Как вырастить огромные головки чеснока дома

Вырастить чеснок несложно, а вот получить действительно крупные головки чеснока, да ещё и в домашних условиях — это получится не у каждого. Добавьте всего 1 удобрение на моменте посадки зубчиков, и чеснок вырастет огромным!



Прежде всего, нужно правильно выбрать зубчики для посадки. Она должны быть полными, крупными, не сухими, без повреждений. Замочите их в воде на сутки.



На следующий день приготовьте секретную смесь, состоящую из торфа и… спитого кофе 1:1 (1 часть кофе и 1 часть земли). Именно кофе называют чёрным золотом — это удивительное удобрение для чеснока, которое действительно помогает ему вырасти крупным. Кофе можно взять из кофемашины или после варки в турке.



Высадите зубчики в смесь из кофе и торфа, пролейте водой. Поддерживайте высокую влажность почвы, пока не появятся первые всходы. Затем полив уменьшите.

Обеспечьте достаточное количество света, возможно использование фито-ламп. Дополнительных удобрений чесноку не потребуется — кофе сделает всю работу.



Собирать урожай нужно тогда, когда стрелки полностью высохнут.



Посмотрите на результат: все 4 зубчика, посаженные таким образом, проросли и дали крупный урожай. Промойте их от земли и подсушите на солнце около 5-7 дней, чтобы оставить чеснок на хранение.

А теперь посмотрите на разницу на фото ниже. Слева — чеснок, выращенный с добавлением кофе. Справа — чеснок, выращенный на обычной земле. И разница очевидна!