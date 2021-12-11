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Почему некоторые посыпают раковину мукой, заканчивая уборку


Что будет, если насыпать муку в раковину.

Что будет, если насыпать муку в раковину.

Кухня - это то место, где хозяйки проводят много времени. Приготовить еду и накормить семью - полдела, не меньше сил уходит на то, чтобы привести все в порядок, вычистить и вымыть. Многие домохозяйки, чтобы облегчить процесс и добиться лучшего результата, используют современные моющие средства. Но есть и те, кто отдает предпочтение бабушкиным методам. Например, насыпает муку в раковину, и получает такой же отличный результат!

Полезный совет для чистки раковины.

Полезный совет для чистки раковины.

 

На первый взгляд, идея засыпать раковину мукой выглядит нелепой. Но способ этот действует безотказно даже в тех случаях, когда раковина выглядит грязной и затертой. Чтобы привести раковину в порядок, нужно освободить ее от посуды и вымыть с уксусным или содовым раствором (для этого уксус или сода смешивается с водой).
Чистая раковина готова к полировке.

Чистая раковина готова к полировке.

 

Следующий шаг - вытереть насухо. Для этого цели подойдет кухонное полотенце или плотная салфетка. Запомните, что мукой можно посыпать только идеально сухую раковину, иначе результата не удастся добиться.
Тщательная полировка раковины с применением муки.

Тщательная полировка раковины с применением муки.

 

А теперь самое время щедро посыпать бортики и дно раковины мукой. Понадобится четверть стакана или даже чуть больше. Сухим полотенцем или бумажной салфеткой нужно отполировать нержавейку, да так, чтобы сталь заблестела.
Разотрите муку энергично, а после - уберите ненужные остатки. Готово!
Полотенцем или плотной салфеткой нужно до блеска натереть раковину.

Полотенцем или плотной салфеткой нужно до блеска натереть раковину.

 

Повторять такую чистку раковины можно по мере надобности. Этот способ гораздо лучше бытовой химии и подойдет, в первую очередь, тем, кто страдает от аллергии. Натуральные вещества нейтральны и не наносят вред организму. Кстати, чистка мукой подойдет для всех изделий из нержавейки. Так можно чистить и варочную поверхность, и кухонную утварь, в том числе, кастрюли, чайники и прочее.

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Почему некоторые посыпают раковину мукой, заканчивая уборку

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Почему некоторые посыпают раковину мукой, заканчивая уборкуПодписаться на мой Instagram
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