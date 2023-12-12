Новогодние траты, которые только прожигают дыру в кармане

Новый год — чудесный праздник, который должен бы ассоциироваться с чудесами, отдыхом и теплом. Но для многих это время стресса, ведь нужно столько всего сделать и купить.

Да, предновогодние траты кого угодно могут ужаснуть. Но чтобы этого не случилось, стоит пересмотреть свой список покупок и кое от чего отказаться. Ведь некоторые вещи только высасывают бюджет.



1. Настоящая ель

2. Наборы

3. Куча салатов

4. Сложные наряды

5. Поездки

6. Спонтанные покупки

7. Непродуманные подарки

8. Сувениры с символикой года

9. Покупка продуктов в последний момент

10. Подарочная бумага и пакеты

Подумайте о том, чтобы отдать предпочтение качественной искусственной елке, которая прослужит не один год и сэкономит кучу денег в будущем, ведь ее можно будет просто убрать в коробку, а не выбрасывать. Более того, искусственная елка избавит от необходимости постоянной уборки осыпающихся иголок.Набор косметики и парфюмерии — один из самых популярных подарков. Вот только не все замечают, что порой гораздо выгоднее купить все эти средства по отдельности, чем вместе. А лучше всего дождаться окончания новогодних праздников. Тогда цены на эти вещи значительно упадут и можно будет купить все это куда дешевле и подарить уже, например, на 8 Марта.По привычке многие накрывают на праздник огромный стол, щедро уставленный всевозможными салатами, закусками и блюдами. Вот только многое из этого затем отправляется в мусорное ведро. Вспомните, сколько раз вам приходилось избавляться от майонезных салатов, которые почти никто не ел. Так что лучше подумать, что вы и ваши гости действительно съедаете, а что остается нетронутым. И для желудка, и для кошелька будет полезнее, если блюд на столе поубавится.Не стоит превращать праздник в торжество с дресс-кодом, чтобы появилась необходимость тратить деньги на вечернее платье или костюм, который, скорее всего, будет потом пылиться в шкафу. Выберите удобную одежду: джинсы, футболки, толстовки, ведь для того, чтобы хорошо провести время, нужны правильные люди рядом, а не дорогая одежда.Примерно за 3 недели до каждого праздника цены билетов на транспорт начинают расти каждый день. И, конечно, перед Новым годом тоже. Если вы планируете посетить в это время другие города или страны, бронируйте билеты заранее — так вы сэкономите приличную сумму.Не стоит забывать и о стоимости поездки на такси в новогоднюю ночь. Продумайте свои передвижения так, чтобы вам не пришлось им пользоваться.Когда кругом все блестит и переливается, то рука так и тянется прихватить что-то лишнее с прилавка. Импульсивные покупки здорово бьют по бюджету. Но уберечь его вам помогут запланированные покупки. Чтобы точно не потратить лишнего, необходимо составить список и по возможности установить лимит средств на карте. Если какая-то вещь все же запала в душу, то стоит воспользоваться правилом 3 дней. Необходимо дать себе время обдумать, насколько действительно это необходимо. В 85 % случаев интерес к приобретению теряется.Подарки, которые были куплены, лишь бы «хоть что-нибудь подарить», особенно в последний момент, мало кому приносят радость. Представляете, сколько денег улетает в трубу на такие вот презенты, которые, скорее всего, будут пылиться на полке? Лучше продумать, что может понравиться конкретному человеку, связать это с его хобби, а не дарить вещи, которыми он никогда не воспользуется. Кстати, можно здорово сэкономить, если все это сделать заранее, воспользовавшись распродажами.Все мы любим покупать фигурки и другие сувениры с символом наступающего года. Однако такие украшения довольно непрактичны и, скорее всего, станут очередным пылесборником, ведь их можно будет использовать повторно еще не скоро. Лучше избегать украшений с указанием года, если вы хотите иметь возможность не тратить кучу денег каждый год и использовать вещи для будущих торжеств.Многие продукты питания сильно повышаются в цене к Новому году. Да и очереди в магазинах к этому времени становятся все длиннее. Чтобы сэкономить, а заодно и избежать утомительной беготни по магазинам в последний момент, лучше некоторыми продуктами запастись заранее. Например, консервами и напитками.Не все об этом задумываются, но на упаковочную бумагу тратится куча денег. А ведь большинство просто сразу же выкидывает ее в мусор. Кстати, упаковку нелегко переработать, а значит, она наносит вред окружающей среде. Чтобы избежать ненужных трат и помочь природе, можно использовать подарочные пакеты и бумагу повторно. Некоторые идут дальше и заворачивают подарки в ткань, газеты или обычную бумагу.