Чего вы наверняка ещё не знаете о золоте

Из всего разнообразия минералов люди выбрали золото. Испокон веков желтый металл становился причиной войн и примирений, за него сражались наши предки и будут, скорее всего, бороться наши потомки. Но почему именно золото, ведь на Земле существуют гораздо более драгоценные и редкие элементы?







На самом деле, у золота есть масса преимуществ. Его не слишком много и не слишком мало — как раз столько, чтобы ценность могла сохраняться. Золото не радиоактивно, не ядовито и не вступает в реакцию с другими элементами. А вот и еще несколько удивительных фактов об этом драгоценном металле.







Моряки действительно носили золотые серьги. Таким образом они страховали свое посмертное существование: продав серьгу, друзья могли достойно похоронить матроса.







Золото может не только поднять, но и разрушить экономику. Манса Муса, правитель империи Мали, однажды добыл столько драгоценного металла в Египте, что началась девальвация.







Китай использует заключенных для добычи золота. Правда, сами шахты виртуальные: граждане бандиты тянут смены в World Of Warcraft. Источники сообщают о стотысячной армии подневольных геймеров Поднебесной.







Нет ни одного континента без золота. Последние войны за этот драгоценный металл пройдут, скорее всего, в заснеженных пустынях Арктики.

В листьях эвкалипта тоже содержится золото.Все золото, когда-либо добытое на Земле , поместится в три плавательных бассейна олимпийских стандартов.Почти половина всего золота мира была добыта в Витватерсранде, Южная Африка.Есть люди, которые боятся золота. Болезнь зовется аурофобия.Больше всего золота осело в карманах индийских домохозяек. Этим скромным красоткам принадлежит около 11% золота в мире.Самый большой золотой слиток в мире весит 250 кг.Большая часть золота в земной коре — внеземного происхождения. Этот драгоценный металл подарили нам метеориты.Олимпийское золото состоит из золота всего на 1%.Одна тонна сотовых телефонов содержит больше золота, чем тонна золотоносной руды.В Дубае стоят банкоматы, выдающие золотые слитки.Тестеры мороженого используют золотые ложки, чтобы купировать послевкусие . Эстеты!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)