Прекраснейшие места Европы, которые туристы пока не затоптали

Самые неизведанные уголки Европы.
Многие уже устали от больших городов и многолюдных популярных маршрутов, наперебой предлагаемых туроператорами, поэтому ищут возможность увидеть Европу в более тихой и спокойной обстановке. Казалось бы, что это неосуществимая мечта, ведь все достопримечательности уже заезжены туристами. Но все же существуют неизведанные и уникальные уголки европейских стран, которые сохранили аутентичную самобытность и некую таинственность из-за того, что до сих пор не утопают в потоке туристических набегов.
И даже в Европе можно найти прекрасные и тихие места для путешествия и отдыха.
Европа всегда привлекала туристов своими уникальными и неповторимыми городами с их непревзойденной архитектурой и самобытной культурой. Но смотреть достопримечательности в вечном многотысячном потоке туристов желают не все, поэтому мы подобрали 10 самых невероятных мест, которые поразят вас своим великолепием, удивят тишиной и покоем размеренной жизни вдали от бурлящих туристических маршрутов.
1. Лофотенские острова (Норвегия)
Даже в суровом краю есть необыкновенные места (Лофотенские острова, Норвегия).
Лофотенские острова находятся в холодных водах Норвежского моря за Полярным кругом. Этот суровый край невероятным образом привлекает необузданной дикой природой, величием гор, глубокими фьордами, голосистыми птичьими базарами и песчаными пляжами.
Первозданная красота норвежского Заполярья.
Это самое благодатное место для активных людей, ведь благодаря уникальному ландшафту здесь можно прекрасно отдохнуть, выдвинувшись в поход по горным вершинам, отправиться на рафтинг по Тролль-фьорду или просто прогуляться по музею викингов «Лофотр», и даже насладиться полуночным ... солнцем.
2. Город Синтра (Португалия)
Самый загадочный город Португалии (Синтра).
Синтра – самый волшебный и таинственный город Португалии, глядя на который, кажется, что попал в иллюстрированную книгу сказок. Расположен он на живописных холмах, куда ведут извилистые тропы с крутыми и опасными поворотами, мистическими лесами, находящимися в постоянной дымке. И среди этой нетронутой красоты на укромных опушках виднеются старинные родовые имения, устрашающие стены оборонительных крепостей и восхитительные королевские дворцы.
Поразительные старинные замки города Синтра (Португалия).
Мягкий климат и живописные места по достоинству оценила еще в далеком 14 веке королевская семья, благодаря чему здесь возводились прекрасные дворцы и разбивались фантастические парки, которые радуют жителей города и по сей день, а гостей просто приводят в неимоверный восторг.
3. Городок Динан (Бельгия)
Городок Динан расположен на скалистом берегу реки Маас (Бельгия).
Город Динан очень маленький, но находится в одном из самых живописнейших мест всей Бельгии. Красота реки Маас и огромная скала, нависающая над ней, придает городу особой привлекательности.
Грозная оборонительная цитадель Динан (Бельгия).
Главная историческая достопримечательность города – грозная неприступная цитадель Динан, которую видно из любой точки, потому что она возвышается над городом на высоте 100 метров. А расположена крепость на скалистом берегу реки и имеет клиновидную форму.
Старинный собор Богоматери (Динан, Бельгия).
У подножия величественной скалы находится церковь Богоматери (Нотр-Дам), которая впервые была возведена еще в 11 веке, но после падения огромного валуна разрушилась. На этом же месте уже в 15 веке построили храм в готическом стиле, который и сейчас является основным памятником архитектуры города.
В этом городе впервые увидел мир саксофон (Динан, Бельгия).
Примечательно и то, что в этом малоизвестном городишке жил и творил Адольф Сакс, который изобрел знаменитый музыкальный инструмент - саксофон.
4. Каламбака (Греция)
Монастыри Святые Метеоры – самая эксцентричная достопримечательность Греции.
Город Каламбака расположен в живописном месте Греции.
Небольшой греческий городишко Каламбака расположен у самого подножия магического каменного леса – Метеоровых скал, на которых «разбросаны» знаменитые на весь мир Монастыри Святые Метеоры, куда ежедневно устремляются паломники и просто туристы.
Невероятный ландшафт окружающей местности (Каламбака, Греция).
Сам же город у туристов интереса не вызывает, хотя они с удовольствием посещают местные кафе и рестораны, где могут отведать вкуснейшие национальные блюда. Но если вы решитесь все-таки остановиться на отдых именно здесь, то окружающие город со всех сторон причудливо-фантастических скалы и их ночная подсветка оставят неизгладимые впечатления на всю жизнь.
5. Город Альберобелло (Италия)
Самые необычные дома в мире находятся в городе Альберобелло (Италия).
