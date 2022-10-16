4 самых дурацких поражения в военной истории

Военную историю составляют не только славные победы. Найдутся в ней страницы и не такие уж героические. Иногда даже и анекдотические…



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