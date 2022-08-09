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Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине

Значительно упростить процесс шитья не только начинающим мастерицам, но и опытным швеям поможет одно простое приспособление, которое делается из обычной металлической линейки.
Используя это устройство, вы легко сможете делать длинные ровные строчки и аккуратно подворачивать края ткани.

Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине

Трижды согните конец металлической линейки. Первый сгиб сделайте на расстоянии 1 см от края.

Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине

Закрепите заготовку на швейной машине таким образом, чтобы согнутая часть находилась на уровне иглы.

Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине

Поместите в заготовку ткань, которую требуется подвернуть.

Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине

С этой простой заготовкой подвернуть ткань не составит никакого труда. Строчки будут очень ровные и аккуратные.

Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине
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