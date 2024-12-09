Забавные правила хорошего тона и манеры прошлого

Пожалуй, каждому с детства известно о нормах поведения и правилах хорошего тона. Но для каждой эпохи понятие приличных манер свое. И если несколько веков назад вытирать руки о скатерть или есть лежа считалось определяющим фактором воспитанного человека, то сегодня это вызывает, по крайней мере, удивление.
Обморок
Как известно, сентиментальные барышни прошлых столетий частенько падали в обморок. Бытует мнение, что слишком туго завязанные корсеты не позволяли дамам свободно дышать, и те от недостатка кислорода теряли сознание. Отчасти это верно. Но со временем обморок стали использовать как прием внезапно уходить от ответа на щекотливый вопрос. Да и чтобы привлечь к себе внимание окружающих, тоже можно было картинно опуститься на пол, закатив глаза.
Трапезы в кровати
Сегодня на званых ужинах считается неприличным расслабленно откидываться на спинку стула, а в древние времена на пиршествах люди вовсе устраивались лежа. Древние греки опирались на левую руку, а правой дотягивались до еды и вина. Единственные женщины, которые допускались на праздники, были жрицами любви. Так что в положении лежа было удобно не только принимать пищу.
Скатерть вместо салфеток
Сегодня сложно представить, чтобы гость одной рукой брал еду, а в другую громко сморкался. Хотя, что уж греха таить, встречаются и такие уникумы. Однако еще 5 столетий назад за такие действия человека посчитали бы довольно воспитанным. Более того, раньше не существовало понятия салфеток. Их роль выполняла скатерть – длинная ткань, об которую гости замечательно вытирали свои жирные руки.
Дуэль
Раньше понятие чести было неразрывно связано с происхождением человека, т. е. герцоги, бароны, графы автоматически считались людьми чести. И если кто-то пытался усомниться в их благородстве, то тут же должен был за это ответить. Если не отвечать на оскорбление, то можно было потерять честь и получить обвинения в трусости.
Дуэль имела прямое отношение к защите чести. Отказаться не представлялось возможным, поэтому дуэль становилась самым быстрым и приемлемым способом выяснить отношения и соблюсти при этом все нормы хорошего тона.
Исключительно мужское рукопожатие
За последние сто лет женщины сумели добиться гендерного равенства и возможности делать все то же, что и мужчины, в том числе и пожимать друг другу руки. А еще пару столетий назад это считалось правилом дурного тона. Рукопожатие считалось исключительно прерогативой мужчин. Если вдруг джентльмен жал руку даме, значит с ней можно вести дела. А это тоже считалось неприличным.
