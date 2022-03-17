Ароматизатор воздуха своими руками

Ароматизаторы воздуха обычно стоят приличных денег, а заканчиваются очень быстро. Попробуйте сделать ароматизатор своими руками — это совсем просто! Гости и домашние будут в восторге от приятного аромата, который наполнит ваш дом.







В стеклянную баночку насыпьте 3 ст. л. соды. Сюда же добавьте 2 палочки корицы и гроздь гвоздики.







Капните 15-20 капель любимого эфирного масла (миндаль, апельсин, лаванда, мята и т. д.). Поставьте две деревянные шпажки. Оставьте баночку в нужной комнате. Невероятный, а главное, натуральный аромат наполнит ваш дом!







Подробнее о том, как сделать ароматизатор своими руками, смотрите в видео ниже:



