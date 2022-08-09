Значительно упростить процесс шитья не только начинающим мастерицам, но и опытным швеям поможет одно простое приспособление, которое делается из обычной металлической линейки.
Используя это устройство, вы легко сможете делать длинные ровные строчки и аккуратно подворачивать края ткани.
Трижды согните конец металлической линейки. Первый сгиб сделайте на расстоянии 1 см от края.
Закрепите заготовку на швейной машине таким образом, чтобы согнутая часть находилась на уровне иглы.
Поместите в заготовку ткань, которую требуется подвернуть.
С этой простой заготовкой подвернуть ткань не составит никакого труда. Строчки будут очень ровные и аккуратные.
Читать далее →
Как легко и быстро делать ровные строчки на швейной машине
Значительно упростить процесс шитья не только начинающим мастерицам, но и опытным швеям поможет одно простое приспособление, которое делается из обычной металлической линейки.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии