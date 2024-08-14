25 занимательно-любопытных фактов о доисторических животных, обитавших на нашей планете

Динозавры - долгожители.
Трудно найти человека, который не слышал о доисторических животных. Одним из древних видов были динозавры, жившие во времена мезозойской эры. Парадоксально, что хотя найдено достаточно много останков, учёные и сегодня не знают точных ответов на многие вопросы, которые касаются этих животных.
1. Динозавры жили во времена мезозоя
Динозавры жили в триасовом, юрском и меловом периоде мезозойской эры.
Динозавры жили во времена мезозоя (230 -65 млн лет до н.э.), причем во время всех трех периодов этой эры: триасового, юрского и мелового.
2. «Парке юрского периода» Спилберга
Палеонтологи в Голливуде.
В «Парке юрского периода» Спилберг хотел как можно точнее изобразить динозавров и специально для этого он нанял палеонтологов, которые были консультантами во время съемок фильма.
3. Первые динозавры появились в триасовом периоде
Первые динозавры были маленькими и легкими.
Первые динозавры, появившиеся во время триасового периода 230 миллионов лет назад, были маленькими и легкими. Большие динозавры, такие как брахиозавр и трицератопс, появились во время юрского и мелового периодов.
4. Зуб дракона
Первые описанные кости динозавров.
Первые описанные кости динозавра нашли в Китае, находка датируется 3500 годом д.н.э. На тот момент ученые не знали о динозаврах, поэтому решили, что нашли зубы дракона.
5. Динозавры жили на всех континентах
Динозавры жили в Антарктиде.
Динозавры жили на каждом современном континенте, включая Антарктиду.
6. Шустрые гиганты
У плотоядных динозавров были полые кости.
У большинства плотоядных динозавров были полые кости. Хотя они зачастую были огромными, динозавры не были настолько тяжелыми, как это можно было бы предположить. Это объясняет, почему некоторые динозавры были довольно быстрыми, несмотря на большой размер.
7. Самый большой травоядный динозавр
Аргентинозавр.
Самым большим травоядным динозавром был аргентинозавр, длина которого достигала тридцати метров.
8. Звероногие
Тероподы.
Название динозавров-хищников «тероподы» переводится как «звероногие», поскольку у них были острые, крючковатые когти на пальцах ног. В противоположность этому, у травоядных динозавров были тупые копыта или когти.
9. Две 2 тонны пищи
2 тонны пищи в день.
Некоторые травоядные динозавры съедали до 2 тонн пищи в день.
10. Холоднокровные и теплокровные
Холоднокровные хищники и теплокровные травоядные.
Ученые считают, что существовали как холоднокровные, так и теплокровные динозавры. К примеру, небольшие хищники, скорее всего, были теплокровными, а гигантские травоядные (которые не были активными), вероятно, были холоднокровными.
11. Кладка окаменелых яиц
Первую кладку окаменелых яиц обнаружили в Монголии.
Путешественник Рой Чепмен Эндрюс обнаружил первую окаменелую кладку яиц динозавров в 1923 году в пустыне Гоби в Монголии. Прежде чем он нашел кладку, ученые не знали, как рождались динозавры.
12. Юкатанский метеорит
Кратер Юкатанского метеорита.
Хотя существует несколько теорий о вымирании динозавров, наиболее правдоподобным представляется падение массивного метеорита на полуострове Юкатан в Мексике 65,5 миллионов лет назад. В этом месте был найден 180-километровый кратер. Считается, что единственными животными, которые выжили в результате этой катастрофы, были акулы, медузы, некоторые виды рыб, скорпионы, птицы, насекомые, змеи, черепахи, ящерицы и крокодилы.
13. Меловое вымирание
Третичное вымирание.
Массовое вымирание динозавров и других наземных животных, которое последовало после столкновения с метеоритом, известно как меловое и третичное вымирание. Ученые предполагают, что в это время мелкие млекопитающие попросту съели яйца крупных динозавров, что и привело к вымиранию.
14. Подобие с птицам и рептилиям
Динозавры строили гнезда и откладывали яйца.
Подобно птицам и рептилиям сегодня, динозавры строили гнезда и откладывали яйца. Кормили и защищали своих детенышей.
15. Клоака
Современные птицы имеют одно отверстие для мочеиспускания, дефекации и воспроизводства.
Современные птицы имеют одно отверстие для мочеиспускания, дефекации и воспроизводства: клоаку. Палеонтологи считают, что у динозавров было подобное строение тела.
16. Птицы - выжившие и мутировавшие динозавры.
Мутировавшие динозавры.
Это является причиной, почему некоторые ученые считают, что птицы являются выжившими и мутировавшими динозаврами.
17. Рассветный хищник
Эораптор.
Самым ранним найденным до сих пор динозавром является эораптор, что означает «рассветный хищник». Он был назван так, поскольку жил «на рассвете эпохи динозавров». Это был хищник размером с немецкую овчарку.
18. Все динозавры откладывали яйца
Сорок видов яиц.
Все динозавры откладывали яйца. На сегодняшний день было обнаружено около сорока видов яиц динозавров.
19. «Страшная ящерица»
Палеонтолог Ричард Оуэн.
Слово «динозавр» было придумано британским палеонтологом Ричардом Оуэном в 1842 году. В переводе с греческого это означает «страшная ящерица».
20. Длина хвоста - более 13 метров
Большинство динозавров имели длинные хвосты.
Длина хвоста некоторых динозавров была более 13 метров. По мнению палеонтологов, большинство динозавров имели длинные хвосты, для того чтобы сохранять равновесие при беге.
21. Огромные кости
Размер - впечатляет.
Вопреки распространенному мнению, большинство динозавров обычно были размером с человека или меньше. Ученые уверяют: единственная причина того что сейчас находят огромные кости - они лучше сохраняются.
22. Штат стегозавров
Американский штат Колорадо называют штатом стегозавров.
Американский штат Колорадо часто называют штатом стегозавров, поскольку в нем был найден первый в мире скелет стегозавра.
23. Двухсотлетний динозавр
Динозавры - долгожители.
Несмотря на то, что никто точно не знает насчет продолжительности жизни динозавров, ряд ученых предполагает, что некоторые динозавры могли жить до 200 лет.
24. Орнитомим
Самый быстрый динозавр - орнитомим.
Самым быстрым динозавром был орнитомим, который мог развивать скорость до 70 км/ч.
25. 165 миллионов лет владычества
Люди являются доминирующим видом в течение двух миллионов лет.
Динозавры были доминирующим видом на планете в течение более чем 165 миллионов лет. Люди же являются доминирующим видом в течение примерно двух миллионов лет.
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