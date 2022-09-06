Хотели умереть, а получилось как всегда, или неудачные самоубийства с большими последствиями

Все знают старую добрую издевательскую поговорку в стиле Капитана Очевидность о том, что чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Так вот, если верить статистике, это не всегда так. И хотя герои нашей сегодняшней статьи, которые решили отправиться на встречу со Старухой в черном балахоне раньше отведенного времени, надо полагать, преследовали только один вполне очевидный мотив, их маленькие личные трагедии вместо «вечного покоя» повлекли за собой другие совершенно неожиданные и далеко идущие последствия.







Итак, сегодня мы расскажем вам о трех неудачных попытках самоубийства с неожиданно большими последствиями.



Самоубийство на миллион долларов

«Я утащу за собой весь квартал!»

Цена измены