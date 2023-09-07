Почему стоит опасаться средневековых зелёных книг, которые до сих пор хранятся в библиотеках по всем

Несколько лет назад в библиотеке Датского университета были обнаружены три книги с примесью мышьяка. Это лишь один из таких случаев – пожалуй, самый громкий. Ученым прекрасно известно, что подобные ядовитые книги можно встретить и в других библиотеках, а также частных коллекциях по всему миру. Увы, вплоть до конца XIX столетия в разных сферах активно использовали так называемую «парижскую зелень» – краску, содержащую яд. Такие печатные экземпляры даже получили название – «зеленые книги».
Искали древние тексты, а нашли яд
Яд был обнаружен, можно сказать, случайно. Сотрудники библиотеки заметили, что на изготовление обложек для трех книг, датированных XVI и XVII веками, пошли фрагменты средневековых пергаментных рукописей – возможно, копий текстов в области римского и канонического права.
Смертоносный переплёт.
Группа исследователей решила определить, что за тексты или хотя бы отдельные слова там сокрыты, но оказалось, что далекие предки густо закрасили эти строчки зелёной краской.
Книги взяли в лабораторию, чтобы с помощью микро-РФА (рентгенофлуоресцентных анализов) определить, что же все-таки написано на обложках. Исследование, подкрепленное результатами масс-спектрометрии и оптической микроскопии, шокировало ученных: зеленый слой содержал мышьяк — одно из самых ядовитых веществ на Земле.
Все три книги были отпечатаны не только в разное время, но и в разных уголках Европы: одна – в Базеле, вторая – Болонье и третья – в Любеке. Однако переплеты у них были очень похожи.
Две книги из датской библиотеки, в которых обнаружили мышьяк.
Мышьяк, опасный для организма металлоид, в нашей жизни встречается повсеместно. В природе ему обычно сопутствуют углерод и водород, и тогда мышьяк называют органическим. И он не так опасен, как неорганический. Второй же очень – очень ядовит, причем его токсичность не уменьшается с годами и даже на протяжении столетий. Неорганический мышьяк встречается не только в чистом виде, но и в соединениях.
Есть более токсичные типы мышьяка, есть менее, есть случаи длительного использования его человеком, а есть – непродолжительного. От всех этих факторов зависит, легко ли отделается тот, кто контактировал с опасным веществом. В лучшем случае у человека появятся симптомы отравления и раздражения кожи и внутренних органов. В худшем – наступит смерть либо у человека проявится онкологическое заболевание.
Иллюстрация на тему ядовитых платьев Викторианской эпохи.
Пигмент, который обнаружили на обложках книг в Дании, в старые времена назывался «парижской зеленью», причем он был известен и под другими торговыми марками – например, «изумрудная зелень». Это ацетат-арсенит меди (II) – мышьякосодержащий пигмент, представленный в виде порошка и обычно имеющий самые разные оттенки (в зависимости от размера его гранул). Он не растворяется в воде, зато хорошо растворяется в растворах кислот и аммиаке.
Опасный книжный раствор под микроскопом. Оптические микрофотографии образцов из Смитсоновского института.
«Парижская зелень» была очень проста в изготовлении, поэтому в XIX столетии ее широко использовали в самых разных сферах и производили в промышленных масштабах. Как краску и лак её применяли в том числе потому, что она практически не выцветала.
«Парижскую зелень» любили использовать художники, чтобы их картины выглядели ярче, ею окрашивали одежду и, конечно, её применяли для окраски обложек книг.
На фото справа: изумрудно-зеленое платье, окрашенное мышьяком. Европа, 1860-65 гг. Источник: https://kulturologia.ru/blogs/220523/56272/
Люди, которые пользовались предметами, покрытыми ядовитым веществом, очень скоро начинали чувствовать себя плохо, у них появлялись симптомы тяжелого отравления. Иногда комнаты в квартирах оклеивали зелеными обоями, содержащими мышьяк, и тогда домочадцы начинали болеть и умирали. Особенно быстро наступала смерть младенцев, если такие обои украшали стены в детской.
Информация о том, что это вещество крайне токсично, стала широко распространяться в обществе лишь к концу XIX века, и только тогда «парижскую зелень» перестали применять в самых разных областях. В XX веке её еще какое-то время использовали в борьбе с вредителями и паразитами в сельском хозяйстве.
Воздействие мышьяка на кожу. Иллюстрации из книги 1859 года.
Однако сейчас многие страны полностью запретили использование этого смертоносного пигмента.
Интересно, что в книжках, которые были обнаружены в датской библиотеке, токсичный пигмент использовали не для красоты, а в практических целях – как грунтовку. Возможно её нанесли на книги именно для того, чтобы защитить их от насекомых и грызунов.
Как только ученые выяснили, что книги токсичны, каждую из них поместили в отдельную коробку с предупреждающей маркировкой. Все три коробки поставили в специальный шкаф, который вентилируется, причем лишь на то время, пока книги не оцифруют.
Американская ядовитая находка
После страшного открытия исследователи предупредили культурное и научное сообщество о том, что подобные ядовитые книги могут находиться и в других библиотеках, где присутствуют старинные издания, а также в музеях, где экспонируются картины XVI-XIX веков.
Так, например, вскоре после случая с датскими ядовитыми книгами была обнаружена аналогичная в Смитсоновской библиотеке в Вашингтоне (округ Колумбия). Скорее всего на ее исследование местных ученых натолкнула именно тревожная новость из Дании. Опасная книга, судя по выходным данным, была отпечатана в Болонье.
Книга из Южной Дании и из Вашингтона . Сходство переплётов налицо.
Интересно, что на переплете книги из американской библиотеки была обнаружена краска с химическим составом, который схож с датскими аналогами. Впрочем, проводившие анализ исследователи все же не уверены, что все ядовитые книги были переплетены в одной мастерской. Скорее всего, переплетчики той эпохи использовали один и тот же общеизвестный рецепт.
Увы, результаты исследований означают, что сегодня многие музейные экспонаты по всему миру могут содержать яд. И до сих пор неизвестно, сколько ещё таких «мин замедленного действия» ждут обнаружения в хранилищах.
Текст: Анна Белова
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