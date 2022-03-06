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Таинственный мир фэнтези: рисунки, переносящие в запредельные миры


Клетка. Автор: Pierre Droal.

Клетка. Автор: Pierre Droal.

«В искусстве что-то предвидеть невозможно. Эта область человеческой деятельности, которая ждёт того, чтобы быть заполненной душой художника», - говорит гений цифровой живописи Пьер Дроал (Pierre Droal), создающий замечательные картины на тему фэнтези. В его работах оживают не только параллельные вселенные и ирреальные миры с вымышленными персонажами, но и очаровательные девушки, чья внешность столь обманчива.

Практически все люди независимо от возраста любят сказки, а так же путешествия по вымышленным мирам вместе с персонажами, бороздящими ирреальные просторы. Ведь это так интересно - погрузиться с головой в другое измерение, на время, позабыв о серых буднях. И от таланта мастера, креативности его мышления, красочности восприятия зависит то, насколько придуманный им образ захватит зрителя, увлекая за собой так, чтобы он вновь захотел вернуться к просмотру его работ.

Пьеру удалось и то и другое. Он не просто привлёк внимание к своему творчеству, но и обрёл огромную армию поклонников. Выражая эмоции, автор ловко передаёт всё то, что чувствуют его персонажи. Кроме того, он всегда придумывает историю для каждого из них, а так же для их окружения, что, несомненно, помогает понять, чем же живут его герои.
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Она молится. Автор: Pierre Droal.

Она молится. Автор: Pierre Droal.

 
Человек. Автор: Pierre Droal.

Человек. Автор: Pierre Droal.

 
Возвращение в Камелот. Автор: Pierre Droal.

Возвращение в Камелот. Автор: Pierre Droal.

 
Выход. Автор: Pierre Droal.

Выход. Автор: Pierre Droal.

 
Ковчег. Автор: Pierre Droal.

Ковчег. Автор: Pierre Droal.

 
Конверт. Автор: Pierre Droal.

Конверт. Автор: Pierre Droal.

 
Король безумия. Автор: Pierre Droal.

Король безумия. Автор: Pierre Droal.

 
Меч Мидрас. Автор: Pierre Droal.

Меч Мидрас. Автор: Pierre Droal.

 
Как ни странно, красиво. Автор: Pierre Droal.

Как ни странно, красиво. Автор: Pierre Droal.

 
Эстер. Автор: Pierre Droal.

Эстер. Автор: Pierre Droal.

 
Прилив. Автор: Pierre Droal.

Прилив. Автор: Pierre Droal.

 
Зелёный рыцарь. Автор: Pierre Droal.

Зелёный рыцарь. Автор: Pierre Droal.

 
Ломму. Автор: Pierre Droal.

Ломму. Автор: Pierre Droal.

 
Стражник. Автор: Pierre Droal.

Стражник. Автор: Pierre Droal.

 
Отправление. Автор: Pierre Droal.

Отправление. Автор: Pierre Droal.

 
Снежная Королева. Автор: Pierre Droal.

Снежная Королева. Автор: Pierre Droal.

 
Оракул. Автор: Pierre Droal.

Оракул. Автор: Pierre Droal.

 
Шторм. Автор: Pierre Droal.

Шторм. Автор: Pierre Droal.

 

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Таинственный мир фэнтези: рисунки, переносящие в запредельные миры

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Таинственный мир фэнтези: рисунки, переносящие в запредельные мирыПодписаться на мой Instagram
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