Почему стоит опасаться средневековых зелёных книг, которые до сих пор хранятся в библиотеках по всем

Искали древние тексты, а нашли яд







Смертоносный переплёт.

Две книги из датской библиотеки, в которых обнаружили мышьяк.

Иллюстрация на тему ядовитых платьев Викторианской эпохи.

Опасный книжный раствор под микроскопом. Оптические микрофотографии образцов из Смитсоновского института.

Воздействие мышьяка на кожу. Иллюстрации из книги 1859 года.

Американская ядовитая находка

Книга из Южной Дании и из Вашингтона . Сходство переплётов налицо.