Прославился этот небольшой итальянский город благодаря странным сооружениям, аналогов которым нет нигде в мире – домикам под названием трулли. Таких необычных грибов насчитывается около полутора тысяч и, располагаясь на холмах Альберобелло, они создают ощущение пребывания в сказочном городе гномов.
В городе большая часть построек имеет такой оригинальный вид.
За такую оригинальность и неповторимость город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на такую внешнюю схожесть, двух одинаковых домов не найдете, ведь у каждого не только внутреннее убранство отличается, но и рисунки на куполах абсолютно неповторимы.
В период Рождества в Альберобелло проходит фестиваль света.
В таком стиле оформлены не только жилые помещения, но вся инфраструктура состоит из трулли-отелей, трулли-ресторанов, трулли-магазинов и даже церковь.
6. Деревня Рокамадур (Франция)
Очень необычная деревня Европы (Рокамадур, Франция).
Деревню Рокамадур считают абсолютно необычной деревней в Европе из-за ее странного расположения. Постольку она находится на склоне скалы, то и дома расположены практически на вертикальной плоскости.
В деревне сохранилось множество памятников архитектуры.
Кроме того здесь покоятся мощи христианского отшельника св. Амадура, которые считаются чудодейственными, а также хранится якобы один из самых знаменитых волшебных мечей короля Артура – Дюрандаль.
В деревне расположены невероятные достопримечательности.
И еще, поднимаясь по главной улице, можно увидеть знаменитые архитектурные памятники, которые практически срослись со скалой: капелла Сен-Мишель, где находятся фрески XII в, средневековая капелла Сен-Блез, капелла Нотр-Дам с чудотворная фигурой Черной Мадонны, грот Чудес с наскальными рисунками и фантастическими формами сталактитов. И эти все многовековые шедевры в одной маленькой деревушке!
7. Город Тенби (Великобритания)
В городе Тенби сохранилось множество старинных замков (Великобритания).
На карте Европы есть такой чудный город, как Тенби! Здесь находятся невероятной красоты замки, некоторые из них насчитывают уже более тысячи лет, а также храмы, до сих пор поражающие воображение своим величием и размахом.
Тенби – восхитительный курортный город в Англии.
А для любителей курортного отдыха есть просто восхитительные пляжи с самой чистой водой во всей Англии, а также необычные пристани. Поэтому прекрасный отдых и культурная программа будут весьма насыщенными и незабываемыми.
8. Город Будва и остров Свети-Стефан (Черногория)
Самый красивый город Черногории (Будва).
Самым красивым курортным городом Черногории по праву считается Будва. Несказанно удивят гостей как нетронутая природа этих земель, так и памятники архитектуры, которые насчитывают не одну сотню лет.
Остров Святой Стефан в Черногории.
Визитной карточкой всей страны, а не только города, является остров Святой Стефан. Благодаря небольшому рукотворному перешейку он связан с сушей и находиться всего лишь в 5 км от Будвы. Всего лишь 50 лет назад здесь находился небольшой рыбацкий поселок, а теперь это самый неординарный остров-отель всего мира.
9. Беловежская пуща (Республика Беларусь)
Беловежская пуща — владения зубров и девственные леса.
Беловежская пуща является главной достопримечательностью Беларуси. В ней сохранились уникальные остатки первобытного леса, которые внесены ЮНЕСКО в списки Всемирного культурного наследия. Этот биосферный заповедник является последним островком реликтового леса Европы, некогда простиравшегося от побережья Балтики до Буга и от Одера до Днепра.
Беловежская пуща привлекает экотуристов.
Пуща являлась самым излюбленным местом охоты как древнерусских князей, так и польских королей, а также литовской знати. А теперь привлекает любителей экотуризма своим неповторимыми лесными просторами и находящимися на ее территории самыми редкими представителями как флоры, так и фауны.
10. Соловецкие острова (россия)
Соловецкие острова – жемчужина Белого моря (Россия).
Соловки (так их еще называют) – настоящий край земли русской, который вызывает ощущение, что находишься в параллельной вселенной. Здесь нет фешенебельных отлей, развлекательных центров и благ цивилизации.
Завораживающая суровая природа Соловецкого архипелага.
Но зато можно увидеть завораживающую и суровую северную природу, нетронутый лес, в котором найдете ягоды и грибы, а также встретите фантастические закаты и даже – северное сияние. Если повезет, то повстречаетесь с нерпой или даже с гренландским тюленем.
Знаменитый Спасо-Преображенский соловецкий монастырь (Россия).
На этом суровом архипелаге есть и архитектурные достопримечательности, а так же уникальная дамба со своей особенной гидросистемой. Этот край тесно связан с историей русского православия, ярким архитектурным творением которой является Спасо-Преображенский соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.
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