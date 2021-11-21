Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
В 1970-80-х в Новокузнецке существовало творческое объединение «ТриВА», в ряды которого входил и фотограф Владимир Воробьев. Из-за конфликта с властями студию закрыли, но фотографы продолжили снимать, руководствуясь своими принципами – никаких постановочных кадров, никакой ретуши или кадрирования. На фотографиях Владимира Воробьёва только реалии жизни.
1. Тракторист, 1983 год
Тракторист буровой бригады. Горная Шория, расположенная в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
2. Чиновник в детском саду
Рейдовая проверка детского дошкольного учреждения. СССР, Кемеровской область, Тисуль, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
3. Дети всей группой смотрят похороны Генсека ЦК КПСС Юрия Андропова
Просмотр похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова группой первоклассников. СССР, Новокузнецк, Детский дом №5, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
4. Праздник весны и труда
Праздничная первомайская демонстрация. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
5. Машинист коксовой машины 5-го разряда
Коксовая батарея Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 1978. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
6. Ремонт бетонного козырька
Замена аварийного подъездного козырька. СССР, Междуреченск, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
7. Перегон свиней в загон
Загонщики на свиноферме. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
8. Как это было
Памятная фотография коллектива после демонстрации 7 Ноября. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
9. Размышления у Вечного Огня...
Ветераны на бульваре Героев. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
10. Шахтёрская забастовка
Театральная площадь во время шахтерской забастовки, 1991 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
11. Смотрительницы
Музей изобразительных искусств в Новокузнецке. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
12. Творческая профессия
Пекарня в селе Белогородка. СССР, Кемеровская область, Мариинский район, село Белогородка, 1980-е годы. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
13. Товарный дефицит - явление, присущее советской экономике
Очередь у входа в универмаг. СССР, Новокузнецк, 1982. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
14. Руководитель и подчиненные
Начальниках, который работает наравне с подчинёнными. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
15. Начало показательного судебного процесса
Из СИЗО в суды заключенных доставляют в тюремных фургонах. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
16. Генеральная репетиция
Девочка репетирует перед концертным выступлением. СССР, Новокузнецк, Клуб Строителей, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
17. Передовик
Мастер участка сортопрокатного цеха. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
18. Зачистка проката
Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.
19. Спецсеанс
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