10 странных автомобилей из прошлого, которые как минимум вызывают недоумение

Какие только идеи не возникают в богатом воображении автомобильных инженеров. Порой люди создавали такие автомонстры, при взгляде на которые возникает лишь один вопрос: зачем это было делать?
1. Шаромобиль
Automodule. | Фото: Автопедия вики.
В 1970 году французский инженер Жан Пьер Понтье создал необычный автомобиль под названием «Automodule». Внешне машина напоминала шар с четырьмя колесами-ногами, которые в случае необходимости могли поднимать и опускать кузов. Автомобиль разгонялся до скорости 45 км/ч, а для управления использовалась электронная панель.
2. «Rotoped»
Само себя шагающее колесо. | Фото: LiveJournal.
Это металлическое «чудо» — детище чешского изобретателя Юлиуса Мацкерле. Автомобиль, если его можно таковым назвать, был разработан в 1964 году в лаборатории автотранспортного НИИ. Машина имеет уникальный движитель: вместо колес Юлиус установил специальные пневмоподушки, которые сдуваюсь и надуваясь в определенной последовательности, выталкивали автомобиль вперед.
3. Автомобиль куб
Автомобиль куб. | Фото: Пикабу.
В конце 1960-х годов французский автомобильный инженер и дизайнер вьетнамского происхождения Квазар Хан сконструировал необычный квадратный автомобиль. Несмотря на свой странный внешний вид машина под названием «Union City Car» даже поступила в небольшое серийное производство. Кузов концепт кара походил на стеклянный аквариум с раздвижными дверьми. Естественно, ни о какой безопасности речи и не шло, «Union City Car» создавался с единственной целью — удивлять.
4. «Wind-up»
«Wind-up». | Фото: 24СМИ.
В начале 2000-х годов британский изобретатель-энтузиаст Перри Уоткинс представил миру самый маленький автомобиль «Wind-up». Кузов машины был позаимствован от обычного игрушечного автомобиля, на который он установил шасси от квадроцикла и 150 куб.см. двигатель.
5. «Bathtub»
«Bathtub». | Фото: reddit.com.
В калифорнийском автомобильном музее хранится коллекция эксклюзивных концепт каров американского дизайнера Боба Рейснера. Коллекция состоит из нескольких уникальных автомобилей, но, пожалуй, самый интересный из них — «Bathtub». Машина представляет собой две изящные ванны и туалет, приваренные к шасси. К слову, на автомобиле 1969 года установлен мощный восьмицилиндровый двигатель.
6. «Феномобиль»
Phänomobil. | Фото: Auta 5P.
В начале 20 века в Европе вошли в моду трехколесные автомобили. Так, на волне тренда немецкая компания Phänomobil в 1907 году создала прототип одноименной трехколесной машины. Несмотря на то, что автомобиль выглядит достаточно неуклюжим и экспериментальным, за десять лет было произведено несколько тысяч «Феномобилей».
7. «Michelin»
«Michelin». | Фото: Популярная механика.
В 1972 году компания Michelin выпустила 10-колестный футуристический автомобиль. Концепт кар был сделан для рекламной компании и красовался на обложках множества журналов того времени. По информации Novate.ru, на «Michelin» было установлено два двигателя V8 Citroën, каждый из которых приводил в движение по пять пар колес. Кроме рекламы необычный автомобиль создавался с целью тестирования шин.
8. Daimler-Benz MTw 1
Daimler-Benz MTw 1. | Фото: Porsche cars history.
В 1927 году немецкий концерн Daimler-Benz разработал бронированный военный автомобиль. 8-колесный концепт получил кодовое название MTw 1. Отличительной особенностью бронемашины было то, что она могла двигаться с одинаковой скоростью задним и передним ходом. MTw 1 хорошо проявил себя на испытаниях, в условиях бездорожья и преодоления водных преград. Однако из-за нехватки финансирования был построен всего один экземпляр данной машины.
9. «Sir Vival»
«Sir Vival». | Фото: Autorevue.
В 1958 году американец Ултер Джером предпринял попытку создать самый безопасный автомобиль. В итоге у него получился достаточно странный концепт. Джером разделил двигатель и пассажирской салон так, что они почти не соприкасались друг с другом. Впрочем, в концепт каре под названием «Sir Vival» было действительно много революционных решений на то время, таких как ремни безопасности, каркас безопасности, резиновые бамперы и т.д.
10. «Dymaxion car»
«Dymaxion car». | Фото: Auto | HowStuffWorks.
В 1930-е годы, в эпоху смелых инженерных изобретений была создана одна из самых необычных машин своего времени — «Dymaxion car». Концепт кар, имевший форму толи бомбы, толи субмарины был разработан американским дизайнером и архитектором Бакминстером Фуллером. Примечательно, но микроавтобус мог разгоняться до внушительных для своих лет 140 км/ч. К сожалению, во время одной из выставок погиб водитель «Dymaxion car», а сама машина была сильно повреждена. Конструкцию и органы управления были признаны не безопасными, а проект — заморожен.
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