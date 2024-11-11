«Мой труп не сгниет напрасно!», или что будет с вами после смерти, если вы решите завещать свое тело

Хотя подавляющее большинство людей предпочитают раньше времени не забивать себе мозги мыслями о том, что ожидает нас любимых после неизбежного дружеского рукопожатия со старушкой-колхозницей, вооруженной своим печально известным сельскохозяйственным инструментом, задуматься о том, что случится с нашим телом после смерти, рано или поздно приходится каждому из нас.

Вы станете никем

Вы пройдете полный медосмотр

Вам закроют лицо

Вы можете стать призрачным гонщиком

Вы можете поиграть в войнушку

Или можете просто сгнить

Вы можете кого-то убить