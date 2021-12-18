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Оригинальная подача селёдки под шубой

Новогодний стол сложно представить без классических салатов оливье и сельди под шубой. Подайте в этом году всеми любимый салат в необычной форме!
Оригинальная подача селёдки под шубой

Ингредиенты для сельди под шубой:

свёкла – 4-5 шт.;

морковь – 3 шт.;

картофель – 3 шт.;

яйца – 4 шт.;

сельдь – 1 шт.;

майонез / майонезный соус – 300 гр;

соль по вкусу.

Все овощи и яйца отварить, как и для классического салата, а также натереть на мелкой тёрке. Слои выкладывать на доску, застеленную пищевой плёнкой. Поскольку это рулет, то слои следует выкладывать в обратном порядке. Начните со свеклы, разровняйте её в тонкий пласт. Каждый слой солите по вкусу.

Оригинальная подача селёдки под шубой
Далее выложите отварную натёртую морковь и сеточку из майонеза. Промазывайте майонезом через один слой или же каждый слой, но очень тоненько. Следующий слой — картофель.
Оригинальная подача селёдки под шубой
После него идут отварные яйца, натёртые на мелкой тёрке.
Оригинальная подача селёдки под шубой
Смажьте майонезом, в центре сделайте небольшое углубление и выложите очищенную от костей сельдь. Заверните рулет, положите в холодильник в пищевой плёнке хотя бы на час перед подачей на стол.
Оригинальная подача селёдки под шубой
Разверните и удалите плёнку, выровняйте слой свёклы ножом. Переложите рулет на блюдо.

Оригинальная подача селёдки под шубой
Можно украсить майонезом и укропом. Это так же вкусно, как классический салат, но подача — действительно ресторанная!


Оригинальная подача селёдки под шубой
Подробнее о том, как сделать селёдку под шубой в виде рулета, смотрите в видео ниже:


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подачаСалат
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