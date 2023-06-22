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Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

Работая на огороде, хочется максимально уберечь руки от загрязнений. Но даже тканевые перчатки, предназначенные для работы в саду, не всегда предотвращают попадание грязи под ногти и на кожу рук.
Некоторые садоводы надевают под тканевые перчатки еще одну пару резиновых перчаток, в которых руки очень сильно потеют.

Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

Оказывается, из этой неприятной ситуации есть очень простой выход. Все, что нужно, чтобы решить проблему — взять на огород мыло.

Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

Поскребите руки кусочком мыла так, чтобы мыло попало под ногти и обволокло руки.

Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

После этого смажьте руки жирным кремом и наденьте рабочие перчатки.

Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

Благодаря мылу грязь не будет забиваться под ногти, а руки после работы можно будет легко сполоснуть водой. Более того, крем сделает руки очень мягкими и нежными. Никто не догадается, что вы провели день за работами на грядках.

Как уберечь руки от загрязнения работая на огороде

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