Как правильно подвязать пионы и любые другие «тяжёлые» цветы

Пионы, так же как гортензии, гибискусы и другие растения, способные прогибаться под тяжестью собственных цветков, нуждаются в опоре. Однако необязательно её покупать в магазине — можно просто подвязать куст надёжно и крепко.







Мысленно разделите куст на 4 стороны света — юг, север, запад, восток. Так будет проще ориентироваться во время подвязки. Закрепите верёвку свободной петлёй примерно на расстоянии 30 см от земли, притом выше бокового побега, чтобы петля не спадала на землю. Закрепите верёвку, скажем, на «юге» пиона, у самого крайнего стебля в «южной части».







Теперь через центр протяните верёвку до «севера» — противоположного самого крайнего стебля куста — и обвяжите вокруг. После этого верните верёвку через центр снова на «юг».







Снова оберните верёвку вокруг «южного» стебля и проведите по окружности к «западному» самому крайнему стеблю. Опоясываем, затем снова ведём через центр куста, но уже на «восток» — к диаметрально противоположному стеблю. Также опоясываем его. Снова возвращаем на «запад». Опять ведём по окружности к «северной» части куста, опоясываем стебль, ведём снова по окружности, на «восток», повторяем. Пропускаем верёвку через центр куста, к «западному» стеблю, опоясываем, по окружности возвращаем на «юг», закрепляем.

С такой аналогией легко повторить схему. Полученная конструкция прочно держит куст и не даёт стеблям упасть на землю.Подробнее о том, как подвязывать пионы, смотрите в видео ниже: