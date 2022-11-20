10 привычных вещей, которые были изобретены для других целей

Есть вещи, которые когда-то люди придумали с определенной целью. Но со временем либо цель изменилась, либо предназначение расширилось. Из наиболее известных и широко применяемых можно назвать десять таких изделий, хотя в действительности их гораздо больше.
1. Точки с выпуклостью на крышках с емкостью для напитков
Для определения напитка без открытия крышки достаточно посмотреть на кнопки, расположенные сверху / Фото: yandex.ru
В заведениях общепита, как правило, готовят заранее определенное количество стаканчиков с горячими напитками. Для определения напитка без открытия крышки просто смотрят на кнопки, расположенные сверху. Возле них указывается название. Покупателям тоже удобно, так как соответствующая кнопка вдавлена, а значит именно это и содержится в стаканчике.
2. Кедровые вешалки
Масла, содержащиеся в древесине кедра, оказывают отпугивающий эффект на моль / Фото: russian.alibaba.com
Эти изделия изготавливают из различных материалов: дерево, пластик, металл. Но достаточно большую часть продукции, как и раньше, делают именно из дерева, причем из кедра. Выбор на него пал не случайно. Масла, содержащиеся в этой породе древесины, оказывают отпугивающий эффект на моль, что продлевает срок жизни одежды.
3. Перемычка, присутствующая на палочках для приема пищи
Многие ошибочно думают, что перемычка на палочках - это своеобразная подставка / Фото: ratengoods.com
Некоторые люди уверены, что это своеобразная подставка для этих «столовых приборов». Но ее можно увидеть исключительно у одноразовых палочек. Это своеобразный индикатор того, что ранее палочками никто другой не пользовался. Ну и, конечно же, отсутствует риск упаковки фасовочной машиной лишь одной из палочек вместо двух.
4. Щетина синего цвета на зубной щетке
Щетина синего цвета - не дизайнерская задумка, а индикатор ее износа / Фото: studfile.net
Синяя щетина является не чем иным, как индикатором, сигнализирующим о необходимости заменить предмет личной гигиены на новый. Как только щетинки становятся светлей, пора покупать новую.
5. Очки от солнца
Сегодня очки - защита от солнца, в древнем Китае - предмет для сокрытия своих эмоций / Фото: mega.ru
Очки с темными стеклами китайцы использовали еще в двенадцатом веке, правда с другой целью. Они служили своеобразной защитой от взглядов других людей. Обычно ими пользовались во время судебных заседаний судьи, чтобы скрыть собственные эмоции.
6. Фрисби
Тарелки для пирогов стали летающими и получили название Фрисби / Фото: ultiworld.com
Все началось с метания студентами Йельского университета один в другого в свое свободное время подставками из жести, предназначенными для пирогов (изделия компании Frisbie Pie Company). Среди этой потребительской аудитории стал популярным термин «фрисби». В итоге Wham-O, занимающиеся изготовлением летающих тарелок с 1957 г., переименовали свой продукт во Frisbee.
7. Футболка
До середины двадцатого века футболка считалась нижним бельем / Фото: toffeeart.co.uk
В период Второй мировой войны эта одежда была нижним бельем, поэтому никому даже в голову не приходило, что в ней можно прогуливаться по городским улицам. В 1951 г. стереотипы были сломаны раз и навсегда благодаря фильму «Трамвай «Желание»». Почти во всех кадрах Марлон Брандо в футболке белого цвета. Так человечество получило в свое распоряжение еще один вид одежды для повседневной носки.
8. Подушка
Изначально подушка использовалась как защита от попадания насекомых в рот и уши во время сна / Фото: blog.casualavenue.com
Этот всем хорошо известный предмет, имеющийся в каждом доме, изобрели совсем не для того, для чего мы сегодня его применяем. Цель создания – избежать попадания какого-нибудь насекомого в уши, нос и рот человека во время сна. У древних китайцев были собственные убеждения. Они пользовались очень жесткой подушкой, считая, что мягкое изделие отбирает энергию. Африканцы воспринимали подушку как способ во сне поговорить со своими предками. Европейские мужчины пользовались этим предметом крайне редко. Здесь было принято считать, что сон на подушке является уделом слабых.
9. Спиннер
Обычная игрушка из газеты и скотча стала суперпопулярным средством от стресса / Фото: click-or-die.ru
В 2017 г. этот небольшой предмет распространился по всему миру. Популярность игрушки побила все рекорды. Изобрели спиннер еще в 1993 г. Изначально говорили, что первооткрывателем в этой области стала К. Хеттингер. Она сделала что-то подобное для дочки, используя в качестве материала липкую ленту и обычную газету. Сегодня это игрушка-антистресс, рекомендованная тем, у кого наблюдается тревожность и плохая концентрация внимания.
10. Веб-камера
Первая веб-камера была предназначена для наблюдения за кофемашиной / Фото: arvindr21.github.io
Впервые запустили данное устройство в 1991 г. в Кембриджском университете в рамках экспериментального проекта. Камера демонстрировала кофеварку (единственную для всех), находящуюся на ином этаже, из-за чего некоторые работники не могли попить кофе. Поэтому быстро отыскали выход. Обновляющееся с интервалом в три минуты изображение начало транслироваться на компьютере, работающем удаленно.
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