Колоритные фахверковые дома: история и современность

1. История появления и распространения фахверка

Старинные фахверковые дома на исторических европейских улочках притягивают туристов со всего мира.

Фахверк можно увидеть и в Японии. | Фото: zaggo-ru.livejournal.com.

Издревле, для строительства жилищ люди использовали деревянные балки и саман, но в Европе эта технология приобрела особые черты. | Фото: de.wikipedia.org.

Основой для строительства фахверкового дома всегда являлись деревянные балки.

В Эльзасе по цвету дом можно было определить, каких дел мастер в нем живет (Франция).

Строительство «прусской стены» на русский лад с мавританскими нотками (исторические здания).

2. Фахверк: особенности технологии строительства

Структуру фахверкового дома можно увидеть прямо с улицы. | Фото: mykaleidoscope.ru.

Основой фахверкового дома является деревянный каркас из массивных брусьев (предпочтительней из твердых пород).

Площадь стен могла создаваться как из самана, так из обожженного кирпича или любого другого доступного материала.

Открытый каркас создавал причудливый рисунок, который выделялся с помощью контрастной цветовой гаммы. | Фото: sconzani.blogspot.com.

Примеры вариантов игры контрастов красно-белых тонов.

В Англии предпочитали черно-белые тона, из-за чего фахверковые дома называли «сороками».

Традиционные способы раскладки наклонных элементов и их символическое значение. | Фото: zaggo-ru.livejournal.com.

В средневековой Европе фахверк был популярен как в сельской местности, так и в городах, только там дома «росли» максимально вверх, и тесно «прижимались» друг к другу.

3. Фахверк и современные тенденции

Примеры фахверка в современном прочтении, где сохранилась историчность метода строительства.

Современные предпочтения, где от фахверка остался лишь массивный деревянный каркас.

Каркасное строительство становится все более популярным в России, несмотря на потерю аутентичности и особого очарования.