Никогда не выкидывайте скошенную траву

Весной и летом трава на участке растет с сумасшедшей скоростью: каждую неделю приходится выдергивать зелень и косить газоны. Большинство владельцев участков сжигают или выкидывают скошенную траву, не зная, что зеленую массу можно использовать с пользой.







Есть несколько способов, как использовать скошенную траву, и первый из них — в качестве мульчи. Оставьте скошенную траву на газоне на несколько дней. Когда трава подсохнет, соберите ее граблями или вилами. Используйте подсушенную траву для мульчирования грядок. Применение травы в качестве мульчи имеет целый ряд преимуществ. Так, трава позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности на грядках, предотвращает рост сорняков. Более того, такая мульча выполняет роль натурального удобрения, отдавая растениям большое количество питательных веществ.







Свежескошенную траву можно использовать для приготовления эффективного жидкого удобрения, которое содержит большое количество азота. Готовится удобрение очень просто: наполните ведро скошенной травой и залейте ее водой. Накройте ведро крышкой и оставьте траву на 2-3 недели.







Готовое удобрение необходимо отфильтровать и развести водой в соотношении 1 к 5. Полученное средство рекомендуется использовать как азотсодержащую подкормку один раз в две недели.







Скошенная трава может выступить в качестве материала для изготовления компоста. Траву можно соединить с другими органическими отходами. Чтобы ускорить процесс приготовления компоста, регулярно перемешивайте содержимое компостной кучи и увлажняйте его.







Скошенную траву можно оставить на газоне. В процессе разложения она будет отдавать питательные вещества почве, делая ее более плодородной, что положительно скажется на внешнем виде газона.

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