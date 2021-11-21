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Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева


Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

В 1970-80-х в Новокузнецке существовало творческое объединение «ТриВА», в ряды которого входил и фотограф Владимир Воробьев. Из-за конфликта с властями студию закрыли, но фотографы продолжили снимать, руководствуясь своими принципами – никаких постановочных кадров, никакой ретуши или кадрирования. На фотографиях Владимира Воробьёва только реалии жизни.


1. Тракторист, 1983 год


Тракторист буровой бригады. Горная Шория, расположенная в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Тракторист буровой бригады. Горная Шория, расположенная в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

2. Чиновник в детском саду


Рейдовая проверка детского дошкольного учреждения. СССР, Кемеровской область, Тисуль, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Рейдовая проверка детского дошкольного учреждения. СССР, Кемеровской область, Тисуль, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

3. Дети всей группой смотрят похороны Генсека ЦК КПСС Юрия Андропова


Просмотр похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова группой первоклассников. СССР, Новокузнецк, Детский дом №5, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Просмотр похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова группой первоклассников. СССР, Новокузнецк, Детский дом №5, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

4. Праздник весны и труда


Праздничная первомайская демонстрация. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Праздничная первомайская демонстрация. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

5. Машинист коксовой машины 5-го разряда


Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

Коксовая батарея Кузнецкого металлургического комбината.
СССР, Новокузнецк, 1978. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

6. Ремонт бетонного козырька


Замена аварийного подъездного козырька. СССР, Междуреченск, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Замена аварийного подъездного козырька. СССР, Междуреченск, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

7. Перегон свиней в загон


Загонщики на свиноферме. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Загонщики на свиноферме. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

8. Как это было


Памятная фотография коллектива после демонстрации 7 Ноября. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Памятная фотография коллектива после демонстрации 7 Ноября. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

9. Размышления у Вечного Огня...


Ветераны на бульваре Героев. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Ветераны на бульваре Героев. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

10. Шахтёрская забастовка


Театральная площадь во время шахтерской забастовки, 1991 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Театральная площадь во время шахтерской забастовки, 1991 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

11. Смотрительницы


Музей изобразительных искусств в Новокузнецке. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Музей изобразительных искусств в Новокузнецке. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

12. Творческая профессия


Пекарня в селе Белогородка. СССР, Кемеровская область, Мариинский район, село Белогородка, 1980-е годы. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Пекарня в селе Белогородка. СССР, Кемеровская область, Мариинский район, село Белогородка, 1980-е годы. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

13. Товарный дефицит - явление, присущее советской экономике


Очередь у входа в универмаг. СССР, Новокузнецк, 1982. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Очередь у входа в универмаг. СССР, Новокузнецк, 1982. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

14. Руководитель и подчиненные


Начальниках, который работает наравне с подчинёнными. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Начальниках, который работает наравне с подчинёнными. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

15. Начало показательного судебного процесса


Из СИЗО в суды заключенных доставляют в тюремных фургонах. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Из СИЗО в суды заключенных доставляют в тюремных фургонах. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

16. Генеральная репетиция


Девочка репетирует перед концертным выступлением. СССР, Новокузнецк, Клуб Строителей, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Девочка репетирует перед концертным выступлением. СССР, Новокузнецк, Клуб Строителей, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

17. Передовик


Мастер участка сортопрокатного цеха. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Мастер участка сортопрокатного цеха. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

18. Зачистка проката


Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

19. Спецсеанс


Дневной спецсеанс в кинотеатре «Пионер». Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

Дневнои&#774; спецсеанс в кинотеатре «Пионер». Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

 

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Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

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Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира ВоробьеваПодписаться на мой Instagram
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