Красота требует жертв: 10 исторических примеров деформации черепов древними людьми

На протяжении всей истории существования люди стремились быть быть красивыми и готовы были ради этого изменять своё тело. Одним из самых древних и распространенных видов изменения тела была искусственная деформация черепа. Учёные отмечают, что подобная практика было достаточно распространённой в древние времена, поэтому кажется странным, что в современном мире она не получили распространения.









Женщина из Тлаилотлакана

Гунны Карпатского бассейна

Черепа Шанидара

Эльзасская аристократка

Черепа Галлина

Мангбету

Черепа Сонора

Череп Кохьюна

Черепа полуострова Паракас

Череп вождя Комкомли