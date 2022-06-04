История старейшего ресторана Европы

В Европе есть множество ресторанов с вековой историей, но старейшим среди них считается Sobrino de Botín, находящийся в самом сердце испанской столицы. По этой причине он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса.











История ресторана началась еще в XVIII веке, когда в Мадрид из далекой провинции в поисках лучшей жизни приехали супруги Ботин. Прожив здесь два года, они так и не смогли нормально устроиться и получить хорошую работу. Тогда Жан Ботин, который по профессии был поваром, решился открыть собственное дело. Вдвоем с супругой они арендовали здание, раньше использовавшееся в качестве постоялого двора, и, перестроив в нем первый этаж, открыли там в 1725 году небольшую таверну, которую назвали Casa Botín («Заведение Ботинов»). Появилась у них тогда и большая каменная печь, которая работает до сих пор.



Дела у супругов Ботин пошли неплохо, народ с удовольствием сюда ходил, и вскоре на месте таверны появилась харчевня.







После смерти хозяев название харчевни изменилось с Casa Botín на Sobrino de Botín («Племянник Ботинов»), поскольку она перешла в собственность к их племяннику Кандидо Ремису.



Говорят, здесь какое-то время работал мойщиком посуды и официантом начинающий художник Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес, когда он был беден и нуждался в деньгах.

В XX веке владельцем ресторана стала семья Гонсалес. Фактически, открывшись в 1725 году, это заведение не закрывалось ни разу — даже во время войны здесь кормили солдат.Очень любил бывать в Мадриде и проводил здесь немало времени Эрнесто (именно так он называл себя, когда бывал в Испании) Хемингуэй. И конечно, было у него здесь немало любимых местечек — улочек, музеев, баров, ресторанов, которые он потом упоминал в своих произведениях.«…В Мадриде хорошо пройтись пешком по городу, посидеть в кафе, где можно почерпнуть много полезных сведений о том, кто кому что должен, и кто кого надул, и почему он сказал ему: “Поцелуй меня в одно место”, и у кого от кого дети, и кто женился на ком до всего, а кто после, и сколько на что нужно времени, и что говорит доктор».Хемингуэй обожал ресторан Botín и частенько захаживал сюда, обессмертив это славное заведение в своем романе «И восходит солнце»: «Мы пообедали в ресторане “Ботин”, на втором этаже. Это один из лучших ресторанов в мире. Мы ели жареного поросенка и пили “риоха альта”». Именно здесь разворачиваются завершающие роман события.Сидя за своим любимым столиком в этом ресторане, Эрнесто мог даже что-то писать. А однажды, надумав блеснуть своими кулинарными способностями, попросил разрешения у хозяев самому приготовить паэлью. Но после нескольких часов, проведенных на кухне, он сказал: «Лучше я и дальше буду посвящать себя литературе».Сегодня Sobrino de Botín , занимающий все четыре этажа здания, считается самым процветающим и раскрученным рестораном Мадрида. Реконструируя его, хозяева постарались по возможности сохранить как внешний вид заведения, так и атмосферу, всегда царившую в нем.Но все же, если вы хотите в полной мере насладиться атмосферой XVIII века, вам стоит занять места в подвальном помещении. Здесь все пропитано духом старины, разве что электричество может напомнить посетителям, что они находятся не в XVIII, а в XXI веке.Со слов шеф-повара ресторана, одна из печей сохранилась без изменений на протяжении почти трех веков и огонь в ней никогда не гаснет. Это необходимо для поддержания определенной температуры. Именно поэтому клиенты могут отведать блюда, приготовленные по старинным рецептам 300-летней давности.Специализацией ресторана является кастильская кухня. Фирменные и самые любимые блюда у посетителей — жареные молочные поросята и молодые барашки.Что касается винной карты, то она здесь огромна и разнообразна, и каждый посетитель непременно сможет, исходя из своих финансовых возможностей, выбрать напиток по своему вкусу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)