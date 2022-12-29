10 невероятных исторических мест, навсегда утраченных по глупости

1. Сингапурский камень
Вы, наверно, слышали о розеттском камне. Так вот, сингапурский камень был похож на своего старшего брата. Колоссальный валун, три метра в высоту и 3 метра в ширину, находился в устье реки Сингапур, а древние надписи, сделанные на нем, никто не мог расшифровать.
Сегодня мы практически уверены, что это был вариант древнесуматранского языка 10–14 века, но для людей, которые обнаружили его в 1819 году, это был совершенно непонятный язык. Камень был очень важной находкой и считался священным.
Но мы его взорвали. В 1843 году британская армия реквизировала землю, на которой находился камень, чтобы построить форт. Вместо того чтобы увезти камень в Британский Музей или в иное надёжное место, они разбили его вдребезги, а осколки использовали в качестве строительного материала.
Хотя несколько фрагментов удалось спасти и теперь они находятся в Национальном музее Сингапура, священное место было уничтожено и большая часть текста утеряна навсегда. Что это было — свидетельство древней победы, местная легенда или просто отчет о повседневной жизни? Мы никогда уже этого не узнаем.
2. Кипарис «Сенатор»
3500 лет назад на землю современной Флориды упало семя кипариса и пустило корни. Оно проросло и за последующие три с половиной тысячелетия превратилось в 36-метровое дерево. Этот гигант видел рождение Иисуса Христа, приход Колумба, крах Уолл-стрит и падение Берлинской стены…
В 2012 году местная наркозависимая Сара Барнс, находясь под воздействием наркотиков, залезла на кипарис. Когда стемнело, она решила зажечь огонь, мгновенно сделавший то, что обычно огонь делает с деревом, и ситуация вышла из-под контроля.
По данным экстренной службы, Сенатор вспыхнул как факел и за пару часов превратился в кучу пепла. Барнс была арестована и приговорена к тюремному заключению. Своим друзьям она говорила, что не может поверить, что она «сожгла дерево, которое старше Иисуса».
3. Рай Науру
Крошечное островное государство Науру сегодня известно прежде всего как место заключения преступников. Всего лишь сто лет назад оно было более известно как «рай». Когда в 18-м веке европейцы обнаружили его впервые, остров был покрыт настолько пышной и густой тропической растительностью, что они официально назвали его «Приятным островом». Даже сегодня фотографии его пляжей так прекрасны, что их можно легко принять за монтаж.
Сейчас Науру выглядит как груда камней, лишенная любых признаков жизни. К несчастью жителей острова, их страна находилась прямо над одним из крупнейших месторождений фосфатов на Земле. После 1900 года из-за действий колониальных держав остров полностью лишился какой-либо растительности. Когда в 1960-е годы государство Науру объявило о своей независимости, новое правительство продолжало добычу фосфатов на острове, оставляя за собой пустыню, в которой ничто не могло уже больше расти.
Хотя физически Науру все еще существует, то, что заставило открывших его моряков влюбиться в это место, исчезло навсегда.
4. Археологические памятники Атакамы
Пустыня Атакама — самое сухое место на Земле. Благодаря отсутствию влаги хрупкие доколумбовые артефакты и рисунки прекрасно законсервировались там до наших дней. Некоторые дюны даже сохранили следы ветров, которые сформировали их 18 000 лет назад! Последнее, что хочется сделать с этими уникальными холмами, — проехать по ним на машине. Но именно это и сделали участники ралли «Дакар» в 2009 году.
Раньше эта гонка проводилась в Африке, но после террористических угроз в 2008 году место проведения было перенесено в Южную Америку. К сожалению, организаторы не сочли нужным хорошо исследовать маршрут, и это привело к уничтожению шести уникальных памятников Атакамы. От древних геоглифов — рисунков, рассмотреть которые можно только с большой высоты, — остались только следы автомобильных шин. Доколумбовый лагерь охотников-собирателей был разрушен и превращен в пыль. А множеству других важных объектов нанесен непоправимый ущерб.
Хуже то, что трассы следующих гонок принесли еще большие разрушения. По данным издания Santiago Times в результате гонок было непоправимо повреждено 44% археологических памятников. Так культурное наследие Атакамы превратилось в руины.
5. Гробница пророка Ионы
В Мосуле место последнего упокоения ветхозаветного пророка Ионы, проглоченного китом, было целью паломничества и мусульман, и христиан. Это также излюбленное место археологов, так как древнейшие части комплекса гробницы датируются восьмым веком до нашей эры. Но все это не остановило лидеров группировки ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта»), которые, посмотрев на этот бесценный исторический памятник, решили его взорвать.
В июле 2014 года войска ИГИЛ во время молитвы вошли в мечеть, находившуюся над могилой, и приказали всем уйти. Затем они установили взрывчатку и полностью разрушили памятник и несколько соседних зданий. Согласно их ультрастрогому пониманию ислама они спасали присутствующих от поклонения ложному идолу. Но в понимании всего человечества они лишили нас бесценного культурного сокровища.
По всей видимости, уничтожение культурных ценностей ИГИЛ считает своей верховной миссией. В феврале 2015 года они взорвали сохранившуюся со времен Древней Ниневии стену, которой было 2700 лет, предав огню и разрушению огромную часть истории Ирака.
