Хотели умереть, а получилось как всегда, или неудачные самоубийства с большими последствиями

Все знают старую добрую издевательскую поговорку в стиле Капитана Очевидность о том, что чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Так вот, если верить статистике, это не всегда так. И хотя герои нашей сегодняшней статьи, которые решили отправиться на встречу со Старухой в черном балахоне раньше отведенного времени, надо полагать, преследовали только один вполне очевидный мотив, их маленькие личные трагедии вместо «вечного покоя» повлекли за собой другие совершенно неожиданные и далеко идущие последствия.
Итак, сегодня мы расскажем вам о трех неудачных попытках самоубийства с неожиданно большими последствиями.
Самоубийство на миллион долларов
Даже чуть дороже, принимая во внимание нынешний курс доллара США к британскому фунту. В любом случае, именно в £1 миллион обошлось налогоплательщикам упорное желание девушки по имени Эми Бет Далламура расстаться с этим бренным миром. Девушка, которая жила в небольшой деревушке в Уэльсе, избрала для себя довольно романтичный способ уйти из жизни и решила сигануть вниз в море с ближайшего прибрежного утеса, однако, ее успешно спасли «супермены» из местной береговой охраны. Неизвестно, какой логикой незадачливая самоубийца руководствовалась далее, имел ли этот утес для нее какое-нибудь особое глубоко личное значение, наслаждалась ли она всеобщим вниманием, или просто влюбилась в симпатичного британского спасателя, но после этого Эми пыталась покончить с собой, прыгая с того самого злополучного обрыва, еще целых 50 раз.
После того, как бюджетные расходы на ее спасение перевали за миллион фунтов стерлингов, горе-самоубийце прислали повестку в суд и под страхом тюремного заключения запретили ей пытаться убить себя в зоне работы береговой охраны. Однако, похоже, столь суровые меры только раззадорили Эми, ведь в следующую рабочую пятидневку раздосадованным спасателям пришлось вытаскивать ее на берег еще целых четыре раза. Девушку снова судили, выставили ей штраф и запретили приближаться ближе, чем на 50 метров, к береговой линии по всей территории страны. Видимо, финансовые санкции несколько вразумили героиню, ведь юбилейная пятидесятая попытка сигануть в море, после которой ее все-таки отправили на принудительное лечение, произошла только через 2 года.
«Я утащу за собой весь квартал!»
Время от времени отчаявшиеся самоубийцы, твердо решившие расстаться с жизнью, пытаются утащить виновников своих бед за собой, однако, согласитесь, отнюдь нечасто из-за неудавшейся попытки приходится эвакуировать целый квартал, включая начальную школу.
В 2017 году 33-летний парень по имени Кевин Кэрролл решил, что раз уж его жена бросила его после 10 лет брака, то жить дальше не имеет смысла. Кевин решил не извращаться, перерубил топором газовую трубу на кухне, накрыл голову подушкой и лег в ожидании тихой и безболезненной смерти. Впрочем, кое-какой возможности парень все-таки не учел. Подушка поверх лица несколько замедлила процесс отравления, и пока Старуха с косой, отправившаяся по душу Кевина, остановилась попить кофейку на заправке, парень от скуки уснул, причем не вечный сном, а самым обыкновенным и земным, от которого его и разбудил героический сосед, который почуял запах газа и выбил с ноги дверь в квартиру. Проснувшийся в темноте Кевин, который никак не мог понять, что с ним, и где он находится, не придумал ничего лучше, чем чиркнуть нащупанной на тумбочке зажигалкой.
Что случилось дальше, понятно даже ребенку. Соседа отбросило взрывом на несколько метров, и врачам едва удалось вывести его из комы и спасти ему жизнь. Несколько соседних домой были разрушены, и их жителям пришлось в срочном порядке выделить жилье из городского бюджета. Одного бедного старичка, мирно спавшего в постели, раздавило куском обвалившегося потолка. Соседнюю младшую школу пришлось эвакуировать и закрыть из-за повреждений. Владельцу здания пришлось выложить £135,000 на ремонт, так как тупые самоубийцы не входили в его страховой полис. А что же на счет нашего дорогого Кевина? Парня, которого извлекли из-под обломков с парочкой ушибов, ссадин и легких ожогов, судили и приговорили к 32 месяцам тюремного заключения.
Цена измены
Эта история произошла в конце 70-х годов в Праге и наглядно иллюстрирует, что высшая кармическая справедливость все-таки временами срабатывает. Одна девушка по имени Вера Чермак узнала, что ее любимый муженек уже какое-то время успешно ей изменяет, и ее хрупкая душевная организация не выдержала столь коварного удара в спину. Написав предсмертную записку, где она просила во всем винить мужа и его молодую любовницу, Вера вышла на балкон и сиганула вниз с четвертого этажа.
Впрочем, покончить с собой у нее так и не получилось, ведь один мужчина, который в этот самый момент проходил под окнами, невольно смягчил ее падение своим телом и спас девушку ценой своей жизни. Как вы думаете, кто это был? Правильно, тот самый неверный муж.
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