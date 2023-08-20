Колоритные фахверковые дома: история и современность

Ну кто из нас не умилялся, глядя на очаровательные домики вдоль старинных улочек большинства европейских городов. Особенно много их в Германии, где и зародился особенный способ строительства деревянных домов, получивший название фахверк. Он не затмил другие архитектурные стили, но остался очень популярным в частном домостроении у простых граждан. В наше время многие дачники и владельцы загородной недвижимости (в России, с том числе) не прочь обзавестись колоритным домиком, правда, они значительно изменили дизайн, но все же ярко выделяются на фоне традиционной застройки.
1. История появления и распространения фахверка
Старинные фахверковые дома на исторических европейских улочках притягивают туристов со всего мира.
Фахверк можно увидеть и в Японии. | Фото: zaggo-ru.livejournal.com.
По большому счету, аналоги фахверковых конструкций домов можно найти даже на территории доисторических стойбищ, где люди уже пытались строить хижины с использованием деревянных опор, обмазывая пролеты глиной, забивая сеном и любым другим материалом, который нашелся под ногами. Хотя официально появление фахверковых домов в Европе датируется X–XI веками. Каркасные дома возводились, как правило, в лесистой местности, а росту и качеству строений поспособствовало судостроение (развивалось и совершенствовалось с древних времен), поскольку морские плотники знали тонкости процесса заготовления и подготовки древесины, мастерски соединяли балки под разным углом, а также умели создавать из древесины различные конфигурации опор и перемычек. По этой причине массовая застройка целых районов началась в крупных портовых городах, а затем перекочевала в глубинку.
Издревле, для строительства жилищ люди использовали деревянные балки и саман, но в Европе эта технология приобрела особые черты. | Фото: de.wikipedia.org.
Одно из старейших фахверковых зданий, датированное 1347 годом, находится в немецком городе Кведлинбурге, да и вообще, на данный момент по стране сохраняется более 2,5 миллионов фахверковых построек, которые являются особой гордостью как владельцев, так и населенных пунктов (если входят в туристические маршруты).
Основой для строительства фахверкового дома всегда являлись деревянные балки.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что фахверк – это не стиль архитектуры, а способ строительства зданий. Общепринятый термин «фахверк» (образован от двух немецких слов: fach — «секция, ячейка, панель» и werk — «работа, сооружение») означает, что конструкция сооружения состоит из деревянных каркасных панелей (намек на то, что такой способ строительства придумали немцы). В разных странах каркасные деревянные дома имеют свое название. Во Франции, например, подобные строения называют «эльзаский дом» (в Эльзасе, много раз переходившем от французов к немцам и наоборот, их больше всего), «дверной косяк», «балка в стене», в Англии – «сороками», из-за того, что балки имели черный цвет, а заполненное пространство окрашивали в белый. В России же подобное строительство называли «прусской стеной».
В Эльзасе по цвету дом можно было определить, каких дел мастер в нем живет (Франция).
Строительство «прусской стены» на русский лад с мавританскими нотками (исторические здания).
Также стоит упомянуть, что широкое распространение каркасной технологии как по территории Германии, так и по значительной части Европы, пришлось на XV–XVI века (согласно исследованиям). Хотя говорить о сохранности деревянных строений такого возраста и более ранних периодов очень сложно, поскольку дерево – не самый долговечный строительный материал, да и военные конфликты или пожары не могли не поспособствовать их уничтожению. Фахверковый метод строительства был довольно распространен и в Китае, только там он приобрел более изысканную и колоритную форму (согласно национальным традициям), а вот в Японии использовался преимущественно для внутренней отделки, хотя случаются и исключения. Если говорить об Европе, то фахверк лучше прижился в северной континентальной Европе, особенно в Германии, Франции, Англии, Нидерландах, нот можно увидеть и в других странах, в основном в тех регионах, где побывали немцы, французы или англичане, при этом древесина более доступным строительным материалом.
2. Фахверк: особенности технологии строительства
Структуру фахверкового дома можно увидеть прямо с улицы. | Фото: mykaleidoscope.ru.
Основой фахверкового дома является деревянный каркас из массивных брусьев (предпочтительней из твердых пород).
Традиционно фахверковое строительство предусматривало использование дубовых брусьев квадратной формы, соединенных пазами и шипами или шипами и деревянными колышками. Каркас структуры здания делался похожим на крупноячеистую клетку, укрепленную по углам скобами, при этом ячейки делились диагональными распорками/раскосами, благодаря которым конструкция здания становилась крепче и красивей, поскольку с их помощью мастера создавали замысловатые узоры, несущие смысловую нагрузку.
Площадь стен могла создаваться как из самана, так из обожженного кирпича или любого другого доступного материала.
