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Вышитые картины, которые так похожи на пейзажи импрессионистов


Вышитые пейзажи от художницы Каролины Торрес.

Вышитые пейзажи от художницы Каролины Торрес.

Два года назад Каролина Торрес из Колумбии занялась вышивкой, а сегодня создаёт при помощи иголки и ниток уникальные произведения искусства. Она говорит, что черпает вдохновение у природы, а в результате получаются великолепные пейзажи с широчайшей цветовой палитрой и сложными текстурами. Для Каролины не существует границ в творчестве - она делает ровным счётом то, что подсказывает ей душа и фантазия.

1. Настоящее произведения искусства


Чудо природы.

Чудо природы.

 

2. Извергающийся вулкан


Красота, сила и грация.

Красота, сила и грация.

 

3. Совмещение сна и реальности


Чарующий, сюрреалистичный пейзаж.

Чарующий, сюрреалистичный пейзаж.

 

4. Зимняя ночь


Красочный пейзаж, вышитый Каролиной Торрес.

Красочный пейзаж, вышитый Каролиной Торрес.

 

5. Заглянуть за горизонт


Неиссякаемый источник вдохновения и умиротворения.

Неиссякаемый источник вдохновения и умиротворения.

 

6. Пейзаж, который стоит увидеть


Нельзя пройти мимо этого пейзажа, он будто магнитом притягивает к себе.

Нельзя пройти мимо этого пейзажа, он будто магнитом притягивает к себе.

 

7. «Месяц ходит над горами...»


Ночной пейзаж.

Ночной пейзаж.

 

8. Картина, которая оживает


Вышитая картина, которая кажется реальностью.

Вышитая картина, которая кажется реальностью.

 

9. Навстречу солнцу


Поле, усыпанное подсолнухами.

Поле, усыпанное подсолнухами.

 

10. Красочный ландшафт


Морское побережье.


 

11. Перелётные птицы


Танец перелётных птиц в вечерних небесах.

Танец перелётных птиц в вечерних небесах.

 

12. Красота сказочных гор


Создание ландшафта при помощи иглы и нитки.

Создание ландшафта при помощи иглы и нитки.

 

13. Горный пейзаж


Работа в стиле импрессионизм в исполнении Каролины Торрес.

Работа в стиле импрессионизм в исполнении Каролины Торрес.

 

14. Корова на лугу


Далеко, далеко на лугу…

Далеко, далеко на лугу…

 

15. «Рассмотрим цветок на мгновение…»


Дремлет луг под сказку сна…

Дремлет луг под сказку сна…

 

16. Поля тюльпанов


Прогулка по тюльпановым полям.

Прогулка по тюльпановым полям.

 

17. Летний пейзаж


Луг цветов, просторные дали...

Луг цветов, просторные дали...

 

18. Современный импрессионизм


Создавать такую красоту можно при помощи иглы и нитки.

Создавать такую красоту можно при помощи иглы и нитки.

 

19. Яркие цветовые палитры


Красочный ландшафт, вышитый вручную.

Красочный ландшафт, вышитый вручную.

 

20. Альпийский луг


Высоко в горах.

Высоко в горах.

 

21. На перекрёстке фэнтази и реальности


Наедине с самим собой.

Наедине с самим собой.

 

22. «Там, где вечно дремлет тайна…»


Закат, который слегка отражается на тёмно-синих волнах бескрайнего океана.

Закат, который слегка отражается на тёмно-синих волнах бескрайнего океана.

 

23. Неземная красота


В поиске свободы и умиротворения…

В поиске свободы и умиротворения…

 

24. «Летний день»


Утренний свет на лугу.

Утренний свет на лугу.

 

25. Корова на пастбище


По своему обыкновению…

По своему обыкновению…

 

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Вышитые картины, которые так похожи на пейзажи импрессионистов

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Вышитые картины, которые так похожи на пейзажи импрессионистовПодписаться на мой Instagram
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