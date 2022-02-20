Хозяйке на заметку: как избежать ошибок при глажке белья

Встречают по одежке и провожают по ней тоже. Увы и ах, но неопрятная, мятая одежда способна слегка подпортить впечатление даже от блестящего профессионала. А потому не забывайте приводить вещи в порядок ещё с вечера. А чтобы наверняка выглядеть с иголочки, гладьте рубашки, блузки и костюмы правильно. И не допускайте досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.











Казалось бы, ну что сложного в глажке? Но и в таком нехитром деле есть немало нюансов и особенностей. Несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям: от дырки на любимой рубашке до сгоревшего утюга. Проверьте себя: а вы гладите правильно?



Ошибка №1: гладить «в сухую»

Ошибка №2: гладить «деликатное» последним

Ошибка №3: неправильный режим

Ошибка №4: не подготавливать льняные вещи к глажке

Ошибка №5: неправильно гладить рубашки или брюки

Ошибка №6: не чистить утюг

Ошибка №7: хранить утюг с водой

Ошибка №8: использовать «суровую» воду из крана

Ошибка №9: не менять гладильную доску годами