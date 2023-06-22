Работая на огороде, хочется максимально уберечь руки от загрязнений. Но даже тканевые перчатки, предназначенные для работы в саду, не всегда предотвращают попадание грязи под ногти и на кожу рук.
Некоторые садоводы надевают под тканевые перчатки еще одну пару резиновых перчаток, в которых руки очень сильно потеют.
Оказывается, из этой неприятной ситуации есть очень простой выход. Все, что нужно, чтобы решить проблему — взять на огород мыло.
Поскребите руки кусочком мыла так, чтобы мыло попало под ногти и обволокло руки.
После этого смажьте руки жирным кремом и наденьте рабочие перчатки.
Благодаря мылу грязь не будет забиваться под ногти, а руки после работы можно будет легко сполоснуть водой. Более того, крем сделает руки очень мягкими и нежными. Никто не догадается, что вы провели день за работами на грядках.
Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде
Работая на огороде, хочется максимально уберечь руки от загрязнений. Но даже тканевые перчатки, предназначенные для работы в саду, не всегда предотвращают попадание грязи под ногти и на кожу рук.
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