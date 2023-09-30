Прекраснейшие места Европы, которые туристы пока не затоптали

Самые неизведанные уголки Европы.

И даже в Европе можно найти прекрасные и тихие места для путешествия и отдыха.

1. Лофотенские острова (Норвегия)

Даже в суровом краю есть необыкновенные места (Лофотенские острова, Норвегия).

Первозданная красота норвежского Заполярья.

2. Город Синтра (Португалия)

Самый загадочный город Португалии (Синтра).

Поразительные старинные замки города Синтра (Португалия).

3. Городок Динан (Бельгия)

Городок Динан расположен на скалистом берегу реки Маас (Бельгия).

Грозная оборонительная цитадель Динан (Бельгия).

Старинный собор Богоматери (Динан, Бельгия).

В этом городе впервые увидел мир саксофон (Динан, Бельгия).

4. Каламбака (Греция)

Монастыри Святые Метеоры – самая эксцентричная достопримечательность Греции.

Город Каламбака расположен в живописном месте Греции.

Невероятный ландшафт окружающей местности (Каламбака, Греция).

5. Город Альберобелло (Италия)

Самые необычные дома в мире находятся в городе Альберобелло (Италия).

В городе большая часть построек имеет такой оригинальный вид.

В период Рождества в Альберобелло проходит фестиваль света.

6. Деревня Рокамадур (Франция)

Очень необычная деревня Европы (Рокамадур, Франция).

В деревне сохранилось множество памятников архитектуры.

В деревне расположены невероятные достопримечательности.

7. Город Тенби (Великобритания)

В городе Тенби сохранилось множество старинных замков (Великобритания).

Тенби – восхитительный курортный город в Англии.

8. Город Будва и остров Свети-Стефан (Черногория)

Самый красивый город Черногории (Будва).

Остров Святой Стефан в Черногории.

9. Беловежская пуща (Республика Беларусь)

Беловежская пуща — владения зубров и девственные леса.

Беловежская пуща привлекает экотуристов.

10. Соловецкие острова (россия)

Соловецкие острова – жемчужина Белого моря (Россия).

Завораживающая суровая природа Соловецкого архипелага.

Знаменитый Спасо-Преображенский соловецкий монастырь (Россия).