Как сэкономить место в квартире

Бардак на кухне очень сильно угнетает. Вроде бы вот ты только что убрался, все расставил, помыл посуду, а через пять минут вновь хаос. Сложно в таком беспорядке что-либо готовить. Поэтому необходимо решать проблему кардинально.

Для этого мы собрали для вас детали, которые позволят кухне всегда выглядеть кристально чисто.



1. Прозрачные контейнеры

2. Стойка для кастрюль и сковородок

3. Штанга под раковиной

4. Поднос на столешнице

5. Разделители в ящики

6. Вставные полки в шкафчики

7. Крючки

8. Рейлинг

9. Разделители для вертикального хранения

10. Прищепки для мелочей

11. Стойка для крышек

Прозрачные контейнеры в холодильнике – это не только практично и удобно, но также вы сможете исключить возможность появления неприятных запахов. Весь холодильник мыть не нужно, достаточно хорошо очистить необходимый контейнер.В кухонных ящиках найти нужную кастрюлю или сковородку практически невозможно. Приходится вытаскивать все, чтобы наконец-то достать нужную посуду. Попробуйте хранить кухонную утварь при помощи вертикальных стеллажей, которые уютно встанут на рабочей зоне.Обыкновенная штанга под раковиной – это гарантия полноценной чистоты в шкафу. На ней вы сможете расположить все свои моющие и чистящие средства, тряпки и прочие необходимые в хозяйстве предметы.Стильный поднос сможет украсить любую кухню. На него вы можете поставить самые необходимые предметы для готовки или использовать его в качестве дизайнерского украшения.Удобство разделителей в ящиках уже давно оценили многие хозяйки. И такие разделители можно использовать не только для столовых приборов, но и для кастрюль, приправ и многого другого.Чтобы использовать весь шкаф полноценно, стоит дополнить его вставными небольшими полками. За счет этого вы сможете получить гораздо больше места для хранения.Удобные крючки пригодятся на кухне. При помощи обычных крючков получается разместить некоторые виды кухонной утвари, которые занимают много места в шкафу.Рейлинговые системы – это самый востребованный способ хранения вещей в кухонной зоне. На специальные штанги размещают не только кухонные предметы, но и дополнительные стеллажи для хранения приправ и других емкостей.Очень удобно размещать все необходимые вещи в кухне при помощи вертикальных разделителей. Здесь вы можете расположить все разделочные доски, формы для запекания и прочее.Даже самые обычные прищепки гарантируют, что в кухне будет порядок. Главное – хорошо их прикрепить к поверхности, используют как клей, так и гвозди.Чтобы не искать нужную крышку в ящиках, приобретите специальную стойку. Она рассчитана на большое количество крышек любого диаметра.Кухня должна быть не только стильной, но и максимально удобной и практичной. Для этого необходимо дополнить ее всеми необходимыми системами для хранения вещей.