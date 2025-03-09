Концепция экотуристической деревни с домиками, похожими на ажурные белые панамки

Концепция экотуристической деревни Cocoon Villas с домиками похожими на ажурные белые панамки с голубым козырьком (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.

Оригинальной формы номера планируют установить так, чтобы минимизировать влияние на лесную экосистему Национального заповедника (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.

Новый туристический объект под названием Cocoon Villas станет эффектным украшением и без того завораживающей местности (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.

Полностью прозрачные стены прикроет лишь ажурная оболочка, созданная из бамбука (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.

Кластер из 5 лесных избушек Cocoon Villas планируют расположить на вершине живописного холма в Ла Уастека Потосина (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.

Возле каждого номера предусмотрен полукруглый бассейн с зоной отдыха (визуализация Cocoon Villas).

Зона гостиной на нижнем уровне лесной хижины (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.

Винтовая лестница каждого модульного домика Cocoon Villas приведет на второй уровень, где расположена спальня (концепт GAS Architectures). | Фото: yankodesign.com.

В такой спальне можно наслаждаться окружающей красотой и мерцающими звездами, не вставая с кровати (визуализация Cocoon Villas). | Фото: amazingarchitecture.com.

В темное время суток новая туристическая деревня Cocoon Villas будет выглядеть особенно впечатляюще (концепт GAS Architectures).