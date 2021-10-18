Почему не рекомендуется выводить вытяжку в вентиляцию

Запах готовящейся еды, как известно, уместен только на кухне. В остальных помещениях не должны витать ароматы жареной рыбы и, тем боле, влажный пар от кастрюль. Проблема с запахами решается установкой хорошей вытяжки. Другой вопрос – куда отводить воздух с кухни? Проще всего, естественно, вывести воздуховод прямо в вытяжку. Разрешено ли это? Давайте разбираться.

Оговоримся сразу, что выводить вытяжку в общую вентиляцию дома можно. Однако почему так часто встречаются жалобы жильцов типа: «они у себя на кухне курят в вытяжку, и мы курим вместе с ними…».

Строительные нормы и правила допускают использование в доме вентиляции с механическим побуждением, то есть вытяжки. Неважно, насколько мощная у вас вытяжка, повлиять на работу общего вентиляционного канала она не может по той простой причине, что общий воздуховод, как правило, имеет диаметр около 24 см, и объем воздуха, удаляемого вытяжкой, не может превысить объем воздуха, удаляемого общим вентиляционным каналом.

Так откуда же посторонние запахи? Вся проблема, как правило, заключается в некачественной или засорившейся вентиляции или же в обратной тяге. Физика обратной тяги предельно проста – если воздух на улице теплее, чем в помещении, его будет засасывать внутрь.

То есть, вентиляция будет работать в обратную сторону. В этом и причина посторонних запахов: если соседи сверху курят в вытяжку, вместе с ними будут «курить» и соседи снизу.

Таким образом, перед тем, как выводить воздуховод вытяжки в общую вентиляцию, не помешает проверить наличие обратной тяги. Сделать это очень просто: достаточно приложить листик бумаги к вентиляционной решетке. Если тяга нормальная, он прилипнет к ней. При обратной тяге лист отлетит внутрь помещения.

Обратная тяга в общей вентиляции – одна из причин, по которой не рекомендуется выводить вытяжку в вентиляцию. Еще один минус такого решения – кухня лишается единственного канала естественной вентиляции, пускай даже плохо работающего. Как вариант, можно установить специальную комбинированную которая будет пропускать немного воздуха наружу, но это не решение проблемы, так как в этом случае эффективность вытяжки падает в разы.

Самое правильное решение при установке вытяжки на кухне – не занимать общую вентиляцию и потом страдать от возможных последствий и жалоб соседей, а вывести воздуховод на улицу через стену. Сделать это можно как самостоятельно, при наличии необходимого инструмента и некоторого опыта, так и с помощью сотрудников специализированных фирм. Они, как говорится, без шума и пыли просверлят отверстие в стене, проведут к нему воздуховод и установят наружный дефлектор.

Таким образом, проблема с вытяжкой решается кардинально: естественная вентиляция в помещении не нарушается, запахи от плиты эффективно выводятся за пределы кухни, и жалоб то соседей нет.