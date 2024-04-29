Простой метод выращивания клубники

Современные садоводы и огородники активно отказываются от обычных грядок, выбирая более современные и удобные способы выращивания различных культур.

К примеру, клубнику можно выращивать в многоярусных стеллажах, сделанных из пластиковых ящиков. Такой способ облегчает уход за посадками, а также позволяет экономить место на участке без ущерба для количества урожая.







Конструкцию для выращивания клубники можно сделать на колесиках, что упростит процесс ухода за огородом.







Зафиксируйте на основании конструкции деревянные рейки, на которые в дальнейшем будут крепиться ящики. Дополнительно прикрепите горизонтальные рейки на необходимой высоте. Разместите пластиковый ящик на горизонтальных рейках и дополнительно прикрутите его к основным вертикальным рейкам. Оптимальный вариант — конструкция из трех ящиков.







Дно каждого ящика выложите пленкой. Вместо пленки можно использовать разрезанные мешки от строительных материалов. Наполните ящики рыхлым плодородным грунтом и высадите рассаду клубники.







Ухаживайте за посадками обычным образом. Клубника, посаженная таким образом, чувствует себя очень комфортно, активно растет и развивается.







Без лишних проблем и мороки у каждого получится получить большой урожай крупных и сладких ягод даже на крошечном участке.





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