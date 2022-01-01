Как правильно обрезать вытянувшуюся драцену

Драцены — любимое многими неприхотливое и очень живучее растение. Однако зачастую с течением времени драцены сильно вытягиваются вверх, и вместо компактного и пушистого растения вы получаете что-то очень высокое и, можно сказать, лысоватое.

Иногда растение может и вовсе упасть из-за такого высокого, но довольно тонкого ствола. Что же делать? Спасать, причем ни о чем не жалея, ведь драцену вам придется обрезать! Зато в результате вы получите красивое пушистое растение, причем не одно!







Вам потребуются:



канцелярский нож;



спирт;



свеча;



активированный уголь;



янтарная кислота



Первым делом, чтобы не навредить растению, обрабатываем нож спиртом. Также если нож не очень острый, обламываем 1 звено. Подготовив нож, можно приступать к обрезке: от верхушки отступаем около 15 см и срезаем верхнюю часть растения.





Срез должен быть ровным. Теперь, чтобы ускорить укоренение, в стакане подготовленной воды разводим по половине таблетки активированного угля и янтарной кислоты. Опускаем черенок в воду и ждем 3-4 недели. За это время появятся корни и растение уже можно будет пересадить в горшок.



Если вы не хотите так долго ждать, то можно воспользоваться корневином и сразу после подрезки поместить растение в грунт.

После того как вы срезали зеленую верхушку, у вас все еще остался длинный ствол, и о нем не стоит забывать, ведь в нем находятся спящие почки, пока не видимые глазу. Поэтому возвращаемся к стволу и разрезаем его еще на несколько черенков, примерно по 15 см. Обязательно отслеживаем, где верх, а где низ, их ни в коем случае нельзя перепутать.Получившиеся черенки также опускаем в стакан с углем и янтарной кислотой. Затем берем свечу и запаиваем верхние срезы парафином. То же самое проделываем и с частью ствола, оставшейся в горшке.Вот и все, осталось дождаться результата. Довольно скоро вы увидите новые листики на ваших обновленных растениях, которых теперь у вас гораздо больше.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как обрезать вытянувшуюся драцену, чтобы получить красивое растение.