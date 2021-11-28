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Как сэкономить место в квартире

Бардак на кухне очень сильно угнетает. Вроде бы вот ты только что убрался, все расставил, помыл посуду, а через пять минут вновь хаос. Сложно в таком беспорядке что-либо готовить. Поэтому необходимо решать проблему кардинально.
Для этого мы собрали для вас детали, которые позволят кухне всегда выглядеть кристально чисто.

1. Прозрачные контейнеры


Прозрачные контейнеры в холодильнике – это не только практично и удобно, но также вы сможете исключить возможность появления неприятных запахов. Весь холодильник мыть не нужно, достаточно хорошо очистить необходимый контейнер.

Как сэкономить место в квартире

2. Стойка для кастрюль и сковородок


В кухонных ящиках найти нужную кастрюлю или сковородку практически невозможно. Приходится вытаскивать все, чтобы наконец-то достать нужную посуду. Попробуйте хранить кухонную утварь при помощи вертикальных стеллажей, которые уютно встанут на рабочей зоне.
Как сэкономить место в квартире

3. Штанга под раковиной


Обыкновенная штанга под раковиной – это гарантия полноценной чистоты в шкафу. На ней вы сможете расположить все свои моющие и чистящие средства, тряпки и прочие необходимые в хозяйстве предметы.
Как сэкономить место в квартире

4. Поднос на столешнице


Стильный поднос сможет украсить любую кухню. На него вы можете поставить самые необходимые предметы для готовки или использовать его в качестве дизайнерского украшения.

Как сэкономить место в квартире

5. Разделители в ящики


Удобство разделителей в ящиках уже давно оценили многие хозяйки. И такие разделители можно использовать не только для столовых приборов, но и для кастрюль, приправ и многого другого.
Как сэкономить место в квартире

6. Вставные полки в шкафчики


Чтобы использовать весь шкаф полноценно, стоит дополнить его вставными небольшими полками. За счет этого вы сможете получить гораздо больше места для хранения.

Как сэкономить место в квартире

7. Крючки


Удобные крючки пригодятся на кухне. При помощи обычных крючков получается разместить некоторые виды кухонной утвари, которые занимают много места в шкафу.
Как сэкономить место в квартире

8. Рейлинг


Рейлинговые системы – это самый востребованный способ хранения вещей в кухонной зоне. На специальные штанги размещают не только кухонные предметы, но и дополнительные стеллажи для хранения приправ и других емкостей.
Как сэкономить место в квартире

9. Разделители для вертикального хранения


 Очень удобно размещать все необходимые вещи в кухне при помощи вертикальных разделителей. Здесь вы можете расположить все разделочные доски, формы для запекания и прочее.
Как сэкономить место в квартире

10. Прищепки для мелочей


Даже самые обычные прищепки гарантируют, что в кухне будет порядок. Главное – хорошо их прикрепить к поверхности, используют как клей, так и гвозди.

Как сэкономить место в квартире

11. Стойка для крышек 


Чтобы не искать нужную крышку в ящиках, приобретите специальную стойку. Она рассчитана на большое количество крышек любого диаметра.
Как сэкономить место в квартире

Кухня должна быть не только стильной, но и максимально удобной и практичной. Для этого необходимо дополнить ее всеми необходимыми системами для хранения вещей.
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