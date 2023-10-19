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Свиные рулетики с нестандартной начинкой: простое блюдо, которое никого не оставит равнодушным


Свиные рулетики.

Свиные рулетики.

Свинина хороша в любом виде, будь то шашлык или же сочная отбивная. Но иногда хочется приготовить мясо как-то по-новому. Предлагаем попробовать свиные рулетики с неожиданной начинкой. Гарантируем, родным и близким понравится.

Свинину отбить.

Свинину отбить.

 

Необходимые ингредиенты:

• Свинина – 0,5 кг;
• Маринованные огурцы – 2-3 шт;
Твердый сыр – 100 гр;
• Лимонный сок - 2 ст. л;



• Соль по вкусу;
• Черный перец (молотый) по вкусу.
На отбивную положить сыр и соленый огурец и свернуть в рулетик.

На отбивную положить сыр и соленый огурец и свернуть в рулетик.

 

Для начала помойте мясо, обсушите, а затем тонко нарежьте, как показано на рисунке. Каждый кусочек следует отбить. Чтобы частицы мяса не разлетались в разные стороны, перед тем, как отбить, положите его в полиэтиленовый кулек или накройте пищевой пленкой. Получившиеся отбивные сбрызните лимонным соком и поперчите. Пусть мясо маринуется примерно 30 минут.
Обжарить рулетики до золотистой корочки.

Обжарить рулетики до золотистой корочки.

 

Пока мясо маринуется, нарежьте сыр длинными брусочками, а соленые огурчики необходимо разрезать вдоль на 4 части. Теперь положите в каждую отбивную сыр и огурчик и сверните в рулетик. Зафиксируйте его зубочисткой.

В сковороду налейте масло и обжарьте рулетики до золотистой корочки. После этого выложите их противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку еще на 10-12 минут. Приятного аппетита!
Блюдо отправить на 10 минут в духовку.

Блюдо отправить на 10 минут в духовку.

 

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Свиные рулетики с нестандартной начинкой: простое блюдо, которое никого не оставит равнодушным

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Свиные рулетики с нестандартной начинкой: простое блюдо, которое никого не оставит равнодушнымПодписаться на мой Instagram
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