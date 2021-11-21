Фотографии без ретуши: Советская реальность в объективе Владимира Воробьева

Мясной ряд на Центральном рынке. СССР, Новокузнецк, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov .

1. Тракторист, 1983 год

Тракторист буровой бригады. Горная Шория, расположенная в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

2. Чиновник в детском саду

Рейдовая проверка детского дошкольного учреждения. СССР, Кемеровской область, Тисуль, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

3. Дети всей группой смотрят похороны Генсека ЦК КПСС Юрия Андропова

Просмотр похорон Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова группой первоклассников. СССР, Новокузнецк, Детский дом №5, 1984 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

4. Праздник весны и труда

Праздничная первомайская демонстрация. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

5. Машинист коксовой машины 5-го разряда

СССР, Новокузнецк, 1978. Автор Коксовая батарея Кузнецкого металлургического комбината.СССР, Новокузнецк, 1978. Автор фотографии : Vladimir Vorobyov.

6. Ремонт бетонного козырька

Замена аварийного подъездного козырька. СССР, Междуреченск, 1981 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

7. Перегон свиней в загон

Загонщики на свиноферме. СССР , Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

8. Как это было

Памятная фотография коллектива после демонстрации 7 Ноября. СССР, Новокузнецк, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

9. Размышления у Вечного Огня...

Ветераны на бульваре Героев. СССР, Новокузнецк, 1983 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

10. Шахтёрская забастовка

Театральная площадь во время шахтерской забастовки , 1991 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

11. Смотрительницы

Музей изобразительных искусств в Новокузнецке. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

12. Творческая профессия

Пекарня в селе Белогородка. СССР, Кемеровская область, Мариинский район, село Белогородка, 1980-е годы. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

13. Товарный дефицит - явление, присущее советской экономике

Очередь у входа в универмаг. СССР, Новокузнецк, 1982. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

14. Руководитель и подчиненные

Начальниках, который работает наравне с подчинёнными. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov .

15. Начало показательного судебного процесса

Из СИЗО в суды заключенных доставляют в тюремных фургонах. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

16. Генеральная репетиция

Девочка репетирует перед концертным выступлением. СССР, Новокузнецк, Клуб Строителей, 1982 год. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

17. Передовик

Мастер участка сортопрокатного цеха. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

18. Зачистка проката

Среднесортный цех Кузнецкого металлургического комбината. Автор фотографии: Vladimir Vorobyov.

19. Спецсеанс

В 1970-80-х в Новокузнецке существовало творческое объединение «ТриВА», в ряды которого входил и фотограф Владимир Воробьев. Из-за конфликта с властями студию закрыли, но фотографы продолжили снимать, руководствуясь своими принципами – никаких постановочных кадров, никакой ретуши или кадрирования. На фотографиях Владимира Воробьёва только реалии жизни.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: