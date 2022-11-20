10 привычных вещей, которые были изобретены для других целей

1. Точки с выпуклостью на крышках с емкостью для напитков

Для определения напитка без открытия крышки достаточно посмотреть на кнопки, расположенные сверху / Фото: yandex.ru

2. Кедровые вешалки

Масла, содержащиеся в древесине кедра, оказывают отпугивающий эффект на моль / Фото: russian.alibaba.com

3. Перемычка, присутствующая на палочках для приема пищи

Многие ошибочно думают, что перемычка на палочках - это своеобразная подставка / Фото: ratengoods.com

4. Щетина синего цвета на зубной щетке

Щетина синего цвета - не дизайнерская задумка, а индикатор ее износа / Фото: studfile.net

5. Очки от солнца

Сегодня очки - защита от солнца, в древнем Китае - предмет для сокрытия своих эмоций / Фото: mega.ru

6. Фрисби

Тарелки для пирогов стали летающими и получили название Фрисби / Фото: ultiworld.com

7. Футболка

До середины двадцатого века футболка считалась нижним бельем / Фото: toffeeart.co.uk

8. Подушка

Изначально подушка использовалась как защита от попадания насекомых в рот и уши во время сна / Фото: blog.casualavenue.com

9. Спиннер

Обычная игрушка из газеты и скотча стала суперпопулярным средством от стресса / Фото: click-or-die.ru

10. Веб-камера

Первая веб-камера была предназначена для наблюдения за кофемашиной / Фото: arvindr21.github.io