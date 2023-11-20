Способы применения продуктов, срок годности которых вот-вот подойдёт к концу

Всегда очень обидно, когда что-то, что вы купили за свои деньги, приходится выбрасывать ввиду истёкшего срока годности. Данный материал расскажет 10 случаев, когда продуктам, чей срок годности подходит или подошёл к концу, можно дать вторую жизнь.







1. Превратить в удобрение

2. Покормить бездомных животных

3. Превратить в чистящее средство

4. Превратить в скраб для кожи

5. Пустить в выпечку

6. Возродить

7. Хранить чёрствый хлеб

8. Превратить в шампунь/маску для волос

9. Замочить в молоке

10. Пересмотреть точку зрения относительно консервов

Скорлупа — великолепное удобрение, богатое кальцием.Почти у каждого из нас есть какой-то сад: для кого-то это дача, а для кого-то – вазоны с цветками на подоконнике. Когда мы полагаемся исключительно на продуктовый магазин в плане еды, мы не будем знать, как приготовить себе еду самостоятельно, если продуктового магазина не будет. Если у вас есть сад, вам обычно нужны удобрения, но вместо того, чтобы покупать их в магазине, вы можете сделать их самостоятельно из того, чей срок годности случайно истёк. Создайте компостную кучу, куда вы сможете складывать отходы, такие как яйца, овощи, кофейная гуща и другие органические материалы.У них другой метаболизм, им точно не навредит.Наши бабушки и дедушки в деревне всегда давали остатки любой пищи свиньям, курам и собакам. Еду, которая простояла в холодильнике слишком долго, но не была испорченной, лучше всего отдать бездомным собакам и кошкам. Имейте в виду, не стоит давать собакам или кошкам тухлое мясо, поскольку оно может вызвать у них заболевание. Вам следует проверить пищу на наличие плесени, прежде чем давать ее животным.Будет сиять!Некоторые продукты, такие как майонез, на самом деле являются хорошими чистящими средствами, когда у них уже истёк срок годности. В майонезе содержится масло, которое действительно придает блеск нержавеющей стали. Вы представить себе не можете, до какого блеска можно очистить смеситель майонезом! Кроме того, лимоны и лаймы являются отличными средствами два в одном – «чистка и блеск».Даже столетний молотый кофе — всё ещё отличный скраб!Кое-что из просроченных продуктов питания вы можете использовать в качестве отшелушивающего средства. Что же это? Молотый кофе! Он наполнен антиоксидантами. Просто смешайте молотый кофе с небольшим количеством молока, чтобы получилась паста. Затем нанесите его на лицо. Оставьте на 20 минут и смойте.Это кекс на сильно-сильно скисшем молоке.Да-да, тот самый вечный лайфхак наших мам и бабушек! Совершенно не стоит им пренебрегать! Вместо того, чтобы выбрасывать испорченное молоко, используйте его в выпечке, например, при приготовлении хлеба, кексов и тортов. Фактически, испорченное молоко можно использовать привыпечки две недели после истечении срока годности, так как по сути это уже кисломолочка, а на ней выпечка даже пышнее.Коричневый сахар можно возродить в блендере.Да, вы не ослышались. Есть продукт, который можно возродить. И это коричневый сахар. Сколько раз вы открывали свой коричневый сахар и обнаруживали, что он твердый и непригодный для использования? Не выбрасывайте! Вместо этого возродите его блендером. Возможно, вам придется добавить несколько капель воды, чтобы разбить комки, но даже если у вашего коричневого сахара истек срок годности, вы можете размягчить его в блендере. Есть мнение (у учёных, не у нас!), что сахар – вечный продукт.Я стану панировкой, не выбрасывай меня!Конечно, черствый хлеб не очень вкусен, но его можно использовать в качестве панировочных сухарей. Вместо того, чтобы покупать панировочные сухари в магазине, приготовьте их самостоятельно. Просто измельчите несколько кусочков черствого хлеба в блендере, добавьте немного соли и перца и используйте в качестве панировки для жарки котлет. Вы также можете приготовить панировочные сухари из несвежих хлопьев или крекеров.Вот как бывает!Что же может стать шампунем из продуктов питания? Подсказка – что-то очень ныне модное и ЗОЖное. А именно – авокадо. Никто не хочет есть авокадо с истекшим сроком годности, но вы можете использовать его для мытья и питания волос. Разбейте авокадо в миску, нанесите на влажные волосы, а затем смойте, как обычный шампунь или кондиционер.Просто залейте молоком.Что же за продукт такой, которому вторую жизнь может подарить теплое молоко? Это полутвёрдый сыр. Если вы заметили, что срок годности кусочка вашей обожаемой гауды истёк и он заветрился, просто положите её в тёплое молоко на пару часов, а потом ешьте на здоровье. Ещё пикантнее станет!Пересмотрите отношение.У большинства пресервов есть срок годности, связанный с качеством продуктов питания, но не обязательно с точки зрения безопасности продуктов питания. По сути, консервы можно употреблять даже после истечения срока их годности. Они не всегда могут иметь лучший вкус или большую пищевую ценность после истечения срока годности, но в большинстве случаев их можно безопасно употреблять в течение 5 лет после истечения срока годности.