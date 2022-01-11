Средство, благодаря которому домашние растения будут зеленеть и пышно цвести

Для того, чтобы комнатные растения радовали нас сочной зеленью и пышным цветением, им нужен хороший уход и регулярные подкормки. Конечно, сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных удобрений, однако вовсе не обязательно отправляться туда за эффективной подкормкой.

Достаточно просто зайти к себе на кухню. Ведь упаковка лаврового листа наверняка есть практически в каждом доме. И наверняка большинство из нас использует его лишь по прямому назначению — при готовке. Но на самом деле лавровый лист также можно использовать и в цветоводстве.





Дело в том, что лист лавра обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Кроме того он богат витаминами группы В, А и С, а также содержит калий, магний, кальций, фосфор, железо, натрий, цинк. И наконец лавровый лист богат уксусной и муравьиной кислотами, которые оказывают отличное стимулирующее действие на растения. Все это делает его отличным удобрением для ваших комнатных растений.



Для того же, чтобы приготовить лавровую подкормку для растений достаточно взять 4 лавровых листа и залить их 1 л теплой, около 70 градусов, воды. Даем листу настояться в течение 3-4 часов и удобрение готово. Использовать его можно как по листу, так и для корневой подкормки.

Однако все хорошо в меру, поэтому проводить такую подкормку нужно не чаще 1 раза в месяц.