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Семь мест на планете, где всегда идеальная погода

Хотите узнать, о чем говорят люди в тех местах на планете, в которых погода никогда не является темой для разговора, а фенологи бы не прожили и месяца? Тогда отправляйтесь в…




Семь мест на планете, где всегда идеальная погода место, отдых, погода, топ, туризм






Сан-Диего (Калифорния, США)





У человека, далекого от США, вся Калифорния может ассоциироваться с прекрасной погодой, но это неправда — погода в Калифорнии очень разная. А идеальная она в Сан-Диего, где температура зимой держится около 13 градусов по Цельсию, а летом, в среднем, вокруг 22 градусов. А еще там если и бывает знаменитый калифорнийский туман, то рассеивается он предельно быстро.

Сан-Диего (Калифорния, США) место, отдых, погода, топ, туризм





Малага (Испания)





Если вам ближе континентальная Европа, то в испанской Малаге, что на берегу Средиземного моря, одна из самых теплых в Европе зим — порядка 12 градусов, в среднем. Правда, летом там бывает жарковато (вплоть до 44 градусов при средней температуре в июле в районе 30 градусов), зато это все же Старый Свет, а не далекие острова.

Малага (Испания) место, отдых, погода, топ, туризм





Канарские острова (Испания)





Да, острова. Например, Канарские. Они достаточно близко к экватору, из-за чего там довольно жарко… если бы не было ветров и течений, которые делают температуру воздуха значительно более приятной, чем можно ожидать от территорий, под боком которых располагается пустыня Сахара. Средняя температура там круглый год в районе 22 градусов. Зимой она колеблется между 10 и 25 градусами (25. Градусов. Зимой. Ух), а летом — 20-33. Как по нам, это практически идеал.

Канарские острова (Испания) место, отдых, погода, топ, туризм





Сидней (Австралия)





Как вы думаете, сколько в среднем солнечных дней бывает в австралийском Сиднее? 340 – вот сколько. Лучшее время там, это весна (которая начинается в ноябре), а летом в Австралии может быть довольно жарко, так что близость пляжа не роскошь, а необходимость.

Сидней (Австралия) место, отдых, погода, топ, туризм





Лоха (Эквадор)





Если на экваторе и есть место, в котором идеальная погода, так это Лоха, небольшой (130 тысяч человек) городок в Эквадоре. Он находится в горах (2,4 тыс. метров), из-за чего климат там мягкий круглый год, без убийственной жары летом и холодных ночей зимой. Среднегодовая температура колеблется вокруг отметки в 22 градуса по Цельсию.

Лоха (Эквадор) место, отдых, погода, топ, туризм





Оаху (Гавайи, США)





Возвращаясь к теме островов — Гавайи, возможно, самое цивилизованное место в Тихом океане (потому что США), однако там, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда светит солнце. Оаху является исключением из этого правила — там максимальное количество солнечных дней в году, так что если собрались на Гавайи на медовый месяц, вы знаете, какой остров надо выбирать.

Оаху (Гавайи, США) место, отдых, погода, топ, туризм





Ницца (Франция)





Есть веская причина, почему Ницца является одним из ключевых мест Лазурного берега — погода. В отличие от других средиземноморских городов, в Ницце в течение года выпадает очень мало осадков (летом их почти не бывает, а вот осенью, особенно в октябре может быть много). При этом даже летом в городе почти никогда не бывает действительно жарко — за отметку в 30 градусов термометр переваливает не каждый день, и даже не через день.

Ницца (Франция) место, отдых, погода, топ, туризм








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