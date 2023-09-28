С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Giorgio Armani объединился с фотографом Питером Линдбергом для создания рекламной кампании spring-summer-2016. Легендарному фотографу позировали иконы 90-х: Надя Ауэрманн, Ясмин Ле Бон, Стелла Теннант и Ева Херцигова.

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Ясмин Ле Бон

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Стелла Теннант

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Ева Херцигова

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Ева Херцигова

Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani

Стелла Теннант

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх