благодаря отказу от целого набора «радикальностей» в дизайне.
9. Pontiac Club de Mer
Рекордсмен по скорости среди концептов.
Автомобиль Pontiac Club de Mer имел не только футуристический дизайн, но и один из самых мощных двигателей GM. Это позволило концепту установить в 50-е годы абсолютный рекорд скорости, пускай и среди других концептов.
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