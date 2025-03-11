Как бюджетно обновить кухню и проявить талант дизайнера

Если интерьер кухни перестал радовать давным-давно, но на полноценный ремонт нет денег, самое время подумать, как бюджетно освежить комнату, чтобы вернуть ей красоту и уют. Делимся простыми лайфхаками, которые позволят это сделать без лишних усилий и финансовых затрат.







Прием 1: Приведите в порядок пластиковые детали

Прием 2: Избавьтесь от визуального шума

Прием 3: Воспользуйтесь пароочистителем

Прием 5: Обновите текстиль

Прием 6: Поставьте комнатные растения

Прием 7: Повесьте постеры

Прием 8: Покрасьте батареи

Очистите пожелтевший пластик, чтобы он стал белым.Вещи из пластика – простое и бюджетное решение, которое достаточно неплохо выглядит в интерьере. Однако есть важный нюанс – как только пластик начинает желтеть, про красоту и эстетичность сразу можно забыть. Выключатели, розетки, заглушки подоконников – ничто не сможет избежать этой грустной участи. К счастью, есть простой лайфхак, который позволит привести пластик в порядок за считанные минуты.Вам понадобится нашатырный спирт и перекись водорода. Смешайте их в пропорции 1:2, смочите в получившемся растворе ватный диск и протрите пожелтевшие участки. Повторяйте процедуру до тех пор, пока предметы не посветлеют. Небольшие съемные детали можно замочить в растворе на 5-10 минут, а затем несколько раз промыть в теплой воде и хорошо высушить. Этот способ эффективный, но если вы слишком чувствительны к резким запахам, тогда выберите другой метод очистки. Например, содой.• Смешайте столовую ложку соды и немного воды, чтобы получилась кашица, нанесите ее на пожелтевший пластик и оставьте на ночь. Утром аккуратно смахните высохший порошок, а затем протрите участок уксусом или лимонным соком. В конце пройдитесь влажной тряпкой.• Сделайте смесь из столовой ложки соды и стирального порошка, добавьте чуть-чуть воды и нанесите на загрязненную поверхность на полчаса. По окончании времени протрите влажной тряпкой.Уберите яркие, аляповатые деталиМногие думают, что визуальный шум = беспорядок, но на самом деле он может присутствовать даже в идеально прибранной комнате. Так от чего же он зависит? Визуальный шум провоцируют разноцветные губки, яркие баночки, разномастные кухонные полотенца и прочие вещи, которые не сочетаются друг с друга и не вписываются в цветовую гамму интерьера.Если ваш взгляд постоянно цепляется за такие предметы и доставляет дискомфорт, лучше убрать их за дверцы шкафчиков. А что делать с вещами, которые нужны вам в постоянном доступе? Полотенца замените на одинаковые однотонные, моющее средство перелейте в специальный диспенсер, сыпучие продукты пересыпьте в красивые прозрачные баночки и выставьте на открытые полки, вместо ярких «вырвиглазных» губок купите черные или серые.Предметы на столешнице сгруппируйте на подносе, например, туда можно поставить растительное масло, соль и перец, стакан с лопатками, подставку для ножей. А разделочные доски специально выбирайте из дерева с красивой фактурой – в этом случае они не только пригодятся во время готовки, но и послужат стильным декором на кухне.Пароочиститель почистит и плиту, и духовкуКогда дело доходит до генеральной уборки на кухне, можно смело хвататься за голову, ведь грязное буквально все: затирка между плитками, стык столешницы и фартука, детали бытовой техники, решетка вытяжки, дверцы шкафчиков…Везде пыль, жирные пятна, разводы от воды. Конечно, можно постараться все это отмыть тряпкой со специальным средством, но времени и сил придется потратить немерено.Гораздо лучше с поставленными задачами справится пароочиститель. Если вы не планировали покупать его, одолжите у кого-нибудь из подруг или возьмите в аренду. Прибор очистит то, что не под силу губкам и тряпкам: накипь, пригоревший жир в духовке, засохшие пятна на плите. К тому же этот способ максимально экологичный, так как вместо агрессивной бытовой химии вы используете горячий пар.Прием 4: Добавьте света на кухнюДолжно быть несколько сценариев освещенияНа многих кухнях в качестве источника освещения используют только люстру, считая, что этого вполне достаточно (особенно если комната маленькая). Однако в любом помещении важно предусмотреть несколько сценариев освещения, особенно если в нем больше одной функциональной зоны. В частности, отдельно нужно подсветить рабочую поверхность – для этого используйте точечное освещение или led-ленту. Также следует подумать о теплом, уютном свете для обеденной группы – можно использовать подвесную лампу над столом или настенные бра. Еще можно подсветить изнутри шкафчики со стеклянными дверцами – это поможет создать приятную атмосферу и добавит интерьеру изюминку.Замените шторы и постелите скатертьИногда потрепанный внешний вид кухни появляется не из-за бардака или старого ремонта, а из-за текстиля. Полотенца, прихватки, скатерть, шторы – все нужно время от времени менять, ведь эти вещи всегда находятся на виду. Слишком яркие, аляповатые или, элементарно, грязные вещи могут сыграть с интерьером злую шутку, и испортить его.Подбирайте текстиль в соответствии с цветовой гаммой вашей кухни. Он может быть, как акцентным, так и нейтральным, например, бежевым или серым. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям – они не только более качественные, практичные, долговечные, но и намного дороже выглядят, становятся украшением кухни. Вместо скатерти на стол можно положить плетеные салфетки. Что касается штор, то более практичными считаются римские шторы, но можно повесить и обычные занавески – главное, чтобы они были подальше от плиты.Можно поставить комнатные растения, а можно выращивать травыКомнатные растения – это всегда +100 к интерьеру. Они делают его более уютным и красивым, а также улучшают микроклимат в помещении. Кроме того, главный модный тренд последних сезонов – близость к природе и натуральность, поэтому цветы станут отличным решением. При выборе растений обратите внимание на то, что далеко не все из них могут находиться на кухне из-за постоянных перепадов температуры.Самым лучшим решением станут денежное дерево, драцена трехполосная, хлорофитум или ховея. Если боитесь, что не сможете обеспечить цветам должный уход, делайте ставку на неприхотливые варианты, которым не нужен регулярный полив, подкормка и пр. Кстати, можно выращивать на кухне ароматные травы, например, мяту, кинзу, петрушку – они тоже хорошо освежат обстановку.Выбирайте картины или постерыЕсли на кухне пустые стены, значит, интерьер недоработан. Самое время подумать, чем их украсить, чтобы создать гармоничную обстановку. Самый простой вариант – постеры или картины с подходящим сюжетом. Стиль и рамки стоит подбирать в соответствии с общим интерьером, чтобы постеры не выбивались из композиции и не создавали дисбаланс. Беспроигрышные варианты – геометрия и абстракция, но более уютно будут смотреться изображения еды и напитков.Сделайте батареи контрастнымиКогда мы планируем ремонт на кухне, то больше думаем о цветовой палитре отделки и гарнитура. А ведь есть другие, не менее важные детали в интерьере, от внешнего вида которых зависит интерьер комнаты. В частности. Речь идет о радиаторах отопления. Если батареи выбиваются из общей картинки, покрасьте их в такой цвет, чтобы они классно комбинировались с кухонными фасадами, декором или другими элементами. Также радиаторы могут стать самостоятельным акцентом.