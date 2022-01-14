Вышитые картины, которые так похожи на пейзажи импрессионистов

Вышитые пейзажи от художницы Каролины Торрес.

1. Настоящее произведения искусства

Чудо природы.

2. Извергающийся вулкан

Красота, сила и грация.

3. Совмещение сна и реальности

Чарующий, сюрреалистичный пейзаж.

4. Зимняя ночь

Красочный пейзаж, вышитый Каролиной Торрес .

5. Заглянуть за горизонт

Неиссякаемый источник вдохновения и умиротворения.

6. Пейзаж, который стоит увидеть

Нельзя пройти мимо этого пейзажа, он будто магнитом притягивает к себе.

7. «Месяц ходит над горами...»

Ночной пейзаж.

8. Картина, которая оживает

Вышитая картина , которая кажется реальностью.

9. Навстречу солнцу

Поле, усыпанное подсолнухами.

10. Красочный ландшафт

11. Перелётные птицы

Танец перелётных птиц в вечерних небесах.

12. Красота сказочных гор

Создание ландшафта при помощи иглы и нитки.

13. Горный пейзаж

Работа в стиле импрессионизм в исполнении Каролины Торрес.

14. Корова на лугу

Далеко, далеко на лугу…

15. «Рассмотрим цветок на мгновение…»

Дремлет луг под сказку сна…

16. Поля тюльпанов

Прогулка по тюльпановым полям.

17. Летний пейзаж

Луг цветов, просторные дали...

18. Современный импрессионизм

Создавать такую красоту можно при помощи иглы и нитки.

19. Яркие цветовые палитры

Красочный ландшафт, вышитый вручную.

20. Альпийский луг

Высоко в горах.

21. На перекрёстке фэнтази и реальности

Наедине с самим собой.

22. «Там, где вечно дремлет тайна…»

Закат, который слегка отражается на тёмно-синих волнах бескрайнего океана .

23. Неземная красота

В поиске свободы и умиротворения…

24. «Летний день»

Утренний свет на лугу.

25. Корова на пастбище

По своему обыкновению…