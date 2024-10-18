5 оригинальных закусок из брокколи на скорую руку

О пользе брокколи можно говорить бесконечно долго, перечисляя все плюсы. Да вот только мало кто поведётся на эту «провокацию» и побежит покупать безвкусные овощи, чтобы получить свою порцию витаминов, которыми они изобилуют. А вот если тихонечко намекнуть о том, что существуют рецепты мега-вкусных закусок проще-простых в приготовлении – другое дело.
1. Бутерброды
Бутерброды с сельдью и брокколи. \ Фото: bing.com.
Бутерброды не обязательно должны быть с сыром и колбасой, их запросто можно приготовить с брокколи и сельдью.
Ингредиенты:
• Брокколи – 1 кг;
• Сельдь филе – 1 баночка (200 г);
• Чеснок – 1 небольшая головка;
• Лимон крупный – 1 шт;
• Перец чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Хлеб тостерный – 6 ломтиков.
Бутерброды с селёдкой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Хлеб подсушить с двух сторон на сухой сковородке;
• Остудить;
• Кусочки сельди замариновать в лимонном соке (половина лимона);
• Поставить на полчаса в холодильник;
• Разобрать на соцветия;
• Бросить в кипящую, слегка подсоленную воду;
• Довести до кипения;
• Проварить тридцать секунд;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Дать стечь лишней жидкости и остудить;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Обжарить около минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Чили вымыть;
• Измельчить;
• Добавить к чесноку;
• Слегка приправить солью;
• Готовить пару минут;
• После всё это выложить на тарелку;
• На этой же сковородке, добавив немного масла, обжарить пять-шесть минут брокколи;
• Слегка остудить;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить чесночную смесь;
• Заправить небольшим количеством лимонного сока (примерно половина лимона);
• Перебить до густой однородной массы;
• Получившейся смесью смазать кусочки подушенного хлеба;
• Сверху выложить пару кусочков замаринованной в лимонном соке сельди;
• И подать к столу.
2. Творог
Творог с брокколи и зеленью. \ Фото: panele.lt.
Как правило, творог подают со сладкими добавками, реже с солёными. Но всегда бывают исключения из правил и рецепт творога с добавлением брокколи – то, что обязательно нужно приготовить и попробовать хотя бы раз в своей жизни.
Ингредиенты:
• Творог жирный – 1 пачка (300-350 г);
• Брокколи – 150 г;
• Чеснок – 2 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки;
• Мята свежая – 3-4 листочка.
Пряная творожная закуска. \ Фото: soycomocomo.es.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности (пять-семь минут с момента закипания);
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Разобрать на соцветия и слегка измельчить;
• Выложить в миску;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную мяту и кинзу;
• Сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом;
• Добавить соль и чили по вкусу;
• Перемешать;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут;
• Смешать с творогом и подать к столу.
3. Закуска-шарики
Закуска-шарики из брокколи. \ Фото: bing.com.
Пикантная и ароматная закуска из брокколи с грецкими орехами прекрасно сочетается с багетом, овощным салатом или же сама по себе с холодными освежающими напитками.
Ингредиенты:
• Брокколи – 0,5 кг;
• Ядра грецких орехов – 2 стакана или две большие горсти;
• Чеснок – 4-5 зубчиков;
• Кинза – 1 небольшой пучок;
• Сыр творожный – 150 г;
• Майонез нежирный – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Пикантная закуска из брокколи и орехов. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Разобрать на соцветия;
• Выложить в миску или чашу блендера;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок, измельчённую кинзу, соль, смесь молотых перцев, творожный сыр и дроблённые ядра грецких орехов;
• Всё хорошенько перебить до однородной массы;
• Добавить немного майонеза;
• Ещё раз перебить;
• Сформировать небольшие шарики;
• Выложить в контейнер;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник на два-три часа;
• Также можно поставить в морозильную камеру примерно на час;
• После можно подавать к столу.
4. Оладушки
Оладушки из брокколи. \ Фото: pinterest.com.
Оладушки – то, что в считанные секунды разлетается с тарелки, стоит им только появиться на столе. Да-да, и оладьи из брокколи могут похвастаться тем же.
Ингредиенты:
• Брокколи – 300 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 0,5 стакана;
• Чеснок – 2 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Оливковое масло – для жарки;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Кинза свежая – для подачи.
Овощные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Обдать ледяной водой;
• Остудить до комнатной температуры;
• После разобрать на соцветия;
• Размять вилкой;
• Сыр натереть на средней тёрке, смешать с пропущенным через пресс чесноком, взбитыми яйцами, солью, смесью молотых перцев и просеянной через мелкое сито мукой;
• Перемешать до однородной массы и замесить тесто на оладьи;
• Жарить оладушки на небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета со всех сторон;
• Подавать с мелко нарезанной кинзой и сметаной.
5. Лёгкая пряная закуска
Маринованные брокколи. \ Фото: i.ytimg.com.
Брокколи, сдобренные лимонным соком и пряными специями нисколько не уступают (а может быть даже и превосходят) магазинным снекам, которые пользуются огромным спросом и популярностью у людей независимо от возраста и пола.
Ингредиенты:
• Брокколи – 600 г;
• Чеснок – 1 головка среднего размера;
• Чили – 1 стручок крупный;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Смесь пряных молотых трав – по вкусу;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок.
Брокколи по-корейски с гарниром. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Отварить в слегка подсоленной воде три-четыре минуты;
• Обдать очень-очень холодной водой;
• Остудить как следует;
• В миске смешать лимонный сок с мелко нарезанным чили, пропущенным через пресс чесноком, измельчённой кинзой, смесью пряных трав, соль и небольшим количеством оливкового масла;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• В банку выложить немного соцветий брокколи, затем полить небольшим количеством заправки, затем ещё додавить слой брокколи, вновь полить маринадом (повторить слои);
• Закрыть банку крышкой;
• Аккуратно потрясти несколько раз туда-сюда, чтобы перемешался маринад;
• Отправить в холодильник на пару суток (периодически трясти банку);
• После можно подавать брокколи в качестве закуски к пиву, а также с любым гарниром.
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