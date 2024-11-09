Возвращаем машине молодость: 10 способов сделать автомобиль «свежее» своих лет

Перед продажей подержанного автомобиля важно провести предпродажную подготовку. Если у машины нет серьезных проблем с технической частью, но внешне она выглядит непрезентабельно, это несложно исправить. Если же вы хотите оставить старое авто для себя, то неплохо бы провести апгрейд его электронной начинки.
1. Отполировать кузов
Полировка кузова вернет блеск автомобилю/ Фото: autosmak.ru
С помощью полировки можно убрать мелкие царапины на кузове и вернуть блеск лакокрасочному покрытию. Тогда авто будет выглядеть значительно новее.
А можно пойти дальше и поменять цвет автомобиля: полностью перекрасить или обтянуть пленкой, если заводская краска хорошо сохранилась. Второй вариант, естественно, дешевле. Только не забудьте, что новый цвет машины необходимо вписать в документы и зарегистрировать в ГИБДД.
2. Провести химчистку салона
Химчистку лучше делать на проверенных мойках/ Фото: rtds.ru
За много лет салон автомобиля, как правило, приобретает неприглядный вид – на тканевой обивке образуются сальные пятна. В таком случае лучше провести химчистку, обратившись на проверенную автомойку. После химчистки сиденья и панели вашего автомобиля будут выглядеть как новые! Также не забудьте почистить пепельницу: если она останется грязной, то это испортит весь вид салона.
Но иногда химчисткой не обойтись. Например, она не скроет трещины и потертости на обивке кресел из кожзаменителя, а также прогары от сигарет и другие механические повреждения. Закрыть их помогут новые чехлы.
Но если у вас авто премиум класса, то недорогие покупные чехлы будут смотреться в салоне не очень эстетично. Лучше заказать перетяжку кресел.
3. Заменить коврики
В магазинах имеется внушительный ассортимент автомобильных ковриков/ Фото: shop-avtopilot.ru
Вместо старых, изношенных ковриков постелите новые. Выбирайте штатные изделия, которые рекомендованы производителем. Их можно подобрать по VIN-коду автомобиля. Тогда коврики точно лягут на свое место.
Универсальные половички лучше не брать. Если под ногами водителя они будут топорщиться, это приведет к ухудшению управляемости машиной.
4. Поменять колеса
Автомобильный ретро-диск/ Фото: 4kolesa.online
Состояние колес под защитными колпаками на старом автомобиле оставляет желать лучшего. К сожалению, от ржавчины избавиться невозможно. Новые литые диски и покрышки способны не только освежить внешний вид автомобиля, но и улучшить его ходовые качества. Легкие колесные диски обеспечивают одновременно хорошую управляемость и комфорт.
5. Поставить новые сиденья
Новые сиденья могут существенно обновить внешний вид автомобильного салона/ Фото: ixbt.com
Можно рассмотреть возможность установки сидений более дорогого сегмента. Они могут быть кожаными или с комбинированной отделкой. В некоторых моделях есть функции электрорегулировки и подогрева.
Если хотите избежать больших материальных затрат и сложных работ, можно просто установить на сиденья подушки с подогревом. Не стоит пренебрегать и удобством: существуют варианты сидений с поясничным подпором. Конечно, это будет стоить дороже.
6. Поменять фары
Свет ксеноновых фар/ Фото: autoremix96.ru
Замените передние фары и задние фонари, а также противотуманки. Тогда при поездках в темное время суток не придется напрягать зрение. Можно рассмотреть ксеноновые модели, но вмести с ними также необходимо установить автокорректор и омыватели. Лучше приобретать оригинальную продукцию. Если аналоги, то они должны быть качественными.
Поменять фары можно самостоятельно, но их калибровка требует особых навыков. Так что лучше обратиться к профессионалам.
Если поставить новые фары для вас слишком дорого, то можно отполировать старые. Тогда внешний облик вашего авто станет на порядок презентабельнее. Вообще, фары – это элемент безопасности, так как их свет напрямую влияет на видимость дороги в темное время суток.
Пластиковые фары рекомендуется отполировать в первый раз, когда машина прошла 100 000 километров, и повторять эту процедуру через каждые 50 000 километров пробега.
7. Сделать шумоизоляцию
Шумоизоляция пола автомобиля/ Фото: okleyka.pro
Дополнительная шумоизоляция необходима, если шум от дороги или колесных арок во время движения мешает в салоне водителю и пассажирам слышать друг друга. К тому же эта опция делает звук штатной аудиосистемы качественнее.
Если вашему «железному коню» больше 15 лет, то он сильно проигрывает новым моделям по наличию высокотехнологичных функций. Но, воспользовавшись инструментами индустрии послепродажного обслуживания, вы сможете не только улучшить экстерьер и интерьер своего авто, но и наполнить его современным техническим функционалом.
8. Установить сенсорный экран
Сенсорные системы добавляют свежесть и красоту интерьеру машины/ Фото: uprock.ru
Для этого потребуется заменить аудиосистему в автомобиле в соответствии с его характеристиками. Габариты системы определяет метка DIN:
- 1 DIN – 178х50 мм;
- 2 DIN – 178х100 мм.
Выбирайте модель аудиосистемы в соответствии с этими метками. В большинстве моделей есть USB-порт для зарядки мобильных гаджетов. Также может быть функция подключения Bluetooth для смартфона и CD-проигрыватель. Цена системы зависит от ее функциональных возможностей. А установка не отнимает много времени и сил.
9. Установить камеру заднего обзора
Камера заднего обзора стоит недорого, а пользы приносит много/ Фото: okleyka.pro
Камера заднего обзора улучшит функциональность вашего автомобиля и добавит ему современности. Это устройство предотвращает наезды на препятствия при езде задним ходом и парковке. Стоит такая камера относительно недорого, поэтому ее вполне можно себе позволить.
10. Добавить функцию обнаружения «слепых» зон
Система контроля и обнаружения «слепых» зон/ Фото: movon.pro
В новых автомобилях эта функция безопасности присутствует, а вот в старых ее, как правило, нет. Система контроля «слепых» зон включает датчики, которые сигнализируют звуком в случае попадания другой машины в такую зону вашего авто. Зона может быть настолько большой, что через ветровое и боковые стекла вы не увидите автомобиль, идущий рядом и представляющий потенциальную опасность.
Вторичный монитор «слепых» зон сделает вашу машину современнее и повысит безопасность. Датчики можно прикрепить к разным точкам машины, а индикаторы установить вблизи боковых зеркал. Эти устройства обмениваются данными друг с другом – так работает система контроля «слепых» зон.
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