Японский парк аттракционов заморозил 5000 рыб в свой каток

Рыбы, вмерзшие в каток.
Японский парк аттракционов заморозил 5 000 рыб в лед на катке, разместив на своей странице в Facebook рекламу, позиционируя это развлечение как "первое в мире" и привлекая людей слоганом "Я тону и задыхаюсь." Однако, этот смелый ход не нашел большого отклика со стороны общественности, и в это воскресенье каток был закрыт из-за сильной травли со стороны медиа и посетителей.
Скандальный каток в Японии.
Парк аттракционов Space World.
В лед были заморожены не только рыбы, но и крабы, медузы и другие жители моря. Аттракцион получил название "Замерзший порт" и стал одним из главных развлечений в японском тематическом парке Space World. Как рассказал управляющий парком Тошими Такеда в понедельник после закрытия аттракциона, проблемы начались после того, как о катке показали сюжет на местном телевидении.беспрецедентным," - говорит Такеда. - "У нас были разные мнения на счет этого аттракциона, но мы не ожидали вот такой вот реакции. Мы извиняемся за этот проект, и потому решили закрыть каток сразу после скандала."
Узоры из замерзших рыб.
Различные узоры из рыб.
А скандал разразился совсем недавно, в субботу. После выпуска новостей о катке, медиа моментально отреагировали на этот необычный подход к привлечению зрителей. "Неужели это так весело кататься по телам умерших животных?" спрашивает в Facebook местное сообщество Relief Pain Animals (Освободи животных от боли). - "Это возмутительно, что такого рода идея вообще пришла в голову японцу. С точки зрения образования это самый худший аттракцион, какой только можно придумать."
5 000 рыб заморожены в лед на катке.
"Это ужасно расстраивает меня, - пишут в комментариях на странице этого аттракциона. - Вы серьезно думаете, что детям нравится ходить по такому льду? У вас просто нет души, как вообще можно было такое задумать?"
Кроме рыб, в аттракционе использовались и другие жители моря.
Такеда рассказал, что руководство тематического парка решила разморозить каток и извлечь всех рыб. В последствии этих рыб, скорее всего, используют как удобрение. Управляющий подчеркнул, что парк не умерщвлял животных, а купил рыб уже мертвыми на местном рыбном базаре. Все страницы аттракциона в Facebook также были удалены.
Скандал в японском парке аттракционов.
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