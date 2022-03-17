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Ароматизатор воздуха своими руками

Ароматизаторы воздуха обычно стоят приличных денег, а заканчиваются очень быстро. Попробуйте сделать ароматизатор своими руками — это совсем просто! Гости и домашние будут в восторге от приятного аромата, который наполнит ваш дом.

Ароматизатор воздуха своими руками

В стеклянную баночку насыпьте 3 ст. л. соды. Сюда же добавьте 2 палочки корицы и гроздь гвоздики.

Ароматизатор воздуха своими руками

Капните 15-20 капель любимого эфирного масла (миндаль, апельсин, лаванда, мята и т. д.). Поставьте две деревянные шпажки. Оставьте баночку в нужной комнате. Невероятный, а главное, натуральный аромат наполнит ваш дом!

Ароматизатор воздуха своими руками

Подробнее о том, как сделать ароматизатор своими руками, смотрите в видео ниже:




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