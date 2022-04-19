Красота требует жертв: 10 исторических примеров деформации черепов древними людьми

На протяжении всей истории существования люди стремились быть быть красивыми и готовы были ради этого изменять своё тело. Одним из самых древних и распространенных видов изменения тела была искусственная деформация черепа. Учёные отмечают, что подобная практика было достаточно распространённой в древние времена, поэтому кажется странным, что в современном мире она не получили распространения.
Женщина из Тлаилотлакана
У подножия пирамиды Солнца в Теотиуакане археологи обнаружили любопытный череп возрастом 1600 лет. Принадлежавший женщине в возрасте от 35 до 40 лет череп был искусственно удлинен. Также ученых очень заинтриговали зубы находки – верхние передние резцы были инкрустированы пиритом, а вместо отсутствующего нижнего резца стоял протез из серпентина. Эксперты считают, что «Женщина из Тлаилотлакана» была приезжей аристократкой, ведь искусственно деформированные черепа были распространены у майя Южной Мексики и Центральной Америки. При этому, в Теотиуакане, расположенном в центре Мексики, они встречаются чрезвычайно редко. Женщина была похоронена с 19 сосудами с подношениями.
Гунны Карпатского бассейна
Антропологи обнаружили девять черепов , которые свидетельствуют о практике искусственной деформации черепов в Карпатском бассейне Венгрии. Останки, которые датируются пятым и шестым веками нашей эры, принадлежали печально известным гуннам. Эта находка помогла выявить три различных стиля деформирования мужских и женских черепов в то время. Эксперты полагают, что цель деформации была двоякой: это был показатель богатства и принадлежности к определенному народу (другие племена, которые надеялись «выслужиться» перед степными захватчиками, также переняли эту практику).
Черепа Шанидара
Искусственная деформация черепа — древняя практика. Уже были найдены свидетельства о том, что ей по крайней мере 10 000 лет, а недавние находки указывают на то, что она может быть значительно старше. В иракском Шанидаре археологи обнаружили два черепа неандертальцев, которые предполагают, что предки людей также практиковали подобное занятие еще 45 000 лет назад. Эти находки имеют все признаки искусственной черепной деформации.
Эльзасская аристократка
Во время раскопок в Эльзасе, Франция, археологи обнаружили могилы и артефакты 6 000-летней давности. Одним из самых интересных открытий стал хорошо сохранившийся удлиненный череп женщины возрастом 1 600 лет. Учитывая, что женщина была похоронена с рядом предметов роскоши, эксперты считают, что она была аристократкой. Что интересно, искусственная деформация черепа была обычным явлением во Франции вплоть до начала 20 века. Это привело к появлению так называемых «уродцев из Тулузы». В отличие от эльзасской аристократки, в Тулузе эта практика была широко распространена среди крестьянства.
Черепа Галлина
В отдаленном ущелье в Нью-Мексико, археологи обнаружили свидетельства геноцида. Они нашли семь скелетов, принадлежащих представителям народности Галлина. Эта загадочная культура жила на северо-западе современного Нью – Мексико между 1000 и 1200 годами нашей эры. На всех семи останках есть признаки того, что эти люди были зверски убиты. Также черепа «галлина» демонстрируют явные признаки модификации — они сильно уплощены в задней части. Сегодня уже неизвестно, для каких целей это было сделано.
Мангбету
Народность мангбету, живущая в северо-восточном Конго, известна своей практикой «липомбо» – искусством удлинения черепов. Липомбо был символом статуса правящего класса, а деформированные черепа считались признаком красоты, силы и интеллекта. Мангбету также носили сложные, высокие прически, чтобы подчеркнуть ненормальность своих голов. Процесс деформации начинался после того, как ребенку исполнялся один месяц. Вокруг его головы туго обматывали полотно, чтобы стимулировать удлинение черепа при его росте. Это, как правило, не приводило к повреждению мозга. Практика липомбо продолжалась до 1950 года, когда бельгийские власти запретили ее.
Черепа Сонора
В 1999 году работники в штате Сонора на севере Мексики сделали неожиданное открытие. Они раскопали «Эль-Сементерио» – древнее захоронение, содержащее останки 13 человек с искусственно вытянутыми черепами. Хотя раскопки в этом месте были начаты еще в 1999 году, только в 2012 году были найдены кости возрастом 1000 лет. Кроме того, археологи обнаружили подвески, кольца для носа и другие ювелирные изделия. Сегодня остается только догадываться, зачем древние жители Соноры преднамеренно деформировали свои черепа.
Череп Кохьюна
В 1925 году плуг фермера наткнулся на таинственный череп возле австралийского города Кохьюна. Он выглядел очень похожим на череп древнего Homo erectus, но при этом его возраст составлял всего 10 000 – 30 000 лет. Неудивительно, что это породило многочисленные дискуссии и теории. Появилась даже гипотеза, что Homo sapiens развивались независимо друг от друга в разных частях мира. Сегодня же многие эксперты полагают, что крайне низкая форма черепа с удлиненным лбом является результатом искусственной черепной деформации, однако это тоже лишь гипотеза.
Черепа полуострова Паракас
В четырех часах езды на юг от перуанской столицы Лима находится пустынный полуостров Паракас. Именно здесь в 1928 году археологи сделали открытие, которые до сих пор вызывает споры: 300 черепов с явными признаками черепно-мозговой деформации. Подобная практика была обычным явлением в Южной Америке, так что же делает эти экземпляры уникальными. Они имеют доказательства того, что люди рождались с удлиненными головами. Обычно черепная деформация не изменяет объем черепа. Тем не менее, черепа Паракаса были на 25 процентов больше по объему и на 60 процентов тяжелее, чем обычные среднестатистические черепа. Также у них была только одна теменная пластина, а не две. Особо же масла в огонь подлил ДНК- анализ, во время которого обнаружилась митохондриальная ДНК, которая наследуется от матери, с неизвестной мутацией, которая не встречается ни у человека, ни у приматов, ни у любых других животных.
Череп вождя Комкомли
Искусственная деформация черепа была распространена среди индейцев чинуков в Северной Америке. В 19-м веке вождем чинуков был Комкомли. Именно он встречал экспедицию Льюиса и Кларка, когда те впервые добрались до устья реки Колумбия. В 1830 году Комкомли умер от оспы. Четыре года спустя, доктор Мередит Гарднер из Hudson Bay Company раскопал могилу вождя, чтобы украсть его искусственно деформированный череп. Гарднер отправил череп Комкомли в Англию, где тот находился в Королевском военно-морском музее в течение 117 лет. Затем его перевезли в США и похоронили на земле предков.
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