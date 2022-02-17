20 лучших примеров украшения садово-дачного участка с помощью камней

Два необычных кашпо в виде корзинок, декорированных морскими камнями.

1. Модель мини-сада

Декоративная модель мини- сада , создающая поистине необычную композицию.

2. Проявите фантазию!

Необычный светильник и два кашпо, декорированных мелкими морскими камнями.

3. Оригинальный материал

Маленький декоративный домик, полностью созданный из морских камней.

4. Предмет декора, сделанный своими руками

Великолепная цветочная композиция , которую можно создать своими руками.

5. Кашпо для садового участка

Два необычных кашпо в виде корзинок, декорированных морскими камнями.

6. Морские камни в ландшафтном дизайне

Морские камни в любом виде могут стать необычным украшением для садового участка.

7. Половик, декорированный камнями

Небольшой коврик, декорированный морскими камушками, который служит для вытирания обуви.

8. Картина на камне

Большой грубый камень можно сделать настоящим произведением искусства.

9. Мелкая галька в декоре

Мелкая галька послужит стойким и оригинальным материалом для создания подставки.

10. Картины из дерева и морской гальки

Картины с изображением цветов , выполненные из дерева и морской гальки.

11. Романтическое сердце для садового участка

Сердце, которое можно создать своими руками из металлической проволоки и морской гальки.

12. Подставка для посуды в форме бабочек

Необычная подставка для посуды в форме бабочек, созданная из мелкой гальки.

13. Мозаика в саду

Дорожка в виде мозаики, выложенная из мелкой морской гальки на территории садового участка.

14. Кашпо для сада

Кашпо для садового участка, декорированные мелкой галькой.

15. Коврик в форме дельфина

Отличный коврик для пола в форме дельфина декорированный морской галькой.

16. Отличное дополнение к интерьеру

Оригинальная поделка, которая может стать отличным дополнением к интерьеру.

17. Половик, декорированный темной галькой

Еще одна идея декорирования половика мелкой галькой.

18. Обложка записной книги

Обложка записной книги, которая декорирована морской галькой.

19. Зеркало в морском стиле

Зеркало, декорированное ракушками и мелкой галькой в морском стиле.

20. Декоративный кошелек

Декоративный кошелек из морского камня станет необычным дополнением к интерьеру .