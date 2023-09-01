Ангел Флоренции: кем была загадочная Венера Сандро Боттичелли

Источниками вдохновения для творцов Средневековья и Возрождения часто становились недостижимые Прекрасные Дамы, платоническая любовь и поклонение которым рождали шедевры мирового искусства. Флорентийка Симонетта Веспуччи стала для величайшего художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли таким же божеством, как Беатриче для Данте или Лаура для Петрарки. Она не замечала скромного художника и не подозревала о том, что была для него идеалом красоты.



Девушка так никогда и не узнала, благодаря кому ее образ остался в веках, она ушла из жизни в 23 года.













Сандро Боттичелли. Автопортрет



О ней известно немного. Симонетту выдали замуж за Марко Веспуччи, состоявшего в родстве со знаменитым флорентийским мореплавателем Америго Веспуччи. Муж Симонетты был приятелем Джулиано Медичи — соправителя Флоренции, поэтому после свадьбы молодые переехали в этот город. Но брак Симонетты и Марко не был счастливым.







Филиппино Липпи. Портрет С. Боттичелли



После их переезда во Флоренцию молодую красавицу не могли оставить без внимания, ее благосклонности добивались многие знатные мужчины города, среди ее поклонников был и флорентийский правитель Лоренцо Медичи. Но ее сердце было отдано его младшему брату Джулиано. Им восхищалось все женское население города, от знатных дам до горожанок — он был красив, статен, силен и ловок.







Сандро Боттичелли. «Портрет молодой женщины» («Портрет Симонетты Веспуччи»), 1475-80







Аньоло Бронзино. Портрет Джулиано Медичи







Сандро Боттичелли. Симонетта Веспуччи (предположительно), 1475







Считается, что на этой работе Пьеро ди Козимо в образе Клеопатры изображена Симонетта Веспуччи через десятилетия после своей смерти.







Сандро Боттичелли. Портрет Джулиано Медичи, 1476



Во Флоренции любили Джулиано Медичи. Его называли Принцем Юности. Он не проявлял интереса к государственным делам, но охотно принимал участие в турнирах и балах. Симонетту считали первой красавицей Флоренции, называли ее «Несравненной», поэты посвящали ей поэмы, художники писали ее портреты.







Сандро Боттичелли. Портрет Джулиано Медичи, 1478







Сандро Боттичелли. «Весна» (Primavera), 1482



Некоторые исследователи утверждают, что Симонетта стала возлюбленной Джулиано, некоторые уверены в том, что их любовь оставалась платонической. Несомненным является тот факт, что 28 января 1475 года Джулиано принял участие в турнире и после своей победы провозгласил даму своего сердца — Симонетту — королевой турнира. В оформлении этого действа участвовал Боттичелли, изобразивший на персональном знамени Джулиано Симонетту в образе Минервы в белом платье, с головой Медузы Горгоны в руках. К сожалению, этот штандарт не сохранился.







Сандро Боттичелли. «Рождение Венеры», 1485







Сандро Боттичелли. «Мадонна с младенцем», 1470







Сандро Боттичелли. «Мадонна с книгой», 1483







Сандро Боттичелли. «Мадонна с гранатом», 1487



Прекрасная Симонетта скончалась в возрасте 23 лет от чахотки (по другой версии — от яда). О ее смерти скорбела вся Флоренция — оплакивали уход Прекрасной Дамы и завершение идеальной любви Джулиано и Симонетты. Через два года после смерти возлюбленной, в тот же день — 26 апреля — погиб от рук заговорщиков и Джулиано Медичи. Смерть молодых возлюбленных казалась флорентийцам мистической, об этой истории еще долго вспоминали.







Андреа Вероккьо. Женский портрет. Предположительно, это портрет Симонетты Веспуччи



Большинство портретов Симонетты появилось уже после ее смерти. Ее ранний уход оплакивал и Сандро Боттичелли, который писал с нее Венеру и Весну. Самую известную свою работу — «Рождение Венеры» — Боттичелли закончил через 9 лет после смерти Симонетты. До сих пор продолжаются споры искусствоведов о том, на каких именно полотнах художник запечатлел Симонетту Веспуччи, и только ли ее. Некоторые высказывают предположение, что с момента их встречи художник изображал на всех полотнах Симонетту в образе Мадонны или Венеры на протяжении 15 лет.







Симонетта Веспуччи



Со смертью Симонетты Веспуччи и Джулиано Медичи во Флоренции закончилась целая эпоха, которую называют «золотым веком», и начался закат флорентийского Ренессанса.







Сандро Боттичелли. «Венера и Марс», 1483



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