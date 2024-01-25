Прогулка по колоритной Эфиопии

Авторитетное издательство Lonely Planet включило Эфиопию в десятку лучших туристических направлений мира в 2017 году. За первый квартал этого года туристическая отрасль принесла Эфиопии более 870 миллионов долларов США, и в этом нет ничего удивительного, ведь в этой колоритной африканской стране действительно есть на что посмотреть.







Мужчины народа сурма принимают участие в ритуальной битве палками «донга» в долине реки Омо, 24 сентября 2016 года. Таким образом они производят впечатление на женщин и находят себе пару.







Даллол – местность в районе впадины Данакиль на севере Эфиопии, 26 февраля 2016 года.







Представитель народа афар в Асайите, 1 марта 2016 года.







Христиане собрались возле одной из высеченных в камне церквей в Лалибэле в Страстную пятницу, 3 мая 2013 года.







Деревня на горном хребте Сымен недалеко от города Гондэр, 20 января 2017 года.







Представительница племени афар в Чифре, 21 января 2017 года.







Река Омо, 18 мая 2010 года. Река берёт начало в центральной части Эфиопского нагорья на севере Эфиопии и впадает в озеро Рудольф в Кении.







Церковь Бет Медхане Алем в Лалибэле, 23 апреля 2011 года.







Эфиопский священник с крестом в церкви в Лалибэле, 23 февраля 2016 года.







Караван верблюдов перевозит соль, добытую на территории впадины Данакиль, 22 января 2017 года.







Мальчик, страдающий синдром Ваарденбурга, в Джинке, 18 марта 2016 года.







Путешественник возле лавового озера в кратере вулкана Эртале в регионе Афар, 27 февраля 2016 года.







Грозовые тучи над регионом Амхара, 22 февраля 2016 года.







Гиена в регионе Харари, 3 марта 2016 года.







Девочка народа сурма в долине реки Омо, 25 сентября 2016 года.







Бортпроводницы на торжественной церемонии открытия новой линии железной дороги, соединяющей Аддис-Абебу с Республикой Джибути, в Аддис-Абебе, 5 октября 2016 года.







Кратерное озеро Эль-Сод, из которого народ боран добывает соль, в регионе Оромия, 4 марта 2017 года.







Мужчина народа боран, добывавший соль в кратерном озере Эль-Сод в регионе Оромия, 4 марта 2017 года.







Христианин заходит в одну из 11-ти высеченных в камне церквей в Лалибэле накануне Пасхи, 4 мая 2013 года.







Представительница народа боран в Ябело, 6 марта 2017 года.







Мечеть в Харэре, 13 января 2017 года.







Дети народа сурма играют в долине реки Омо, 25 сентября 2016 года.







Пастух из племени афар со своим стадом в Афармо, 1 марта 2016 года.







Женщина народа афар в Ассаите, 17 января 2017 года.







Девочка народа афар в Афамбо, 15 января 2017 года.







Девочка сидит возле церкви в Мэкэле, 8 марта 2007 года.



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