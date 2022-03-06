Таинственный мир фэнтези: рисунки, переносящие в запредельные миры

Клетка. Автор: Pierre Droal.
«В искусстве что-то предвидеть невозможно. Эта область человеческой деятельности, которая ждёт того, чтобы быть заполненной душой художника», - говорит гений цифровой живописи Пьер Дроал (Pierre Droal), создающий замечательные картины на тему фэнтези. В его работах оживают не только параллельные вселенные и ирреальные миры с вымышленными персонажами, но и очаровательные девушки, чья внешность столь обманчива.
Практически все люди независимо от возраста любят сказки, а так же путешествия по вымышленным мирам вместе с персонажами, бороздящими ирреальные просторы. Ведь это так интересно - погрузиться с головой в другое измерение, на время, позабыв о серых буднях. И от таланта мастера, креативности его мышления, красочности восприятия зависит то, насколько придуманный им образ захватит зрителя, увлекая за собой так, чтобы он вновь захотел вернуться к просмотру его работ.
Пьеру удалось и то и другое. Он не просто привлёк внимание к своему творчеству, но и обрёл огромную армию поклонников. Выражая эмоции, автор ловко передаёт всё то, что чувствуют его персонажи. Кроме того, он всегда придумывает историю для каждого из них, а так же для их окружения, что, несомненно, помогает понять, чем же живут его герои...
Она молится. Автор: Pierre Droal.
Человек. Автор: Pierre Droal.
Возвращение в Камелот. Автор: Pierre Droal.
Выход. Автор: Pierre Droal.
Ковчег. Автор: Pierre Droal.
Конверт. Автор: Pierre Droal.
Король безумия. Автор: Pierre Droal.
Меч Мидрас. Автор: Pierre Droal.
Как ни странно, красиво. Автор: Pierre Droal.
Эстер. Автор: Pierre Droal.
Прилив. Автор: Pierre Droal.
Зелёный рыцарь. Автор: Pierre Droal.
Ломму. Автор: Pierre Droal.
Стражник. Автор: Pierre Droal.
Отправление. Автор: Pierre Droal.
Снежная Королева. Автор: Pierre Droal.
Оракул. Автор: Pierre Droal.
Шторм. Автор: Pierre Droal.
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