Образовавшиеся пространства остова «клеток» заполняли различными строительными смесями, которые, как правило, находились под ногами. Чаще всего это была глина, в которую добавлялись сухие растительные волокна, выступающие в роли армирующих нитей, шелуха от зерновых, песок, строительный мусор и т. д. Засыхая, смесь становилась прекрасным теплоизоляционным пластом, напоминающим кирпич-сырец (саман), которым люди пользовались еще с доисторических времен. Единственное, после засыхания подобный материал дает усадку, образуя щели между древесиной и наполнителем, которые нужно было заделывать, используя смесь извести и шерсти, например (в разных регионах состав имел свои особенности).
Открытый каркас создавал причудливый рисунок, который выделялся с помощью контрастной цветовой гаммы. | Фото: sconzani.blogspot.com.
Примеры вариантов игры контрастов красно-белых тонов.
Важно! Главной отличительной чертой фахверковых домов являлось то, что каркас не облицовывался, как в мазанках, например. С наружной части дома в обязательном порядке оставались выступающие части древесины, которые окрашивались в однотонные цвета. Все зависело от предпочтений хозяина, традиций региона, национальных обычаев и моды, но всегда придерживались правил – четкого цветового разделения и максимального контраста между деревом и заполненным пространством.
В Англии предпочитали черно-белые тона, из-за чего фахверковые дома называли «сороками».
Традиционные способы раскладки наклонных элементов и их символическое значение. | Фото: zaggo-ru.livejournal.com.
Если говорить о цветовых предпочтениях, то в Англии каркас окрашивали в черный цвет, а образовавшиеся стены – в белый (его легче всего получить, используя белую глину или известь). А вот в Эльзасе, имеющего одну из самых высоких концентраций подобного типа архитектуры во Франции, можно увидеть самые экстравагантные цвета. В былые времена они являлись своеобразной рекламой мастерам, в них проживающих. Как правило: синим цветом окрашивали стены представители деревообрабатывающих профессий (плотники, столяры и т. д.); красным – кузнецы, металлурги и т. д.; желтым – пекари и кондитеры; зеленым – кожевенных и тканевых дел мастера (кожевники, шорники, ткачи, сапожники и т. д.); бежевый цвет говорил о том, что в доме проживает каменщик, кровельщик, штукатур и т. д. Хотя случалось, что в населенных пунктах цветом могли выделяться усадьбы представителей религиозной диаспоры католиков или протестантов (синий и красный соответственно).
В средневековой Европе фахверк был популярен как в сельской местности, так и в городах, только там дома «росли» максимально вверх, и тесно «прижимались» друг к другу.
Также стоит отметить, что метод использования деревянного каркаса был адаптирован как к низкоэтажному загородному/пригородному строительству, так и к шести- или семиэтажным зданиям в многолюдных городах. Вплоть до начала XX века все еще использовалась модифицированная версия фахверка, в которой легкие пороги, шпильки и балки толщиной всего 5 см прибиваются вместе, чтобы собрать и укрепить каркас дома без использования старинных технологий (обводных поясов, балок и скоб). При этом в городах яркий признак фахверковой работы носил только декоративный эффект – доски или меньшего размера брусья попросту прибивались на поверхность стены, создавая структурный узор.
Поскольку фахверковые конструкции имеют экономичный каркас с самонесущим брусом и навесными стенами из глины или кирпича, этот метод строительства считается экологичным, устойчивым и довольно эстетичным.
3. Фахверк и современные тенденции
Примеры фахверка в современном прочтении, где сохранилась историчность метода строительства.
В наше время находится много оригиналов, предпочитающих обзавестись дачей или домом в отличном от современных тенденций стиле. В Европе, как и прежде строят фахверковые дома, придерживаясь основных особенностей методики подобного строительства: деревянный каркас, выступающий наружу; острая максимально возможная высокая крыша; иногда нависающий над цокольным первый этаж (повышает аутентичность строения и позволяет увеличить полезную площадь), ощутимый контраст цветовой гаммы, вертикальная направленность здания, множество окон, деревянные рамы которых разбитых на мелкие ячейки.
Современные предпочтения, где от фахверка остался лишь массивный деревянный каркас.
Каркасное строительство становится все более популярным в России, несмотря на потерю аутентичности и особого очарования.
А вот в России, например, фахверковым строительством хоть и увлекаются, но дома выглядят больше на американский манер. В них сохраняются: массивный деревянный каркас, ярко выступающий за пределы стен; значительный свес крыш (вместо этажей); где деревянные балки остаются открытыми; острые крыши хоть и присутствуют, но имеют весьма оригинальную конфигурацию, чаще, разбиты на фрагменты и асимметричны. В остальном же они совсем не похожи на оригиналы, но очень привлекательные как для прохожих, так и для владельцев, ведь подобного рода строительство позволяет немного быстрее въехать в новенький дом, даже если заморочиться на создании основательного фундамента. Главная сложность, которая может возникнуть во время реализации проекта – это найти высококлассных специалистов, знающих свое дело. Ну а о том, чтобы будущим домовладельцам-дилетантам самим браться за фахверк – и речи быть не может.
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