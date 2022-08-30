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Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Из всего разнообразия минералов люди выбрали золото. Испокон веков желтый металл становился причиной войн и примирений, за него сражались наши предки и будут, скорее всего, бороться наши потомки. Но почему именно золото, ведь на Земле существуют гораздо более драгоценные и редкие элементы?

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

На самом деле, у золота есть масса преимуществ. Его не слишком много и не слишком мало — как раз столько, чтобы ценность могла сохраняться. Золото не радиоактивно, не ядовито и не вступает в реакцию с другими элементами. А вот и еще несколько удивительных фактов об этом драгоценном металле.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Моряки действительно носили золотые серьги. Таким образом они страховали свое посмертное существование: продав серьгу, друзья могли достойно похоронить матроса.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Золото может не только поднять, но и разрушить экономику. Манса Муса, правитель империи Мали, однажды добыл столько драгоценного металла в Египте, что началась девальвация.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Китай использует заключенных для добычи золота. Правда, сами шахты виртуальные: граждане бандиты тянут смены в World Of Warcraft. Источники сообщают о стотысячной армии подневольных геймеров Поднебесной.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Нет ни одного континента без золота. Последние войны за этот драгоценный металл пройдут, скорее всего, в заснеженных пустынях Арктики.



Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

В листьях эвкалипта тоже содержится золото.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Все золото, когда-либо добытое на Земле, поместится в три плавательных бассейна олимпийских стандартов.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Почти половина всего золота мира была добыта в Витватерсранде, Южная Африка.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Есть люди, которые боятся золота. Болезнь зовется аурофобия.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Больше всего золота осело в карманах индийских домохозяек. Этим скромным красоткам принадлежит около 11% золота в мире.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Самый большой золотой слиток в мире весит 250 кг.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Большая часть золота в земной коре — внеземного происхождения. Этот драгоценный металл подарили нам метеориты.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Олимпийское золото состоит из золота всего на 1%.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Одна тонна сотовых телефонов содержит больше золота, чем тонна золотоносной руды.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

В Дубае стоят банкоматы, выдающие золотые слитки.

Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Тестеры мороженого используют золотые ложки, чтобы купировать послевкусие. Эстеты!

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