8 запретов для микроволновой печи, которые помогут сохранить и продукты, и кухню

Правила пользования микроволновкой.
Микроволновые печи стали практически обязательным атрибутом каждой современной кухни, существенно упростив жизнь хозяйки. Но если не соблюдать ряд правил, то микроволновка может стать огромной проблемой - чудо-печка может взорваться и испачкать всю кухню. В этом обзоре о том, чего ни в коем случае нельзя делать с микроволновкой, чтобы приятное приобретение не стало корнем неприятностей.
Никаких металлов!
Красиво, но не для микроволновки!
При пользовании микроволновой печью необходимо избегать металлической посуды. Она прямая угроза любой СВЧ-печке. Исключением является только алюминиевый поддон, который можно использовать для разогрева еды. К тому же ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку посуду из лёгкого стекла и из хрусталя - она может просто расплавиться под воздействием микромагнитных волн.
Посуда с рисунком - табу
Посуда с рисунком - табу.
В краске, которую используют для росписи посуды, очень часто могут содержаться металлы. Если в качестве эксперимента поставить в печь тарелочку с ободком, то он начинает светиться и даже искриться. Да и запах неприятные появится сразу же.
Нет герметичности!
И не забудьте открыть клапан...
Есть одно простое, но очень важное правило – в микроволновку нельзя ставить разогревать или готовить продукты в герметичной упаковке. Крышка пластикового контейнера обязательно должна быть приоткрытой.
Кисломолочные продукты
Кефиру и йогурту не место в микроволновке.
Необходимо учитывать, что при нагревании в микроволновой печи молочные продукты теряют свою ценность и вкусовые свойства: полезные молочнокислые бактерии страдают, а йогурт и кефир створаживается.
Пищевая плёнка или фольга?
И не забудьте снять пищевую плётку!
Нет и ещё раз нет! Ни фольгу, ни пищевую плёнку нельзя использовать при разогревании еды в микроволновке. Первая – будет искриться, а вторая просто расплавится.
Курица и грибы – не лучший выбор для микроволновки
Вкусно, но не полезно.
Недавние исследования учёных подтвердили, что в СВЧ-печах молекулы белка разрушаются гораздо быстрее, чем при готовке на сковороде или в духовке. Поэтому не рекомендуется разогревать в микроволновке высокопротеиновые продукты – например, грибы и курицу.
Берегите мёд!
Берегите мёд!
Ещё один продукт, который не стоит отправлять в микроволновку – это мёд. Он сразу же потеряет все свои полезные свойства. Если необходимо засахарившийся мёд вернуть в жидкое состояние, нужно нагреть его на паровой или водяной бане, причём до температуры не более 40 градусов.
Взрыв гарантирован!
Яйца как табу.
Продукт, который является однозначным табу для микроволновки – это яйца. А ещё сгущёнка. Дело в том, что в микроволновку в принципе нельзя помещать пищу внутри какой-либо оболочку – содержимое от нагрева расширится, а банка или яичная скорлупа – нет. Взрыв неизбежен!
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