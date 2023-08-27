Семь мест на планете, где всегда идеальная погода

Ницца (Франция)

Есть веская причина, почему Ницца является одним из ключевых мест Лазурного берега — погода. В отличие от других средиземноморских городов, в Ницце в течение года выпадает очень мало осадков (летом их почти не бывает, а вот осенью, особенно в октябре может быть много). При этом даже летом в городе почти никогда не бывает действительно жарко — за отметку в 30 градусов термометр переваливает не каждый день, и даже не через день.