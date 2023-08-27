Семь мест на планете, где всегда идеальная погода

Хотите узнать, о чем говорят люди в тех местах на планете, в которых погода никогда не является темой для разговора, а фенологи бы не прожили и месяца? Тогда отправляйтесь в…
Сан-Диего (Калифорния, США)
У человека, далекого от США, вся Калифорния может ассоциироваться с прекрасной погодой, но это неправда — погода в Калифорнии очень разная. А идеальная она в Сан-Диего, где температура зимой держится около 13 градусов по Цельсию, а летом, в среднем, вокруг 22 градусов. А еще там если и бывает знаменитый калифорнийский туман, то рассеивается он предельно быстро.
Малага (Испания)
Если вам ближе континентальная Европа, то в испанской Малаге, что на берегу Средиземного моря, одна из самых теплых в Европе зим — порядка 12 градусов, в среднем. Правда, летом там бывает жарковато (вплоть до 44 градусов при средней температуре в июле в районе 30 градусов), зато это все же Старый Свет, а не далекие острова.
Канарские острова (Испания)
Да, острова. Например, Канарские. Они достаточно близко к экватору, из-за чего там довольно жарко… если бы не было ветров и течений, которые делают температуру воздуха значительно более приятной, чем можно ожидать от территорий, под боком которых располагается пустыня Сахара. Средняя температура там круглый год в районе 22 градусов. Зимой она колеблется между 10 и 25 градусами (25. Градусов. Зимой. Ух), а летом — 20-33. Как по нам, это практически идеал.
Сидней (Австралия)
Как вы думаете, сколько в среднем солнечных дней бывает в австралийском Сиднее? 340 – вот сколько. Лучшее время там, это весна (которая начинается в ноябре), а летом в Австралии может быть довольно жарко, так что близость пляжа не роскошь, а необходимость.
Лоха (Эквадор)
Если на экваторе и есть место, в котором идеальная погода, так это Лоха, небольшой (130 тысяч человек) городок в Эквадоре. Он находится в горах (2,4 тыс. метров), из-за чего климат там мягкий круглый год, без убийственной жары летом и холодных ночей зимой. Среднегодовая температура колеблется вокруг отметки в 22 градуса по Цельсию.
Оаху (Гавайи, США)
Возвращаясь к теме островов — Гавайи, возможно, самое цивилизованное место в Тихом океане (потому что США), однако там, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда светит солнце. Оаху является исключением из этого правила — там максимальное количество солнечных дней в году, так что если собрались на Гавайи на медовый месяц, вы знаете, какой остров надо выбирать.
Ницца (Франция)
Есть веская причина, почему Ницца является одним из ключевых мест Лазурного берега — погода. В отличие от других средиземноморских городов, в Ницце в течение года выпадает очень мало осадков (летом их почти не бывает, а вот осенью, особенно в октябре может быть много). При этом даже летом в городе почти никогда не бывает действительно жарко — за отметку в 30 градусов термометр переваливает не каждый день, и даже не через день.
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