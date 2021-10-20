Как снять гель - лак в домашних условиях: важные нюансы

Хотите снимать гель - лак дома? Придерживайтесь простых правил и наших практических советов, и ноготки останутся здоровыми и готовыми к вашим дальнейшим экспериментам с маникюром.

6 "нельзя"

Любая процедура, которая предполагает наращивание или декор ресниц, волос, ногтей, проходит завершающую стадию - снятие ненатурального волокна или лакового покрытия.

И делать это, особенно дома, тоже нужно ответственно и правильно, чтобы не испортить собственные волосы или в данном случае - ногти. Мы знаем, как снять гель - лак просто и быстро в домашних условиях.

Для начала выясним, чего делать не стоит:

Не пытайтесь полностью дома удалить покрытие пилкой. Вы обязательно заденете верхний слой ногтей, что крайне нежелательно.Не снимайте пласт геля пушером. При длительной носке края могут поддеваться, но целой пластиной убрать лак не получится, не принеся урон ногтевым тканям. Вообще металлические инструменты лучше не использовать не только для этой цели, но и для маникюра тоже.

Не снимайте в домашних условиях гель - лак апельсиновой палочкой, соскребая его. Она не так сильно разрушит ноготок, но все равно повредит его, а с задачей вряд ли справится.

Не используйте ацетон. Он пересушит ногтевую пластину, кожу. Процесс восстановления увеличится по времени. Пользуйтесь специальной жидкостью (она не так дорога) или жидкостью для снятия лака. В крайнем случае - жидкостью с содержанием ацетона, но обогащенную витаминами и маслами.

Процесс восстановления увеличится по времени. Пользуйтесь специальной жидкостью (она не так дорога) или жидкостью для снятия лака. В крайнем случае - жидкостью с содержанием ацетона, но обогащенную витаминами и маслами. Приступайте к снятию геля дома только после того, как приготовите все необходимое. Иначе вы либо передержите ногти в жидкости либо не полностью растворите покрытие.

Не спешите. В зависимости от того, какими лаками и праймером пользовался мастер при нанесении, вещество может растворяться дольше или быстрее. Пробуйте, отстает ли слой сам по себе, если нет - снова оберните палец.

Даже судя по этим маленьким запретам можно понять, как снять гель - лак более - менее безопасно и правильно в домашних условиях. Но все же стоит поговорить об этом более подробно.

Набор инструментов для снятия

Чтобы процедура не принесла вреда и от ношения гель - лака остались исключительно позитивные впечатления, отнеситесь к этому вопросу с большой долей серьезности. Приготовьте заранее:

Специальную жидкость (ремувер) или ЖДСЛ.

Фольгу, которую мы используем для приготовления пищи. Разрежьте ее на куски, которыми можно было бы плотно полностью обернуть палец. Для удобства можете купить медицинские одноразовые перчатки. Их недостаток в том, что немного неудобно закреплять пропитанную жидкостью вату именно на ногте. Но после небольшой тренировки в домашних условиях у вас это точно получится. Плюс метода в том, что можно одновременно обрабатывать обе руки.

Ватные диски, разрезанные на 4 части (нужно по четвертинке для каждого ногтя). Можно использовать кусочки ваты, но в этом случае уйдет больше жидкости, она в большей степени будет воздействовать на кожу.

Апельсиновую палочку.

Пилку средней абразивности.

Ухаживающее средство для кутикулы, ногтей и кожи рук.

Как видим по набору инструментов, процедура совсем недорогая.

Подробная инструкция по удалению гель - лака

Чтобы результат дома получился как после посещения салона, нужно просто правильно повторить все действия мастера:

Распечатайте ноготь, то есть пилой сотрите гель - лак с торца. Достаточно будет легко пройтись по нему пилкой 1 раз.

Нанесите на кусочек ватного диска достаточное количество жидкости, приложите к ногтям по одному такому куску.

В приготовленный кусок фольги оберните палец - плотно, чтобы внутри не циркулировал воздух.

Если вы используете перчатки, надевайте их по одному пальцу, чтобы вата не сошла с нужного места.

Поверните ручки ладонями вниз и приподнимите немного пальцы.

Подождите 7 - 10 минут (шеллак снимается немного быстрее), посмотрите, отходит ли покрытие полностью без усилии с вашей стороны. При необходимости заверните ноготь еще на 3 минуты.

Если вы используете ремувер, подождите указанное в инструкции на флаконе количество времени.

Отделите отслоившийся гель апельсиновой палочкой, вымойте руки в теплой воде с мылом.

Сделайте гигиенический маникюр, самомассаж. В конце не забудьте обильно нанести ухаживающее средство: масло, крем или сделайте маску.

Полезные советы

Скорее всего, вам это пригодится:

Если вы делаете маникюр в салоне, поинтересуйтесь у мастера, как снять гель - лак именно этой фирмы в домашних условиях. Некоторые покрытия нужно замачивать только в ЖДСЛ с содержанием ацетона, для некоторых нужно спилить топ.

Лучше дома обрабатывать сначала одну руку, а потом другую - намного удобнее иметь возможность ответить на телефонный звонок или сделать себе кофе.

Если вы хотите, чтобы даже на маленький участок кожи не было агрессивного воздействия, перед тем как снять гель - лак нанесите на околоногтевые ткани любой жирный крем.

Если дома вариант с фольгой или перчатками вас не устраивает, купите специальные наклейки. Они достаточно просты в использовании и продаются в специализированных магазинах.

Снятие гель - лака абсолютно безопасно и в домашних условиях, а результат ничем не отличается от того, который можно наблюдать после посещения салона. Но только если вы все сделаете правильно. Теперь на это можно экономить свое время и деньги.