6. Город Бенин
До 19-го века город Бенин был одним из величайших мест на Земле. Португальские купцы свидетельствовали, что этот город с большими богато украшенными домами и улицами был крупнее даже, чем Лиссабон. Дворец Оба в центре города был так красив, что голландские гравёры изображали его с такой же точностью, с которой они изображали Флоренцию, не упустив ни одной башенки или детали городского пейзажа. Многие европейцы восхищались им так же, как и своими городами. Но потом пришли англичане и сожгли его дотла.
В 1892 году англичане подписали договор с правителями Бенина, давая им право на использование земли. Но когда правительство Бенина отказалось соблюдать торговые требования Великобритании, из Лондона было направлено десять солдат, чтобы их утихомирить. Все десять погибли. В ответ англичане собрали вооруженное до зубов войско и отправили в Бенин.
В ходе ожесточенных боев, длившихся 17 дней, дворец Оба был разрушен, город разграблен, а огонь практически не оставил камня на камне. Это было хуже подобной гибели в огне Парижа или Афин, потому что до этой трагедии никому не было дела.
7. Озеро Урмия
Еще в 1990-е годы озеро Урмия в Иране было туристическим раем. Известное своими лазурными водами и сотней островов, служащих домом для всевозможных экзотических животных, оно притягивало толпы туристов со всего земного шара. Одни купались, лечились целебной грязью, другие приезжали полюбоваться на стаи фламинго. Озеро размером с Люксембург было известно как одно из природных чудес света. Сегодня здесь пустырь.
Из-за весьма сомнительной государственной политики, сопоставимой с той, которая уничтожила Аральское море, озеро Урмия находится на грани исчезновения. Его воды отступили настолько далеко, что ставшие ненужными лодки ржавеют на выжженной земле, а все обитавшие здесь звери давно ушли.
На его месте теперь бушуют токсичные солевые бури, которые уничтожают все, сея смерть на своем пути. Хотя иранское правительство и обещало выделить миллиарды долларов на восстановление озера, никто всерьез не ожидает, что они выполнят свое обещание.
8. Пещера Мейриерс
15 000 лет назад группа пещерных людей, живших на юго-западе современной Франции, решила заняться рисованием на стенах пещеры Мейриерс. Результатом этого творческого порыва стали два наскальных рисунка бизона, выполненных с невероятным мастерством и чувством прекрасного. Хотя эти произведения искусства и не могли сравниться с впечатляющими рисунками пещеры Шове, но они были в поразительно хорошем состоянии и считались бесценными. Лишь до того момента, когда, к несчастью, привлекли внимание местных добродетелей.
Весной 1992 года местный протестантский молодежный клуб решил сделать доброе дело, очистив некоторые близлежащие пещеры от граффити. Вооружившись металлическими щетками и большим количеством невежества, 70 подростков спустились в пещеру Мейриерс и принялись отскребать доисторическое искусство. Рисунки уничтожены, французские чиновники в ярости, а молодежной группе, сотворившей это, была присуждена Шнобелевская премия за вклад в уничтожение наследия нашего прошлого.
9. Древние сирийские памятники
Сегодня Сирия, находящаяся в огне страшной войны, разрушена до основания. Наряду с чудовищными людскими потерями эта война лишила мир большего количества сокровищ, чем любой другой военный конфликт современности.
Практически в самом начале боевых действий историческим городам Дамаску и Алеппо нанесен урон, превративший их в руины. В 2012 году огонь прошел через древний базар Алеппо, уничтожив один из важнейших торговых пунктов на Великом шелковом пути.
Год спустя находящийся под защитой ЮНЕСКО замок крестоносцев Крак де Шевалье подвергся авиаобстрелу, а древний минарет великой мечети Алеппо сровнялся с землей после 1000 лет существования. Война — это отличное прикрытие для профессиональных расхитителей могил, которые разграбили многие бесценные исторические памятники так, что от них ничего не осталось.
В декабре 2014 года ООН объявила, что по всей стране были повреждены или полностью уничтожены 300 объектов культурного наследия. ИГИЛ, который бомбит памятники культуры на севере страны, ежедневно только увеличивает число невосполнимых потерь.
10. Все в Саудовской Аравии
Мы уже говорили вам о странном превращении Мекки в своего рода Лас-Вегас Ближнего Востока. Но даже это не может сравниться с абсолютным безумием ваххабитского королевства. С 1985 года правящая семья Саудовской Аравии добровольно разрушила более 98% культурного наследия исламского царства.
Это не просто означает, что они снесли несколько старых зданий, чтобы построить новые отели. Есть многочисленные доказательства, указывающие на преднамеренную попытку уничтожить как можно больше культурных ценностей. Мечеть, принадлежавшая самому первому исламскому халифу Абу-Бакру, недавно была стерта с лица земли и заменена банкоматом. А известная расщелина в горе Ухуд в Медине, к которой, предположительно, отступал после сражения сам Мухаммед, была залита бетоном и отгорожена от паломников. На ее месте так ничего и не построили.
Наверно, самым сумасшедшим поступком саудовского правительства была попытка переписать историю. Сразу же после того как на месте рождения пророка Мухаммеда было решено построить новый дворец, было объявлено, что нет никаких доказательств, что Мухаммед родился именно там. А после того как гора Ухуд была залита бетоном, объявили, что в этой горе нет ничего особенного, и никогда не было. За одну только ночь бульдозеры не оставляли и намека на то, что на этом месте когда-то находился культурный и исторический памятник.
Поскольку ваххабизм запрещает поклонение ложным идолам, священнослужители в королевстве поощряют разрушение памятников и артефактов, которые могли бы отвлечь людей от поклонения Аллаху. И тем самым уничтожают богатую древнюю историю ислама.
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