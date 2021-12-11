Почему некоторые посыпают раковину мукой, заканчивая уборку

Что будет, если насыпать муку в раковину.
Кухня - это то место, где хозяйки проводят много времени. Приготовить еду и накормить семью - полдела, не меньше сил уходит на то, чтобы привести все в порядок, вычистить и вымыть. Многие домохозяйки, чтобы облегчить процесс и добиться лучшего результата, используют современные моющие средства. Но есть и те, кто отдает предпочтение бабушкиным методам. Например, насыпает муку в раковину, и получает такой же отличный результат!
Полезный совет для чистки раковины.
На первый взгляд, идея засыпать раковину мукой выглядит нелепой. Но способ этот действует безотказно даже в тех случаях, когда раковина выглядит грязной и затертой. Чтобы привести раковину в порядок, нужно освободить ее от посуды и вымыть с уксусным или содовым раствором (для этого уксус или сода смешивается с водой).
Чистая раковина готова к полировке.
Следующий шаг - вытереть насухо. Для этого цели подойдет кухонное полотенце или плотная салфетка. Запомните, что мукой можно посыпать только идеально сухую раковину, иначе результата не удастся добиться.
Тщательная полировка раковины с применением муки.
А теперь самое время щедро посыпать бортики и дно раковины мукой. Понадобится четверть стакана или даже чуть больше. Сухим полотенцем или бумажной салфеткой нужно отполировать нержавейку, да так, чтобы сталь заблестела. Разотрите муку энергично, а после - уберите ненужные остатки. Готово!
Полотенцем или плотной салфеткой нужно до блеска натереть раковину.
Повторять такую чистку раковины можно по мере надобности. Этот способ гораздо лучше бытовой химии и подойдет, в первую очередь, тем, кто страдает от аллергии. Натуральные вещества нейтральны и не наносят вред организму. Кстати, чистка мукой подойдет для всех изделий из нержавейки. Так можно чистить и варочную поверхность, и кухонную утварь, в том числе, кастрюли, чайники и прочее.
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