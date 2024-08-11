С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Вот было золотое время которое ругают либерасты и те кого еще не было в те годы.Как это было: 15 ...
  • НС
    тогда сама лезь под пулями снимать - посмотрим, что ты тогда запоёшь. Если выживешь - корреспонденты и операторы, фот...От объявления вой...
  • НС
    неплохо быть королём Свазиленда.  Хотя стОит хоть иногда отвлекаться от утех и решать, что делать с бедностью в собст...Парад девственниц...

8 запретов для микроволновой печи, которые помогут сохранить и продукты, и кухню


Правила пользования микроволновкой.

Правила пользования микроволновкой.

Микроволновые печи стали практически обязательным атрибутом каждой современной кухни, существенно упростив жизнь хозяйки. Но если не соблюдать ряд правил, то микроволновка может стать огромной проблемой - чудо-печка может взорваться и испачкать всю кухню. В этом обзоре о том, чего ни в коем случае нельзя делать с микроволновкой, чтобы приятное приобретение не стало корнем неприятностей.

Никаких металлов!


Красиво, но не для микроволновки!

Красиво, но не для микроволновки!

При пользовании микроволновой печью необходимо избегать металлической посуды. Она прямая угроза любой СВЧ-печке. Исключением является только алюминиевый поддон, который можно использовать для разогрева еды. К тому же ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку посуду из лёгкого стекла и из хрусталя - она может просто расплавиться под воздействием микромагнитных волн.

Посуда с рисунком - табу


Посуда с рисунком - табу.

Посуда с рисунком - табу.

В краске, которую используют для росписи посуды, очень часто могут содержаться металлы. Если в качестве эксперимента поставить в печь тарелочку с ободком, то он начинает светиться и даже искриться. Да и запах неприятные появится сразу же.

Нет герметичности!


И не забудьте открыть клапан...

И не забудьте открыть клапан...

Есть одно простое, но очень важное правило – в микроволновку нельзя ставить разогревать или готовить продукты в герметичной упаковке. Крышка пластикового контейнера обязательно должна быть приоткрытой.

Кисломолочные продукты


Кефиру и йогурту не место в микроволновке.

Кефиру и йогурту не место в микроволновке.

Необходимо учитывать, что при нагревании в микроволновой печи молочные продукты теряют свою ценность и вкусовые свойства: полезные молочнокислые бактерии страдают, а йогурт и кефир створаживается.

Пищевая плёнка или фольга?


И не забудьте снять пищевую плётку!

И не забудьте снять пищевую плётку!

Нет и ещё раз нет! Ни фольгу, ни пищевую плёнку нельзя использовать при разогревании еды в микроволновке. Первая – будет искриться, а вторая просто расплавится.

Курица и грибы – не лучший выбор для микроволновки


Вкусно, но не полезно.

Вкусно, но не полезно.

Недавние исследования учёных подтвердили, что в СВЧ-печах молекулы белка разрушаются гораздо быстрее, чем при готовке на сковороде или в духовке. Поэтому не рекомендуется разогревать в микроволновке высокопротеиновые продукты – например, грибы и курицу.

Берегите мёд!


Берегите мёд!

Берегите мёд!

Ещё один продукт, который не стоит отправлять в микроволновку – это мёд. Он сразу же потеряет все свои полезные свойства. Если необходимо засахарившийся мёд вернуть в жидкое состояние, нужно нагреть его на паровой или водяной бане, причём до температуры не более 40 градусов.

Взрыв гарантирован!


Яйца как табу.

Яйца как табу.

Продукт, который является однозначным табу для микроволновки – это яйца. А ещё сгущёнка. Дело в том, что в микроволновку в принципе нельзя помещать пищу внутри какой-либо оболочку – содержимое от нагрева расширится, а банка или яичная скорлупа – нет. Взрыв неизбежен!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх